Šutaj Eštok: Zhanobenie pamätníka SNP v Kosoríne je výsledok opozičného štvania

V obci Kosorín na strednom Slovensku neznámi páchatelia poškodili pamätník Slovenského národného povstania (SNP). O prípade informuje na sociálnej sieti minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).

Nasprejovali naň vulgárne a nenávistné odkazy, čím pošliapali pamiatku hrdinov, ktorí položili svoje životy za slobodu našej krajiny,“ uviedol k snímke, na ktorej je vidieť na pamätníku nasprejovaný nápis „Vivat Cintula“.

Toto nie je ojedinelý incident. Opakuje sa to a má to spoločného menovateľa - je to výsledok atmosféry nenávisti a rozdeľovania, ktorú už roky vedome vytvárajú predstavitelia opozície a ich spriaznené médiá,“ uviedol minister, ktorý odsudzuje nenávistné kampane rozkladajúce spoločnosť, znevažujúce slovenské dejiny i relativizujúce hodnoty, na ktorých stojí moderné Slovensko. Incident v Kosoríne dáva do priamej súvislosti s priaznivcami opozície, ktorí schvaľujú atentát na predsedu vlády.

Odmietam všetky tieto prejavy nenávisti a dôrazne odsudzujem schvaľovanie obzvlášť závažných trestných činov,“ napísal minister vnútra. „Nikdy nebudem tolerovať pošliapavanie pamiatky našich hrdinov, schvaľovanie násilia ani rozsievanie nenávisti. Toto nie je cesta, ktorou sa má uberať Slovensko,“ zdôraznil Šutaj Eštok.

Zdroj: Info.sk, TASR
