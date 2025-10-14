Ak nezaberá vláknina, vyskúšajte kivi. Toto sú nové zistenia o zápche
Nový výskum spochybňuje tradičné rady pri liečbe chronickej zápchy.
Konzumácia kivi, žitného chleba či doplnkov s obsahom psyllia môže byť pri chronickej zápche účinnejšia ako všeobecne odporúčaná diéta s vysokým obsahom vlákniny. Vyplýva to z rozsiahlej analýzy viac ako 75 klinických štúdií, ktorú uskutočnil medzinárodný tím expertov. Výsledkom sú prvé stravovacie odporúčania pre dospelých s chronickou zápchou založené na dôkazoch, publikované v odborných časopisoch Journal of Human Nutrition & Dietetics a Neurogastroenterology & Motility.
Tím zložený z dietológov, gastroenterológov a ďalších odborníkov vytvoril 59 odporúčaní, ktoré spochybňujú doterajšie zaužívané postupy. Klinické usmernenia pre liečbu chronickej zápchy totiž často poskytujú iba obmedzené a čiastočne zastarané stravovacie rady.
„Chronická zápcha môže mať obrovský vplyv na každodenný život človeka. Prvýkrát sme poskytli návod, ktoré diétne prístupy môžu skutočne pomôcť a ktorým, naopak, chýbajú dôkazy,“ uviedla v stanovisku hlavná autorka štúdie Eirini Dimidi, lektorka v oblasti nutričných vied na King’s College London.
Kivi a psyllium môže priniesť najväčšiu úľavu
Nové usmernenia, ktoré podporila aj Britská dietetická asociácia, odporúčajú pri problémoch so zápchou zaradiť do jedálnička kivi, žitný chlieb, vodu s vysokým obsahom minerálov, vlákninový doplnok psyllium, niektoré probiotické kmene a doplnky s oxidom horečnatým. Konzumácia kivi je prospešná vďaka vysokému obsahu vlákniny a enzýmu aktinidín, ktorý stimuluje pohyb v hrubom čreve.
Naopak, bežne odporúčané prístupy, ako je všeobecné zvýšenie príjmu vlákniny alebo užívanie doplnkov zo senny, nevykazovali podľa analýzy dostatočnú účinnosť.
„Konzumácia stravy s vysokým obsahom vlákniny prináša mnoho benefitov pre celkové zdravie a bola základným odporúčaním pri zápche. Naše usmernenia však zistili, že neexistuje dostatok dôkazov, ktoré by naznačovali, že to funguje špecificky pri zápche,“ doplnila Dimidi.
Výskum zároveň odhalil, že celková kvalita doterajších štúdií o chronickej zápche je nízka, keďže väčšina z nich testovala iba jednotlivé intervencie namiesto komplexných stravovacích prístupov. Autori preto zdôrazňujú potrebu ďalších kvalitných klinických štúdií.
Cieľom nových odporúčaní je umožniť pacientom lepšie zvládať svoje symptómy prostredníctvom cielených zmien v stravovaní a zlepšiť tak kvalitu ich života. Pred akoukoľvek výraznou zmenou stravovacích návykov sa odporúča konzultácia s lekárom alebo špecialistom.
