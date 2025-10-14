ŽSR očakávajú sprevádzkovanie úseku pri Jablonove nad Turňou v stredu
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) očakávajú sprevádzkovanie úseku pri Jablonove nad Turňou v okrese Rožňava po pondelkovej (13. 10.) vážnej nehode vlakov v priebehu stredy (15. 10.).
Ako TASR informovali zo ŽSR, podľa doterajších zistení sa jeden z rýchlikov nachádzal približne o 100 metrov ďalej, než mal. Či išlo o dôsledok technickej poruchy, ľudského zlyhania alebo iného faktora, bude predmetom ďalšieho vyšetrovania.
„Trať je v danom úseku vybavená počítadlami osí, ktoré nám poskytnú dôležité dáta pre vyšetrovanie, vrátane presného času a miesta, kedy vlak prešiel konkrétnym bodom trate. Tieto informácie zohrávajú kľúčovú úlohu pri rekonštrukcii udalostí a analýze okolností nehody,“ doplnila hovorkyňa ŽSR Petra Lániková.
S odstraňovaním následkov zrážky vlakov sa začalo v pondelok večer po udelení súhlasu vyšetrovateľa Ministerstva dopravy SR a Policajného zboru (PZ) SR. Práce však boli dočasne prerušené pre zložitú manipuláciu s vozňom a lokomotívou nachádzajúcimi sa v zráze vo vzdialenosti približne 30 až 50 metrov od koľajiska. „Práve táto situácia predstavuje najväčšiu výzvu, najmä vzhľadom na polohu vozňa, ktorý sa ocitol priamo na hrane zrázu. Keďže k týmto súpravám nie je prístup zo spodnej strany a jeden z vozňov sa nachádza v nestabilnej polohe nad zrázom, bolo nevyhnutné najskôr vyhotoviť 3D sken, ktorý posúdil riziko ich možného zosuvu,“ doplnila.
Vzhľadom na to, že techniku nie je možné z tejto polohy vyzdvihnúť štandardným spôsobom, napríklad pomocou žeriavov, pristúpia k opatrnému a postupnému spúšťaniu vozňa smerom nadol k lokomotíve. V tejto súvislosti ŽSR aktívne spolupracujú s príslušníkmi Policajného zboru SR a so starostom obce s dôrazom na zabezpečenie maximálnej ochrany verejnosti a zamedzenie vstupu nepovolaných osôb do dotknutého priestoru.
Zároveň na miesto nehody vyslal Policajný zbor SR dron zo Spišskej Novej Vsi, ktorý vyhotovuje fotodokumentáciu miesta. Po vyhodnotení záberov a následnom odsúhlasení PZ sa pristúpi k samotnému spusteniu a odstráneniu vozňa.
Súbežne začali v utorok približne o 11.00 h aj opravné práce na infraštruktúre. Oblastné riaditeľstvo Košice odstraňuje vzniknuté škody na železničnom zvršku a spodku. „Ďakujem všetkým zložkám integrovaného záchranného systému za ich nasadenie a profesionalitu v týchto náročných chvíľach,“ dodal generálny riaditeľ ŽSR Ivan Bednárik.
