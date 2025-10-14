  • Články
ZSSK vyčíslila predbežnú škodu po nehode vlakov na vyše dva milióny eur

  • DNES - 12:21
  • Bratislava
ZSSK vyčíslila predbežnú škodu po nehode vlakov na vyše dva milióny eur

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vyčíslila predbežne škodu na svojich vozidlách po pondelkovej (13. 10.) nehode rýchlikov pri Jablonove nad Turňou v okrese Rožňava na vyše dva milióny eur.

Presnú sumu podľa vlakového dopravcu určí komisionálna prehliadka po ukončení odstraňovacích prác. TASR o tom informovali zo ZSSK s tým, že naďalej pokračuje odstraňovanie následkov nehody a železničná trať zostáva uzavretá. Presný termín obnovenia dopravy zatiaľ nie je známy, očakáva sa, že pôjde o niekoľko hodín.

UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategórii
M. Š. Eštok: Žiadame Smer, aby rešpektoval nomináciu Petra Kažimíra za guvernéra NBS

M. Š. Eštok: Žiadame Smer, aby rešpektoval nomináciu Petra Kažimíra za guvernéra NBS

DNES - 12:41Domáce

Koaličná strana Hlas-SD dôrazne žiada, aby sa dodržiavala koaličná zmluva, na základe ktorej nominuje kandidáta na guvernéra Národnej banky Slovenska.

Kamil Šaško: Jeden pacient po zrážke rýchlikov je vo vážnom stave

Kamil Šaško: Jeden pacient po zrážke rýchlikov je vo vážnom stave

DNES - 12:18Domáce

Po pondelkovej (13. 10.) zrážke rýchlikov pri Jablonove nad Turňou v okrese Rožňava je jeden pacient v košickej nemocnici vo vážnom stave. Ostatní by mali byť mimo ohrozenia, v stabilizovanom stave.

Najvyšší súd uložil Gyönyörovej za pokusy o ublíženie na zdraví a podvody 2,5 roka väzenia

Najvyšší súd uložil Gyönyörovej za pokusy o ublíženie na zdraví a podvody 2,5 roka väzenia

DNES - 12:09Domáce

Dôchodkyňa Terézia Gyönyörová zo Šiah (okres Levice) dostala za viaceré pokusy o ublíženie na zdraví troch osôb a podvody úhrnný 2,5-ročný trest väzenia.

Po železničnej nehode zadržala polícia jedného z rušňovodičov

Po železničnej nehode zadržala polícia jedného z rušňovodičov

DNES - 11:51Domáce

Rožňavský policajný vyšetrovateľ vykonáva procesné úkony s rušňovodičom jedného z vlakov, ktoré sa zrazili pri pondelkovej (13. 10.) železničnej nehode v katastri obce Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava.

