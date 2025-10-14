Zomrel významný novinár a bojovník za slobodu slova
Smutnú správu priniesla agentúra, ktorú pomáhal založiť.
Vo veku 75 rokov zomrel v pondelok (13.10.) dlhoročný novinár, zakladateľ a bývalý generálny riaditeľ Slovenskej tlačovej agentúry (SITA) Pavol Múdry. Jeho úmrtie predstavuje významnú stratu pre slovenskú žurnalistiku, ktorú formoval od 90. rokov. Informovala o tom agentúra SITA.
Pali, dakujem ti za vsetky nase pracovne a priatelske stretnutia. Tak dobre sa nam robilo na cestach a pri dobrej kave....Uverejnil používateľ Daniela Piršelová Pondelok 13. októbra 2025
Pavol Múdry sa narodil v roku 1950 a vyštudoval angličtinu a telesnú výchovu na Univerzite Komenského v Bratislave. Pred vstupom do sveta médií pôsobil do roku 1992 ako asistent na Vysokej škole ekonomickej. Svoju novinársku kariéru začal v Tlačovej agentúre Slovenskej republiky, kde viedol anglickú redakciu a neskôr sa stal členom vedenia. Pôsobil tiež ako korešpondent rakúskej tlačovej agentúry APA a novinár na voľnej nohe.
Kľúčovým medzníkom v jeho profesionálnej dráhe bolo založenie agentúry SITA v polovici 90. rokov, ktorá oficiálne začala svoju činnosť v júni 1997. Múdry bol jej prvým generálnym riaditeľom a neskôr pôsobil ako poradca nového vedenia. Výrazne sa zaslúžil o modernizáciu distribúcie spravodajstva na Slovensku.
Jeho otec sa tiež venoval žurnalistike ako športový novinár. Jeho matka Hilda Múdra bola trénerkou legendárneho krasokorčuliara Ondreja Nepelu.
Na natáčaní filmu Nepela v Beroune sme sa stretli aj s "Nepelom". Adam Kubala, Ondrík by mal z tvojho výkonu radosť.Uverejnil používateľ Pavol Mudry Pondelok 7. apríla 2025
Okrem svojej práce v agentúrnej žurnalistike sa Pavol Múdry aktívne angažoval v boji za integritu novinárov a slobodu slova. Založil slovenský výbor Medzinárodného tlačového inštitútu (IPI), stavovskej organizácie mediálnych profesionálov, a bol tiež členom Medzinárodnej správnej rady IPI, jednej z najväčších svetových organizácií na ochranu slobody slova a médií.
Pavol Múdry bol tiež dlhoročným členom paralympijskej rodiny a pôsobil v Správnej rade Nadácie Slovenského paralympijského výboru.
Šutaj Eštok: Zhanobenie pamätníka SNP v Kosoríne je výsledok opozičného štvania
V obci Kosorín na strednom Slovensku neznámi páchatelia poškodili pamätník Slovenského národného povstania.
KDH očakáva, že premiér pri výhrade svedomia dodrží slovo
Opozičné KDH očakáva, že premiér Robert Fico (Smer-SD) dodrží slovo, keď pred mesiacom avizoval riešenie témy výhrady vo svedomí. Podľa kresťanských demokratov je teraz „loptička“ na strane vlády a stačí dotiahnuť zmluvu s Va
ŽSR očakávajú sprevádzkovanie úseku pri Jablonove nad Turňou v stredu
Železnice Slovenskej republiky očakávajú sprevádzkovanie úseku pri Jablonove nad Turňou v okrese Rožňava po pondelkovej vážnej nehode vlakov v priebehu stredy.
SaS kritizuje návrh o registračnom poplatku v zdravotníckych komorách, spustila petíciu
Opozičná SaS kritizuje návrh zvýšiť maximálny registračný poplatok v zdravotníckych komorách.