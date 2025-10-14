Šaško hovorí o zavádzaní SaS pri návrhu o registračnom poplatku v komorách
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) hovorí o zavádzaní zo strany opozičnej SaS pri návrhu o registračnom poplatku v zdravotníckych komorách.
Upozorňuje na to, že návrh má priniesť zvýšenie hornej hranice pre poplatok, nie zvýšenie poplatku. Pripomenul, že nastavenie výšky majú v rukách komory. Zároveň poukazuje na to, že nejde o návrh z dielne ministerstva, ale o poslanecký návrh. Vyplýva to z jeho vyjadrenia pre novinárov v Národnej rade (NR) SR.
„Máme tu aktivitu poslankyne Jany Bittó Cigánikovej (SaS), ktorá hovorí a snaží sa presvedčiť, čo mňa osobne mrzí, predovšetkým sestry, a ako keby ich rozoštvávať s tým, že niekto im ide nanútiť zvýšenie poplatku do komory. Tak po prvé, ten poplatok už dnes je nejakých 15 eur. A ak správne chápem, tým pozmeňovacím návrhom sa dáva iba horná hranica 45 eur, to znamená, že samotná komora sa o výške poplatku môže rozhodnúť v tom rozmedzí od 15 do 45 eur,“ poznamenal.
Šéf rezortu zdravotníctva upozornil na to, že ide o poslanecký návrh. „Odmietam, aby sa nebodaj ešte poslankyňa Bittó Cigániková snažila preniesť na ministerstvo zdravotníctva alebo ministra zdravotníctva, že ja idem zavádzať nejaké poplatky pre sestry. Je to lož,“ okomentoval. Tvrdí, že s iniciatívou k zmene prišiel opozičný poslanec za KDH.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo minulý týždeň odobril pozmeňujúci návrh z dielne poslanca Vladimíra Baláža (Smer-SD) k novele zákona o národnom zdravotníckom systéme. Ten hovorí o poplatkoch komorám v zdravotníctve za vedenie registra. Po novom by už maximálna výška poplatku nemala byť 15 eur, ale na úrovni troch percent z priemernej mesačnej mzdy stanovenej dva roky pred rokom, v ktorom sa maximálna výška poplatku určuje.
Opozícia kritizovala daný návrh. Namietala, že prípadné zvýšenie by bolo pre niektorých zdravotníckych pracovníkov finančne náročné. Svoj nesúhlas s ním opakovane vyjadrila i Bittó Cigániková. „Možno ste to nevedeli, ale sestry už dnes musia platiť 15 eur ročne komore, aby vôbec mohli vykonávať svoje povolanie. A teraz prišiel zástupca koalície s ‚geniálnym‘ nápadom — zvýšiť to na 45 eur! A čo za to dostanú? Nič. Žiadne lepšie vzdelávanie, žiadna pomoc navyše, žiadne nové benefity. Len povinnosť zaplatiť. A ak nezaplatia dva roky? Stopka,“ uviedla na sociálnej sieti. Hovorila aj o chýbajúcej diskusii.
Vodič pod vplyvom alkoholu prešiel do protismeru a spôsobil nehodu
Považskobystrickí dopravní policajti začali trestné stíhanie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky
Kamil Šaško: Plán pre bratislavské zdravotníctvo je hotový, no nie je nemenný
Plán pre optimalizáciu siete bratislavského zdravotníctva je hotový, no nie je nemenný. V súčasnosti napríklad prebieha odborná diskusia o nemocnici v bratislavskej mestskej časti Podunajské Biskupice.
M. Š. Eštok: Žiadame Smer, aby rešpektoval nomináciu Petra Kažimíra za guvernéra NBS
Koaličná strana Hlas-SD dôrazne žiada, aby sa dodržiavala koaličná zmluva, na základe ktorej nominuje kandidáta na guvernéra Národnej banky Slovenska.
ZSSK vyčíslila predbežnú škodu po nehode vlakov na vyše dva milióny eur
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vyčíslila predbežne škodu na svojich vozidlách po pondelkovej (13. 10.) nehode rýchlikov pri Jablonove nad Turňou v okrese Rožňava na vyše dva milióny eur.