  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 14.10.2025Meniny má Boris
13°Bratislava

ŽSR očakávajú sprevádzkovanie úseku pri Jablonove nad Turňou v stredu

  • DNES - 16:59
  • Jablonov nad Turňou
ŽSR očakávajú sprevádzkovanie úseku pri Jablonove nad Turňou v stredu

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) očakávajú sprevádzkovanie úseku pri Jablonove nad Turňou v okrese Rožňava po pondelkovej (13. 10.) vážnej nehode vlakov v priebehu stredy (15. 10.).

Ako TASR informovali zo ŽSR, podľa doterajších zistení sa jeden z rýchlikov nachádzal približne o 100 metrov ďalej, než mal. Či išlo o dôsledok technickej poruchy, ľudského zlyhania alebo iného faktora, bude predmetom ďalšieho vyšetrovania.

Trať je v danom úseku vybavená počítadlami osí, ktoré nám poskytnú dôležité dáta pre vyšetrovanie, vrátane presného času a miesta, kedy vlak prešiel konkrétnym bodom trate. Tieto informácie zohrávajú kľúčovú úlohu pri rekonštrukcii udalostí a analýze okolností nehody,“ doplnila hovorkyňa ŽSR Petra Lániková.

S odstraňovaním následkov zrážky vlakov sa začalo v pondelok večer po udelení súhlasu vyšetrovateľa Ministerstva dopravy SR a Policajného zboru (PZ) SR. Práce však boli dočasne prerušené pre zložitú manipuláciu s vozňom a lokomotívou nachádzajúcimi sa v zráze vo vzdialenosti približne 30 až 50 metrov od koľajiska. „Práve táto situácia predstavuje najväčšiu výzvu, najmä vzhľadom na polohu vozňa, ktorý sa ocitol priamo na hrane zrázu. Keďže k týmto súpravám nie je prístup zo spodnej strany a jeden z vozňov sa nachádza v nestabilnej polohe nad zrázom, bolo nevyhnutné najskôr vyhotoviť 3D sken, ktorý posúdil riziko ich možného zosuvu,“ doplnila.

Vzhľadom na to, že techniku nie je možné z tejto polohy vyzdvihnúť štandardným spôsobom, napríklad pomocou žeriavov, pristúpia k opatrnému a postupnému spúšťaniu vozňa smerom nadol k lokomotíve. V tejto súvislosti ŽSR aktívne spolupracujú s príslušníkmi Policajného zboru SR a so starostom obce s dôrazom na zabezpečenie maximálnej ochrany verejnosti a zamedzenie vstupu nepovolaných osôb do dotknutého priestoru.

Zároveň na miesto nehody vyslal Policajný zbor SR dron zo Spišskej Novej Vsi, ktorý vyhotovuje fotodokumentáciu miesta. Po vyhodnotení záberov a následnom odsúhlasení PZ sa pristúpi k samotnému spusteniu a odstráneniu vozňa.

Súbežne začali v utorok približne o 11.00 h aj opravné práce na infraštruktúre. Oblastné riaditeľstvo Košice odstraňuje vzniknuté škody na železničnom zvršku a spodku. „Ďakujem všetkým zložkám integrovaného záchranného systému za ich nasadenie a profesionalitu v týchto náročných chvíľach,“ dodal generálny riaditeľ ŽSR Ivan Bednárik.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
SaS kritizuje návrh o registračnom poplatku v zdravotníckych komorách, spustila petíciu

SaS kritizuje návrh o registračnom poplatku v zdravotníckych komorách, spustila petíciu

DNES - 16:57Domáce

Opozičná SaS kritizuje návrh zvýšiť maximálny registračný poplatok v zdravotníckych komorách.

Matovič: Zakázať používanie vizuálnych pomôcok v pléne je šikanózne

Matovič: Zakázať používanie vizuálnych pomôcok v pléne je šikanózne

DNES - 16:53Domáce

Líder Hnutia Slovensko Igor Matovič kritizuje návrh zakázať používanie vizuálnych pomôcok v rokovacej sále Národnej rady SR.

Dôchodkyňa neprežila zrážku s cúvajúcou dodávkou na parkovisku

Dôchodkyňa neprežila zrážku s cúvajúcou dodávkou na parkovisku

DNES - 15:44Domáce

Tragické následky mala minulotýždňová dopravná nehoda na jednom zo žilinských parkovísk.

Polícia prepustila jedného z rušňovodičov po zrážke rýchlikov v okrese Rožňava

Polícia prepustila jedného z rušňovodičov po zrážke rýchlikov v okrese Rožňava

DNES - 15:02Domáce

Vyšetrovanie a všetky potrebné procesné úkony naďalej pokračujú.

Vosveteit.sk
Nano Banana na generovanie obrázkov prichádza do Google vyhľadávania, Fotiek a NotebookLMNano Banana na generovanie obrázkov prichádza do Google vyhľadávania, Fotiek a NotebookLM
V Nemecku spustili prvú vertikálnu plávajúcu solárnu elektráreň na svete. Panely po prvýkrát stoja vo vode, nie na zemiV Nemecku spustili prvú vertikálnu plávajúcu solárnu elektráreň na svete. Panely po prvýkrát stoja vo vode, nie na zemi
Vieš, prečo nie sú vo vlakoch bezpečnostné pásy? Nie je to náhoda. Odpoveď je oveľa zaujímavejšia, než si myslíšVieš, prečo nie sú vo vlakoch bezpečnostné pásy? Nie je to náhoda. Odpoveď je oveľa zaujímavejšia, než si myslíš
POZOR! Populárny program medzi Slovákmi obsahuje závažné chyby. Je v státisícoch zariadeniach. Aktualizovať sa ho dá len manuálnePOZOR! Populárny program medzi Slovákmi obsahuje závažné chyby. Je v státisícoch zariadeniach. Aktualizovať sa ho dá len manuálne
Zemský štít sa trhá. Oblasť, ktorá nás chráni pred žiarením, sa rozpadá priamo nad našimi hlavamiZemský štít sa trhá. Oblasť, ktorá nás chráni pred žiarením, sa rozpadá priamo nad našimi hlavami
„Dochádza nám čas,“ varuje zakladateľ Telegramu. Svet sa rúti do digitálneho otroctva a prichádza éra totálneho dohľadu.„Dochádza nám čas,“ varuje zakladateľ Telegramu. Svet sa rúti do digitálneho otroctva a prichádza éra totálneho dohľadu.
Google konečne počúva používateľov. Chrome ti prestane zobrazovať otravné výzvy z webov či upozorneniaGoogle konečne počúva používateľov. Chrome ti prestane zobrazovať otravné výzvy z webov či upozornenia
Einstein by sa potešil. Vedcom sa podarilo spomaliť svetlo. To, čo potom zachytili kamerou, vyráža dychEinstein by sa potešil. Vedcom sa podarilo spomaliť svetlo. To, čo potom zachytili kamerou, vyráža dych
Ak máš Samsung, túto funkciu si hneď teraz zapni, inak ti môžu ukradnúť dáta cez Wi-Fi. Predvolene je vypnutá!Ak máš Samsung, túto funkciu si hneď teraz zapni, inak ti môžu ukradnúť dáta cez Wi-Fi. Predvolene je vypnutá!
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP