Polícia prepustila jedného z rušňovodičov po zrážke rýchlikov v okrese Rožňava
Vyšetrovanie a všetky potrebné procesné úkony naďalej pokračujú.
Rušňovodiča, ktorého polícia zadržala po pondelkovej (13. 10.) zrážke dvoch rýchlikov pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava, po vykonaní procesných úkonov prepustili zo zadržania. TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová. Rožňavský policajný vyšetrovateľ s ním vykonal potrebné procesné úkony.
V súvislosti s nehodou bolo začaté trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia. „Vyšetrovanie a všetky potrebné procesné úkony naďalej pokračujú. O prípadnom posune vás budeme informovať,“ uviedla hovorkyňa. Rušňovodiča druhého vlaku po vyslobodení z rušňa s ťažkými zraneniami previezli do nemocnice.
Dôchodkyňa neprežila zrážku s cúvajúcou dodávkou na parkovisku
Tragické následky mala minulotýždňová dopravná nehoda na jednom zo žilinských parkovísk.
V kauze Mýtnik s obžalovaným Michalom Suchobom vypovedal guvernér NBS Peter Kažimír
Výsluchom svedka, guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra, pokračoval v utorok na Špecializovanom trestnom súde, pracovisko Banská Bystrica proces s podnikateľom Michalom Suchobom.
Bývalý štátny tajomník Ministerstva životného prostredia odmietol úplatok, polícia vzniesla obvinenie
Kičovi za pôsobenia na Ministerstva životného prostredia mali ponúknuť úplatok.
Vodič pod vplyvom alkoholu prešiel do protismeru a spôsobil nehodu
Považskobystrickí dopravní policajti začali trestné stíhanie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky