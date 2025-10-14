Po železničnej nehode zadržala polícia jedného z rušňovodičov
Rožňavský policajný vyšetrovateľ vykonáva procesné úkony s rušňovodičom jedného z vlakov, ktoré sa zrazili pri pondelkovej (13. 10.) železničnej nehode v katastri obce Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava.
Ako informuje košická krajská polícia na sociálnej sieti, rušňovodiča zadržali, obmedzili na osobnej slobode a umiestnili do cely policajného zaistenia.
Rušňovodiča druhého vlaku po vyslobodení z rušňa s ťažkými zraneniami letecky previezli do nemocnice. V súvislosti s nehodou polícia začala trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia. „Vyšetrovanie a všetky potrebné procesné úkony naďalej pokračujú. O prípadnom posune vás budeme informovať,“ uviedla polícia.
Dokumentovanie nehody pokračovalo počas celej noci. Na mieste zostali kriminalisti, kriminalistickí technici, psovodi so služobnými psami, policajti oddelenia železničnej polície, ako aj pracovníci Železníc Slovenskej republiky so svojou technikou. „Počas celej noci policajti dohliadali, aby sa do havarovaných vlakov nedostali nepovolané osoby a aby sa osobné veci cestujúcich dostali späť k svojim majiteľom,“ uviedla polícia.
Na miesto nehody sa vrátili aj hasiči, ktorí asistujú pri odstraňovaní následkov. „Keďže pri rezaní rušňov hrozí riziko vzniku požiaru, naša prítomnosť je nevyhnutná pre zabezpečenie protipožiarnej ochrany,“ uviedli na sociálnej sieti. Na miesto vyslali aj EKOS - technický automobil určený na likvidáciu únikov zdraviu škodlivých nebezpečných látok, ktorý zabezpečí prečerpanie oleja z havarovaného rušňa. Ako avizovali, na mieste zostanú až do úplného zabezpečenia situácie.
