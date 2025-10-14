Kremeľ oceňuje pokračujúce Trumpove odhodlanie ukončiť konflikt na Ukrajine
- DNES - 13:41
- Moskva
Kremeľ v utorok privítal odhodlanie amerického prezidenta Donalda Trumpa zamerať sa na hľadanie mierovej dohody, ktorá by po dosiahnutí prímeria v Pásme Gazy ukončila vojnu na Ukrajine.
Počas pondelkového prejavu v izraelskom parlamente Trump vyhlásil, že chce dosiahnuť dohodu s Iránom v súvislosti s jeho jadrovým programom, no dodal, že najskôr sa bude venovať ukončeniu vojny na Ukrajine.
„... najprv musíme vyriešiť Rusko. Musíme to vyriešiť. Ak ti to nevadí, Steve, zameriame sa najprv na Rusko,“ povedal Trump v prejave s odkazom na svojho osobitného vyslanca Stevea Witkoffa, ktorý v minulosti viedol rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v utorok uviedol, že Rusko zostáva mierovým rokovaniam otvorené.
„Takéto zámery určite vítame a vítame potvrdenie politickej vôle urobiť všetko možné na podporu hľadania mierových riešení,“ odpovedal Peskov na otázku o Trumpových komentároch.
„Pána Witkoffa už dobre poznáme; je efektívny, svoju efektívnosť preukázal teraz na Blízkom východe a dúfame, že jeho talent bude naďalej prispievať k práci, ktorá už prebieha na Ukrajine,“ dodal Peskov.
Rusko obviňuje Ukrajinu z brzdenia mierových rokovaní. Kyjev tvrdí, že Moskva to s dohodou nemyslí vážne a kladie podmienky, ktoré sú rovnocenné požiadavke na kapituláciu, vysvetľuje Reuters.
„Ruská strana zostáva otvorená a pripravená na mierový dialóg a dúfame, že vplyv Spojených štátov a diplomatické zručnosti vyslancov prezidenta Trumpa pomôžu povzbudiť ukrajinskú stranu, aby bola aktívnejšia a ochotnejšia zapojiť sa do mierového procesu,“ vyhlásil hovorca Kremľa.
Mužovi, ktorý napadol Andreja Babiša barlou, hrozí až päť rokov väzenia
Mužovi, ktorý začiatkom septembra napadol barlou predsedu hnutia ANO Andreja Babiša na predvolebnom stretnutí, hrozí až päť rokov väzenia.
Andrej Babiš: Je na Motoristoch, aby sa obhájili, posty teraz nie sú téma
Motoristi sebe odmietajú obvinenia súvisiace s údajnými rasistickými či homofóbnymi výrokmi ich čestného prezidenta Filipa Turka a je na nich, aby verejnosť presvedčili, že to nie je tak, ako píšu médiá.
Taliansko: Pri pokuse vysťahovať rodinu z domu zahynuli traja policajti
V noci na utorok zahynuli v talianskej provincii Verona traja policajti a 15 ďalších ľudí utrpelo zranenia po výbuchu v dome počas pokusu o vysťahovanie jeho obyvateľov.
Po silných dažďoch v Mexiku hlásia 64 mŕtvych a desiatky nezvestných
Najmenej 64 ľudí zahynulo a ďalších 65 je nezvestných po prívalových dažďoch, ktoré minulý týždeň zasiahli Mexiko.