Šaško predpokladá, že k diskusii o zmenách v ZZS dôjde po schválení rozpočtu

  • DNES - 11:38
  • Bratislava
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) predpokladá, že k diskusii o zmenách v systéme záchrannej zdravotnej služby (ZZS) dôjde po schválení štátneho rozpočtu na budúci rok. Ako uviedol, má do detailov pripravených viacero alternatív, no aktuálne je prioritou rozpočet. Minister o tom informoval na utorkovej tlačovej konferencii.

Prioritou tieto dni je schválenie štátneho rozpočtu a ja predpokladám, že tá diskusia prebehne následne a potom vás budem informovať. (...) Ja som to pomenoval opakovane, tie alternatívy sú tri alebo štyri, podľa toho, ako sa na to pozriete. Od štátneho systému, cez integráciu pod integrovaný záchranný systém až po rozmiestnenie v rámci urgentných príjmov rôzneho typu. Tie alternatívy sú, ja ich mám pripravené a rozpracované na úroveň v princípe posledného eura,“ povedal šéf rezortu.

Pripomenul, že ide o systém, ktorý sa 20 rokov nemenil a prípadné zmeny si zaslúžia poctivú diskusiu. „V tom medzičase ja samozrejme diskutujem so všetkými súčasnými prevádzkovateľmi, tzn. my máme veľmi otvorenú komunikáciu a hneď, ako prebehne tá politická diskusia, tak vás budem informovať,“ doplnil Šaško.

Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR vyhlásilo v máji výberové konanie na prevádzkovanie ambulancií ZZS. Tender pre netransparentnosť kritizovala opozícia i časť koalície. Operačné stredisko ho následne zrušilo v auguste. Šéf Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok aj minister zdravotníctva následne pripustili, že systém ZZS vyžaduje zmeny. Šutaj Eštok nariadil pripraviť odborné analýzy, ktoré majú ukázať, ako fungovanie záchraniek nastaviť čo najlepšie. Predstavil tri možné návrhy riešenia - zoštátnenie záchraniek, prednostné právo štátnych a verejných organizácií na záchranky a začlenenie záchraniek do tzv. integrovaného záchranného systému.

Zdroj: Info.sk, TASR
