Utorok, 14.10.2025
Muž našiel pri Štefanove delostrelecký granát, ktorý si odviezol domov

Pyrotechnici odstrelili delostrelecký granát z druhej svetovej vojny, ktorý pri obci Štefanov v okrese Senica našiel 35-ročný muž. O náleze informoval políciu v sobotu (11. 10.) po tom, čo si ho naložil do auta a odviezol domov. Trnavská krajská polícia o tom v utorok informovala na sociálnej sieti.

Ako uviedla, do obce boli vyslaní pyrotechnici, ktorí potvrdili, že ide o nemecký delostrelecký granát o priemere 75 milimetrov. „Vzhľadom k tomu, že jeho ďalší prevoz by bol riskantný, rozhodli sa muníciu zneškodniť na najbližšom bezpečnom mieste mimo obydlí. Odstrel granátu prebehol bez problémov,“ priblížila.

Policajti súčasne upozornili verejnosť, že v prípade nálezu podozrivého predmetu, je potrebné s ním nehýbať a bezodkladne kontaktovať políciu. „Aj na pohľad stará a hrdzavá munícia môže byť funkčná a životu nebezpečná. Pri neodbornej manipulácií s ňou by mohlo prísť k výbuchu,“ doplnili.

Zdroj: Info.sk, TASR
