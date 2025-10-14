  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 14.10.2025Meniny má Boris
15°Bratislava

Šaško hovorí o zavádzaní SaS pri návrhu o registračnom poplatku v komorách

  • DNES - 13:35
  • Bratislava
Šaško hovorí o zavádzaní SaS pri návrhu o registračnom poplatku v komorách

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) hovorí o zavádzaní zo strany opozičnej SaS pri návrhu o registračnom poplatku v zdravotníckych komorách.

Upozorňuje na to, že návrh má priniesť zvýšenie hornej hranice pre poplatok, nie zvýšenie poplatku. Pripomenul, že nastavenie výšky majú v rukách komory. Zároveň poukazuje na to, že nejde o návrh z dielne ministerstva, ale o poslanecký návrh. Vyplýva to z jeho vyjadrenia pre novinárov v Národnej rade (NR) SR.

Máme tu aktivitu poslankyne Jany Bittó Cigánikovej (SaS), ktorá hovorí a snaží sa presvedčiť, čo mňa osobne mrzí, predovšetkým sestry, a ako keby ich rozoštvávať s tým, že niekto im ide nanútiť zvýšenie poplatku do komory. Tak po prvé, ten poplatok už dnes je nejakých 15 eur. A ak správne chápem, tým pozmeňovacím návrhom sa dáva iba horná hranica 45 eur, to znamená, že samotná komora sa o výške poplatku môže rozhodnúť v tom rozmedzí od 15 do 45 eur,“ poznamenal.

Šéf rezortu zdravotníctva upozornil na to, že ide o poslanecký návrh. „Odmietam, aby sa nebodaj ešte poslankyňa Bittó Cigániková snažila preniesť na ministerstvo zdravotníctva alebo ministra zdravotníctva, že ja idem zavádzať nejaké poplatky pre sestry. Je to lož,“ okomentoval. Tvrdí, že s iniciatívou k zmene prišiel opozičný poslanec za KDH.

Výbor NR SR pre zdravotníctvo minulý týždeň odobril pozmeňujúci návrh z dielne poslanca Vladimíra Baláža (Smer-SD) k novele zákona o národnom zdravotníckom systéme. Ten hovorí o poplatkoch komorám v zdravotníctve za vedenie registra. Po novom by už maximálna výška poplatku nemala byť 15 eur, ale na úrovni troch percent z priemernej mesačnej mzdy stanovenej dva roky pred rokom, v ktorom sa maximálna výška poplatku určuje.

Opozícia kritizovala daný návrh. Namietala, že prípadné zvýšenie by bolo pre niektorých zdravotníckych pracovníkov finančne náročné. Svoj nesúhlas s ním opakovane vyjadrila i Bittó Cigániková. „Možno ste to nevedeli, ale sestry už dnes musia platiť 15 eur ročne komore, aby vôbec mohli vykonávať svoje povolanie. A teraz prišiel zástupca koalície s ‚geniálnym‘ nápadom — zvýšiť to na 45 eur! A čo za to dostanú? Nič. Žiadne lepšie vzdelávanie, žiadna pomoc navyše, žiadne nové benefity. Len povinnosť zaplatiť. A ak nezaplatia dva roky? Stopka,“ uviedla na sociálnej sieti. Hovorila aj o chýbajúcej diskusii.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Vodič pod vplyvom alkoholu prešiel do protismeru a spôsobil nehodu

Vodič pod vplyvom alkoholu prešiel do protismeru a spôsobil nehodu

DNES - 13:38Domáce

Považskobystrickí dopravní policajti začali trestné stíhanie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky

Kamil Šaško: Plán pre bratislavské zdravotníctvo je hotový, no nie je nemenný

Kamil Šaško: Plán pre bratislavské zdravotníctvo je hotový, no nie je nemenný

DNES - 13:08Domáce

Plán pre optimalizáciu siete bratislavského zdravotníctva je hotový, no nie je nemenný. V súčasnosti napríklad prebieha odborná diskusia o nemocnici v bratislavskej mestskej časti Podunajské Biskupice.

M. Š. Eštok: Žiadame Smer, aby rešpektoval nomináciu Petra Kažimíra za guvernéra NBS

M. Š. Eštok: Žiadame Smer, aby rešpektoval nomináciu Petra Kažimíra za guvernéra NBS

DNES - 12:41Domáce

Koaličná strana Hlas-SD dôrazne žiada, aby sa dodržiavala koaličná zmluva, na základe ktorej nominuje kandidáta na guvernéra Národnej banky Slovenska.

ZSSK vyčíslila predbežnú škodu po nehode vlakov na vyše dva milióny eur

ZSSK vyčíslila predbežnú škodu po nehode vlakov na vyše dva milióny eur

DNES - 12:21Domáce

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vyčíslila predbežne škodu na svojich vozidlách po pondelkovej (13. 10.) nehode rýchlikov pri Jablonove nad Turňou v okrese Rožňava na vyše dva milióny eur.

Vosveteit.sk
Vieš, prečo nie sú vo vlakoch bezpečnostné pásy? Nie je to náhoda. Odpoveď je oveľa zaujímavejšia, než si myslíšVieš, prečo nie sú vo vlakoch bezpečnostné pásy? Nie je to náhoda. Odpoveď je oveľa zaujímavejšia, než si myslíš
POZOR! Populárny program medzi Slovákmi obsahuje závažné chyby. Je v státisícoch zariadeniach. Aktualizovať sa ho dá len manuálnePOZOR! Populárny program medzi Slovákmi obsahuje závažné chyby. Je v státisícoch zariadeniach. Aktualizovať sa ho dá len manuálne
Zemský štít sa trhá. Oblasť, ktorá nás chráni pred žiarením, sa rozpadá priamo nad našimi hlavamiZemský štít sa trhá. Oblasť, ktorá nás chráni pred žiarením, sa rozpadá priamo nad našimi hlavami
„Dochádza nám čas,“ varuje zakladateľ Telegramu. Svet sa rúti do digitálneho otroctva a prichádza éra totálneho dohľadu.„Dochádza nám čas,“ varuje zakladateľ Telegramu. Svet sa rúti do digitálneho otroctva a prichádza éra totálneho dohľadu.
Google konečne počúva používateľov. Chrome ti prestane zobrazovať otravné výzvy z webov či upozorneniaGoogle konečne počúva používateľov. Chrome ti prestane zobrazovať otravné výzvy z webov či upozornenia
Einstein by sa potešil. Vedcom sa podarilo spomaliť svetlo. To, čo potom zachytili kamerou, vyráža dychEinstein by sa potešil. Vedcom sa podarilo spomaliť svetlo. To, čo potom zachytili kamerou, vyráža dych
Ak máš Samsung, túto funkciu si hneď teraz zapni, inak ti môžu ukradnúť dáta cez Wi-Fi. Predvolene je vypnutá!Ak máš Samsung, túto funkciu si hneď teraz zapni, inak ti môžu ukradnúť dáta cez Wi-Fi. Predvolene je vypnutá!
Monster: The Ed Gein Story sa stal hororovým hitom. Toto sú odpovede na najčastejšie otázky divákovMonster: The Ed Gein Story sa stal hororovým hitom. Toto sú odpovede na najčastejšie otázky divákov
Vojna, ktorú nevidíš. Rusi diametrálne menia taktiku kyberútokov. Európa môže byť ďalším cieľomVojna, ktorú nevidíš. Rusi diametrálne menia taktiku kyberútokov. Európa môže byť ďalším cieľom
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP