ZSSK vyčíslila predbežnú škodu po nehode vlakov na vyše dva milióny eur
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vyčíslila predbežne škodu na svojich vozidlách po pondelkovej (13. 10.) nehode rýchlikov pri Jablonove nad Turňou v okrese Rožňava na vyše dva milióny eur.
Presnú sumu podľa vlakového dopravcu určí komisionálna prehliadka po ukončení odstraňovacích prác. TASR o tom informovali zo ZSSK s tým, že naďalej pokračuje odstraňovanie následkov nehody a železničná trať zostáva uzavretá. Presný termín obnovenia dopravy zatiaľ nie je známy, očakáva sa, že pôjde o niekoľko hodín.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
