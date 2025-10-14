  • Články
Bývalý štátny tajomník Ministerstva životného prostredia odmietol úplatok, polícia vzniesla obvinenie

  • DNES - 14:37
  • Bratislava
Kičovi za pôsobenia na Ministerstve životného prostredia mali ponúknuť úplatok.

Bývalému štátnemu tajomníkovi Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR Michalovi Kičovi mali v čase pôsobenia na poste ponúknuť polmiliónový úplatok, ktorý odmietol. Súčasný člen predsedníctva mimoparlamentnej strany Demokrati informoval, že po štyroch rokoch polícia v tejto súvislosti obvinila muža spojeného s pokusom o podplatenie. Policajti potvrdili vznesenie obvinenia, ktoré zatiaľ nenadobudlo právoplatnosť.

Kiča oznámil, že dôvodom snahy podplatiť ho bol tender za desiatky miliónov eur. Udalosť okamžite nahlásil a spolupracoval s políciou. „Odmietam a vždy som odmietal akúkoľvek formu korupcie. Povzbudzujem celú verejnosť, musíme sa podieľať na odhaľovaní korupcie a trestnej činnosti. Iná cesta k zdravej spoločnosti neexistuje,“ vyhlásil Kiča.

Polícia pre TASR uviedla, že v prípade bolo vznesené obvinenie pre podozrenie z korupčnej trestnej činnosti a legalizácie výnosu z trestnej činnosti. „Z procesných dôvodov presnú výšku úplatku neuvádzame, avšak v trestnom konaní bola ustálená,“ priblížil hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek. Dodal, že uznesenie o vznesení obvinenia zatiaľ nenadobudlo právoplatnosť a konanie o sťažnosti naďalej prebieha. „Viac informácií v súčasnosti nie je možné poskytnúť, aby nebol zmarený alebo sťažený účel trestného konania,“ vysvetlil.

Zdroj: Info.sk, TASR
