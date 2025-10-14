M. Š. Eštok: Žiadame Smer, aby rešpektoval nomináciu Petra Kažimíra za guvernéra NBS
Koaličná strana Hlas-SD dôrazne žiada, aby sa dodržiavala koaličná zmluva, na základe ktorej nominuje kandidáta na guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS).
Naďalej tiež trvá na tom, že jej kandidátom je doterajší guvernér Peter Kažimír, ktorý je na túto funkciu najvhodnejší a nie je žiadnym zradcom. V reakcii na víkendové vyjadrenia premiéra a predsedu najsilnejšej koaličnej strany Smer-SD Roberta Fica to v utorok vyhlásil predseda Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
Fico v sobotu (11. 10.) na sneme Smeru-SD vyhlásil, že nevidí dôvod na opätovné zvolenie Kažimíra do funkcie. Odkázal mu, že ak je preto urazený, tak už bolo dosť zrady. Poukázal zároveň na to, že daná funkcia patrí strane Hlas-SD, čo rešpektuje.
„Keď sa podpisovala koaličná zmluva, naši partneri, aj pán predseda Smeru vedeli o tom, že chceme NBS a že na ňu budeme nominovať Petra Kažimíra. Na to sme si podali ruku. A keď si za niečo vážim Roberta Fica, tak za to, že podaná ruka uňho vždy platila. Verím, že to bude rovnako aj v tomto prípade a že to, čo predviedol na sneme Smeru, bolo akýmsi zabudnutím toho celého,“ uviedol Šutaj Eštok na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR.
Zdôraznil, že jeho strana je „veľmi solídny partner“, ktorý vždy dodržiaval zmluvy a pri nominantoch ostatných koaličných strán nikdy nešli cestou „kádrovania“. „Preto chcem veľmi dôrazne poprosiť kolegov zo Smeru, aby sme nešli cestou toho, že koaličné zmluvy neplatia alebo platia iba tak trošku, že síce to je vaše, ale tento nie. Aby sme nešli cestou kádrovania, aby sme sa k sebe správali ako partneri, aby sme sa preniesli cez všelijaké krivdy, ktoré sa udiali,“ doplnil predseda Hlasu-SD s tým, že vznik jeho strany nebol zradou a rovnako Kažimír nie je žiadnym zradcom.
ZSSK vyčíslila predbežnú škodu po nehode vlakov na vyše dva milióny eur
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vyčíslila predbežne škodu na svojich vozidlách po pondelkovej (13. 10.) nehode rýchlikov pri Jablonove nad Turňou v okrese Rožňava na vyše dva milióny eur.
Kamil Šaško: Jeden pacient po zrážke rýchlikov je vo vážnom stave
Po pondelkovej (13. 10.) zrážke rýchlikov pri Jablonove nad Turňou v okrese Rožňava je jeden pacient v košickej nemocnici vo vážnom stave. Ostatní by mali byť mimo ohrozenia, v stabilizovanom stave.
Najvyšší súd uložil Gyönyörovej za pokusy o ublíženie na zdraví a podvody 2,5 roka väzenia
Dôchodkyňa Terézia Gyönyörová zo Šiah (okres Levice) dostala za viaceré pokusy o ublíženie na zdraví troch osôb a podvody úhrnný 2,5-ročný trest väzenia.
Po železničnej nehode zadržala polícia jedného z rušňovodičov
Rožňavský policajný vyšetrovateľ vykonáva procesné úkony s rušňovodičom jedného z vlakov, ktoré sa zrazili pri pondelkovej (13. 10.) železničnej nehode v katastri obce Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava.