Prioritou tejto schôdze NRSR je podľa Richtera schváliť návrh štátneho rozpočtu
- DNES - 11:33
- Bratislava
Predseda poslaneckého klubu koaličného Smeru-SD Ján Richter považuje za prioritu 40. schôdze Národnej rady (NR) SR schválenie návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Uviedol to na utorkovej tlačovej konferencii. Avizoval, že v prípade, ak by z ich radov prišiel pozmeňujúci návrh, nemali by sa meniť celkové čísla.
„My ešte dnes večer budeme sedieť s ministrom financií, kde máme záujem si niektoré veci ešte raz vydiskutovať. Každopádne, ak by aj vyšiel z našich radov nejaký pozmeňovací návrh, tak bude niekde pridávať a niekde uberať, to znamená, že celkové čísla, ktoré navrhlo ministerstvo financií, v žiadnom prípade nechceme a nemáme záujem meniť, pretože prešli istými procesmi, cez koaličnú radu, koaličných partnerov a nebolo by dobré, aby sa tieto veci rapídne menili,“ poznamenal.
Richter pripustil, že na tejto schôdzi môže dôjsť k predĺženiu rokovacích dní či skráteniu obedovej prestávky. „Ak by sme videli, že opoziční poslanci úmyselne predlžujú, hrajú divadlo v súvislosti s rozpravou k rozpočtu, sme pripravení iniciovať aj nočné rokovania,“ okomentoval. Pripomenul, že o tomto bode sa nedá skrátiť rozprava v pléne.
Upozornil zároveň na to, že na programe je okrem návrhu budúcoročného štátneho rozpočtu veľké množstvo bodov. Nie je podľa neho reálne garantovať, že sa všetky na tejto schôdzi podarí prejsť. Pripustil však, že schôdza by mohla trvať o pár dni dlhšie ako plánované dva týždne. Richter zároveň odmietol kritiku opozičníkov o tom, že na schôdzach nie je priestor na ich návrhy a presúvajú sa. Poukázal na to, že na minulej schôdzi opozícii prepadlo 37 návrhov preto, lebo v pléne nebol prítomný spravodajca a predkladateľ z jej radov.
Nevie, či NR SR stihne prebrať aj opozičné návrhy na vyslovenie nedôvery vládnemu kabinetu a viacerým ministrom. Je to podľa neho na opozícii, ako dlho bude rokovať o rozpočte. „Ak k tomuto bodu príde, budeme navrhovať zlúčenú rozpravu. Má to aj úplnú logiku, lebo jedným z návrhov je vyslovenie nedôvery vláde, to znamená že sa nebude individuálne rokovať o jednotlivých rezortoch, pretože keď ide o vyslovenie nedôvery vláde, je prirodzené, že každý minister bude mať záujem obhájiť svoje pozície,“ ozrejmil.
Avizoval, že koalícia pripravuje pozmeňujúci návrh k návrhu na zmenu rokovacieho poriadku parlamentu, ktorá je na programe tejto schôdze. Podpredseda NR SR Tibor Gašpar (Smer-SD) povedal, že chcú presadiť, aby sa v pléne nemohli používať obrazové pomôcky. „Teraz je úprava taká, že ak si niečo vyrobíte v pléne, tak to môžete použiť. To, ako to zneužíva poslanec Igor Matovič (Slovensko - Za ľudí) a jeho kolegovia, nás vedie k tomu, že prichádzame so zmenou, že nebudeme dovoľovať nič,“ doplnil.
Pozmeňujúci návrh má riešiť i správanie poslancov. Gašpar avizoval i možné zavedenie finančných sankcií za porušenia. Naznačil, že počas schôdze sa má riešiť aj etický kódex poslanca. Chce v rámci zmien rokovacieho poriadku tiež diskutovať o tom, aby v prípade, že návrh, ktorý sa neprerokoval pre neprítomnosť navrhovateľa, bolo možné predložiť až o pol roka.
