Bývalý štátny tajomník Ministerstva životného prostredia odmietol úplatok, polícia vzniesla obvinenie
Kičovi za pôsobenia na Ministerstve životného prostredia mali ponúknuť úplatok.
Bývalému štátnemu tajomníkovi Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR Michalovi Kičovi mali v čase pôsobenia na poste ponúknuť polmiliónový úplatok, ktorý odmietol. Súčasný člen predsedníctva mimoparlamentnej strany Demokrati informoval, že po štyroch rokoch polícia v tejto súvislosti obvinila muža spojeného s pokusom o podplatenie. Policajti potvrdili vznesenie obvinenia, ktoré zatiaľ nenadobudlo právoplatnosť.
Kiča oznámil, že dôvodom snahy podplatiť ho bol tender za desiatky miliónov eur. Udalosť okamžite nahlásil a spolupracoval s políciou. „Odmietam a vždy som odmietal akúkoľvek formu korupcie. Povzbudzujem celú verejnosť, musíme sa podieľať na odhaľovaní korupcie a trestnej činnosti. Iná cesta k zdravej spoločnosti neexistuje,“ vyhlásil Kiča.
Polícia pre TASR uviedla, že v prípade bolo vznesené obvinenie pre podozrenie z korupčnej trestnej činnosti a legalizácie výnosu z trestnej činnosti. „Z procesných dôvodov presnú výšku úplatku neuvádzame, avšak v trestnom konaní bola ustálená,“ priblížil hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek. Dodal, že uznesenie o vznesení obvinenia zatiaľ nenadobudlo právoplatnosť a konanie o sťažnosti naďalej prebieha. „Viac informácií v súčasnosti nie je možné poskytnúť, aby nebol zmarený alebo sťažený účel trestného konania,“ vysvetlil.
Dôchodkyňa neprežila zrážku s cúvajúcou dodávkou na parkovisku
Tragické následky mala minulotýždňová dopravná nehoda na jednom zo žilinských parkovísk.
Polícia prepustila jedného z rušňovodičov po zrážke rýchlikov v okrese Rožňava
Vyšetrovanie a všetky potrebné procesné úkony naďalej pokračujú.
V kauze Mýtnik s obžalovaným Michalom Suchobom vypovedal guvernér NBS Peter Kažimír
Výsluchom svedka, guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra, pokračoval v utorok na Špecializovanom trestnom súde, pracovisko Banská Bystrica proces s podnikateľom Michalom Suchobom.
Vodič pod vplyvom alkoholu prešiel do protismeru a spôsobil nehodu
Považskobystrickí dopravní policajti začali trestné stíhanie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky