Kamenický: Ak nebude dobrovoľná pomoc s hypotékami fungovať, môže byť povinná
- DNES - 16:39
- Bratislava
Pomoc s vysokými splátkami hypoték by mala pokračovať ešte ďalšie dva roky, po novom by ju však mali poskytovať namiesto štátu banky.
Zatiaľ pôjde o dobrovoľnú aktivitu, ak by však tento systém nefungoval, môže sa z toho stať aj povinnosť, upozornil v utorok v Národnej rade (NR) SR minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).
K zmene má dôjsť prostredníctvom pozmeňujúceho návrhu k vládnemu návrhu zákona o spotrebiteľských úveroch, o ktorom v druhom čítaní rokuje parlament. Pomoc so splátkami hypoték v čase rastúcich úrokov zaviedla súčasná vláda od roku 2024. Doteraz štát na túto pomoc minul 41 miliónov eur, vyčíslil minister.
„Chceme túto pomoc predĺžiť o ďalšie dva roky, ale zo strany bánk. Hovoríme o tom, že sa podmienky v podstate nebudú meniť. Akurát to, že úrady práce už nebudú spracovávať tieto veci, budú to spracovávať banky,“ priblížil Kamenický. Pomoc by mala naďalej tvoriť 75 percent z navýšenia splátky hypotéky, najviac v sume 150 eur mesačne.
„Zavádzame to zatiaľ dobrovoľne s tým, že predpokladám, ak by niektoré banky k tomu nepristúpili, tak klienti budú odchádzať do iných bánk. Ak by sa to nepotvrdilo alebo by som mal pocit, že sa tu deje nejaký kartel, tak zavedieme povinnosť,“ avizoval minister financií. Aj takýmto spôsobom sa banky podľa neho podieľajú na konsolidácii verejných financií. Štát tiež zoberie bankám polovicu poplatku, ktorý získavajú z hazardu.
Prioritou tejto schôdze NRSR je podľa Richtera schváliť návrh štátneho rozpočtu
Predseda poslaneckého klubu koaličného Smeru-SD Ján Richter považuje za prioritu 40. schôdze Národnej rady (NR) SR schválenie návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok.
Inflácia v Nemecku dosiahla najvyššiu úroveň v tomto roku, potvrdili štatistici
Spotrebiteľské ceny v Nemecku zrýchlili v septembri tempo rastu na najvyššiu úroveň v tomto roku. Uviedol to v utorok nemecký štatistický úrad Destatis, ktorý potvrdil predbežný odhad z konca septembra.
V Šúrovciach sa potvrdilo ohnisko vtáčej chrípky
Veterinári potvrdili v obci Šúrovce v Trnavskom okrese ohnisko vtáčej chrípky H5N1.
Inšpekcia odhalila falšované konzervy
Potravinárska inšpekcia upozornila na nevyhovujúci výrobok.