Zomrel významný novinár a bojovník za slobodu slova

  • DNES - 20:46
  • Bratislava
Smutnú správu priniesla agentúra, ktorú pomáhal založiť.

Vo veku 75 rokov zomrel v pondelok (13.10.) dlhoročný novinár, zakladateľ a bývalý generálny riaditeľ Slovenskej tlačovej agentúry (SITA) Pavol Múdry. Jeho úmrtie predstavuje významnú stratu pre slovenskú žurnalistiku, ktorú formoval od 90. rokov. Informovala o tom agentúra SITA.

Pali, dakujem ti za vsetky nase pracovne a priatelske stretnutia. Tak dobre sa nam robilo na cestach a pri dobrej kave....

Uverejnil používateľ Daniela Piršelová Pondelok 13. októbra 2025

Pavol Múdry sa narodil v roku 1950 a vyštudoval angličtinu a telesnú výchovu na Univerzite Komenského v Bratislave. Pred vstupom do sveta médií pôsobil do roku 1992 ako asistent na Vysokej škole ekonomickej. Svoju novinársku kariéru začal v Tlačovej agentúre Slovenskej republiky, kde viedol anglickú redakciu a neskôr sa stal členom vedenia. Pôsobil tiež ako korešpondent rakúskej tlačovej agentúry APA a novinár na voľnej nohe.

Kľúčovým medzníkom v jeho profesionálnej dráhe bolo založenie agentúry SITA v polovici 90. rokov, ktorá oficiálne začala svoju činnosť v júni 1997. Múdry bol jej prvým generálnym riaditeľom a neskôr pôsobil ako poradca nového vedenia. Výrazne sa zaslúžil o modernizáciu distribúcie spravodajstva na Slovensku.

Jeho otec sa tiež venoval žurnalistike ako športový novinár. Jeho matka Hilda Múdra bola trénerkou legendárneho krasokorčuliara Ondreja Nepelu.

Na natáčaní filmu Nepela v Beroune sme sa stretli aj s "Nepelom". Adam Kubala, Ondrík by mal z tvojho výkonu radosť.

Uverejnil používateľ Pavol Mudry Pondelok 7. apríla 2025

Okrem svojej práce v agentúrnej žurnalistike sa Pavol Múdry aktívne angažoval v boji za integritu novinárov a slobodu slova. Založil slovenský výbor Medzinárodného tlačového inštitútu (IPI), stavovskej organizácie mediálnych profesionálov, a bol tiež členom Medzinárodnej správnej rady IPI, jednej z najväčších svetových organizácií na ochranu slobody slova a médií.

Pavol Múdry bol tiež dlhoročným členom paralympijskej rodiny a pôsobil v Správnej rade Nadácie Slovenského paralympijského výboru.

Zdroj: info.sk, sita.sk
