Kamil Šaško: Jeden pacient po zrážke rýchlikov je vo vážnom stave
Po pondelkovej (13. 10.) zrážke rýchlikov pri Jablonove nad Turňou v okrese Rožňava je jeden pacient v košickej nemocnici vo vážnom stave. Ostatní by mali byť mimo ohrozenia, v stabilizovanom stave. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) o tom informoval v utorok.
„Všetci ostatní by už mali byť úplne mimo ohrozenia a stabilizovaní, ale jeden pacient je vo vážnom stave,“ uviedol minister s tým, že v pondelok navštívil nemocnice v Košiciach aj Rožňave.
Hovorkyňa Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) Košice Ladislava Šustová doplnila, že po vlakovom nešťastí v Jablonove nad Turňou bolo v UNLP Košice ošetrených spolu 36 zranených. „Z nich je hospitalizovaných 13 pacientov so stredne ťažkými zraneniami. Jeden pacient je po operácii vo vážnom stave hospitalizovaný na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny,“ uviedla Šustová.
V nemocnici v Rožňave sú aktuálne hospitalizovaní štyria pacienti. „Zdravotný stav všetkých pacientov je stabilizovaný,“ doplnila PR špecialistka Penta Hospitals SK Bianka Krejčíová. Nemocnica prijala v pondelok šiestich pacientov z miesta vážnej nehody. Dvaja boli prijatí s ťažkými zraneniami a museli podstúpiť operačný zákrok.
Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove je naďalej hospitalizovaný jeden pacient. „Utrpel ťažké zranenie chrbtice, je v starostlivosti lekárov na oddelení úrazovej chirurgie a jeho stav je stabilizovaný,“ uviedla PR manažérka FNsP J. A. Reimana Prešov Martina Pavliková. Nemocnica v Prešove poskytla po zrážke vlakov zdravotnú pomoc 12 pacientom. Jeden z nich utrpel ťažké zranenie, 11 pacientov bolo ošetrených s ľahšími zraneniami.
