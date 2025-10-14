  • Články
Utorok, 14.10.2025
Kamil Šaško: Plán pre bratislavské zdravotníctvo je hotový, no nie je nemenný

Plán pre optimalizáciu siete bratislavského zdravotníctva je hotový, no nie je nemenný. V súčasnosti napríklad prebieha odborná diskusia o nemocnici v bratislavskej mestskej časti Podunajské Biskupice.

Na utorkovej tlačovej konferencii to ozrejmil minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). Finálna podoba plánu má podľa neho ešte čas. Za podstatné považuje, že sa pravdepodobne začiatkom novembra začnú výkopové práce na novej národnej univerzitnej nemocnici, ktorá má vzniknúť na bratislavských Vajnoroch.

Minister podotkol, že rezort síce má pripravený rámcový plán pre bratislavské zdravotníctvo, no existujú čiastkové témy, ktoré je ešte potrebné vyriešiť. Poukázal napríklad na prebiehajúcu diskusiu o nemocnici v Podunajských Biskupiciach v súvislosti s lôžkami pre dlhodobo chorých. Ako uviedol, k téme sa má v stredu (15. 10.) stretnúť aj so starostom mestskej časti Romanom Lamošom.

Na finálnu verziu plánu siete má podľa Šaška rezort ešte čas. Za dôležité považuje, že sa začne s výkopovými prácami na novej národnej nemocnici. „Predpokladám, že začiatkom novembra sa tam začne kopať, práce prebiehajú, výstavba sa začne a paralelne s tým sa snažíme dočistiť aj napríklad túto otázku,“ uviedol na margo diskusií k novej sieti.

Minister nechcel potvrdiť ani vyvrátiť, že by po vzniku novej nemocnice mala postupne zaniknúť nemocnica na Kramároch. Považuje to však za logické riešenie. Vie si predstaviť, že by namiesto nej vzniklo napríklad moderné centrum pre dlhodobo chorých či pre ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc. „Aj toto je súčasť nejakých mojich rokovaní v úvodných fázach. Ja by som bol veľmi rád, aby tam neostal prázdny pozemok, nebodaj, aby sa to buď odpredávalo, alebo aby pozemok ostal zabudnutý. Ja by som ho chcel využiť stále na to, na čo je určený,“ skonštatoval Šaško. Rovnako sa podľa neho bude diskutovať aj o využití pozemkov na Rázsochách.

Národná univerzitná nemocnica generála Milana Rastislava Štefánika má stáť na pozemku ministerstva obrany. Výstavba nemocnice má byť financovaná z plánu obnovy, dvoch percent výdavkov na obranu a v menšej miere z verejného rozpočtu. Hrubá stavba nemocnice by podľa vyjadrenia Šaška mala stáť do parlamentných volieb v roku 2027.

Zdroj: Info.sk, TASR
