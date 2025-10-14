  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 14.10.2025Meniny má Boris
13°Bratislava

Pavel: Ak sú Turkove výroky skutočné, diskvalifikujú ho ako ministra

  • DNES - 16:53
  • Praha
Pavel: Ak sú Turkove výroky skutočné, diskvalifikujú ho ako ministra

Ak by sa ukázalo, že výroky poslanca zvoleného za Motoristov sebe Filipa Turka, ktoré zverejnil český Deník N, sú autentické, tak by podľa českého prezidenta Petra Pavla nebol vhodným kandidátom na akúkoľvek ministerskú pozíciu. Povedal to v utorok počas cesty v Úsťanskom kraji. Ocenil, že šéf ANO Andrej Babiš začal s potenciálnymi koaličnými partnermi rokovať o programe, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Nikdy som sa neskrýval a neskrývam sa s určitými výhradami a otázkami k osobe Filipa Turka. Ale vzhľadom na to, že o menách v tejto chvíli nediskutujeme, ani nemienim špekulovať o tom, či by mal, alebo nemal byť ministrom zahraničných vecí. Ak by sa ukázalo, že skutočne tie citácie, ktoré sa dnes objavujú v médiách, sú autentické, tak by ho to podľa môjho názoru diskvalifikovalo z akejkoľvek ministerskej pozície,“ povedal Pavel.

Ocenil, že Babiš začal s hnutím SPD a Motoristami tento týždeň rokovať o spoločnom programe potenciálnej vlády. „Som rád, že dospel k rovnakému názoru, o ktorom sme spolu hovorili na prvej schôdzke. Teda že to prvé, na čom by sa spoločná vláda mala zakladať, je nejaká programová zhoda alebo aspoň základné prekrytie v jej prioritách. Potom môže prísť na rad debata o rozdelení rezortov a až nakoniec mená. Začať opačne veľmi nedávalo zmysel,“ podotkol.

Vznikajúci kabinet by podľa jeho slov mal mať dostatočný priestor na to, aby sa všetky strany zhodli na prioritách súvisiacich s bezpečnostnou problematikou, zahraničnou politikou, energetikou a ďalšími oblasťami.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Kremeľ oceňuje pokračujúce Trumpove odhodlanie ukončiť konflikt na Ukrajine

Kremeľ oceňuje pokračujúce Trumpove odhodlanie ukončiť konflikt na Ukrajine

DNES - 13:41Zahraničné

Kremeľ v utorok privítal odhodlanie amerického prezidenta Donalda Trumpa zamerať sa na hľadanie mierovej dohody, ktorá by po dosiahnutí prímeria v Pásme Gazy ukončila vojnu na Ukrajine.

Mužovi, ktorý napadol Andreja Babiša barlou, hrozí až päť rokov väzenia

Mužovi, ktorý napadol Andreja Babiša barlou, hrozí až päť rokov väzenia

DNES - 13:21Zahraničné

Mužovi, ktorý začiatkom septembra napadol barlou predsedu hnutia ANO Andreja Babiša na predvolebnom stretnutí, hrozí až päť rokov väzenia.

Andrej Babiš: Je na Motoristoch, aby sa obhájili, posty teraz nie sú téma

Andrej Babiš: Je na Motoristoch, aby sa obhájili, posty teraz nie sú téma

DNES - 11:17Zahraničné

Motoristi sebe odmietajú obvinenia súvisiace s údajnými rasistickými či homofóbnymi výrokmi ich čestného prezidenta Filipa Turka a je na nich, aby verejnosť presvedčili, že to nie je tak, ako píšu médiá.

Taliansko: Pri pokuse vysťahovať rodinu z domu zahynuli traja policajti

Taliansko: Pri pokuse vysťahovať rodinu z domu zahynuli traja policajti

DNES - 10:47Zahraničné

V noci na utorok zahynuli v talianskej provincii Verona traja policajti a 15 ďalších ľudí utrpelo zranenia po výbuchu v dome počas pokusu o vysťahovanie jeho obyvateľov.

Vosveteit.sk
Nano Banana na generovanie obrázkov prichádza do Google vyhľadávania, Fotiek a NotebookLMNano Banana na generovanie obrázkov prichádza do Google vyhľadávania, Fotiek a NotebookLM
V Nemecku spustili prvú vertikálnu plávajúcu solárnu elektráreň na svete. Panely po prvýkrát stoja vo vode, nie na zemiV Nemecku spustili prvú vertikálnu plávajúcu solárnu elektráreň na svete. Panely po prvýkrát stoja vo vode, nie na zemi
Vieš, prečo nie sú vo vlakoch bezpečnostné pásy? Nie je to náhoda. Odpoveď je oveľa zaujímavejšia, než si myslíšVieš, prečo nie sú vo vlakoch bezpečnostné pásy? Nie je to náhoda. Odpoveď je oveľa zaujímavejšia, než si myslíš
POZOR! Populárny program medzi Slovákmi obsahuje závažné chyby. Je v státisícoch zariadeniach. Aktualizovať sa ho dá len manuálnePOZOR! Populárny program medzi Slovákmi obsahuje závažné chyby. Je v státisícoch zariadeniach. Aktualizovať sa ho dá len manuálne
Zemský štít sa trhá. Oblasť, ktorá nás chráni pred žiarením, sa rozpadá priamo nad našimi hlavamiZemský štít sa trhá. Oblasť, ktorá nás chráni pred žiarením, sa rozpadá priamo nad našimi hlavami
„Dochádza nám čas,“ varuje zakladateľ Telegramu. Svet sa rúti do digitálneho otroctva a prichádza éra totálneho dohľadu.„Dochádza nám čas,“ varuje zakladateľ Telegramu. Svet sa rúti do digitálneho otroctva a prichádza éra totálneho dohľadu.
Google konečne počúva používateľov. Chrome ti prestane zobrazovať otravné výzvy z webov či upozorneniaGoogle konečne počúva používateľov. Chrome ti prestane zobrazovať otravné výzvy z webov či upozornenia
Einstein by sa potešil. Vedcom sa podarilo spomaliť svetlo. To, čo potom zachytili kamerou, vyráža dychEinstein by sa potešil. Vedcom sa podarilo spomaliť svetlo. To, čo potom zachytili kamerou, vyráža dych
Ak máš Samsung, túto funkciu si hneď teraz zapni, inak ti môžu ukradnúť dáta cez Wi-Fi. Predvolene je vypnutá!Ak máš Samsung, túto funkciu si hneď teraz zapni, inak ti môžu ukradnúť dáta cez Wi-Fi. Predvolene je vypnutá!
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP