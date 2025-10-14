Muž našiel pri Štefanove delostrelecký granát, ktorý si odviezol domov
Pyrotechnici odstrelili delostrelecký granát z druhej svetovej vojny, ktorý pri obci Štefanov v okrese Senica našiel 35-ročný muž. O náleze informoval políciu v sobotu (11. 10.) po tom, čo si ho naložil do auta a odviezol domov. Trnavská krajská polícia o tom v utorok informovala na sociálnej sieti.
Ako uviedla, do obce boli vyslaní pyrotechnici, ktorí potvrdili, že ide o nemecký delostrelecký granát o priemere 75 milimetrov. „Vzhľadom k tomu, že jeho ďalší prevoz by bol riskantný, rozhodli sa muníciu zneškodniť na najbližšom bezpečnom mieste mimo obydlí. Odstrel granátu prebehol bez problémov,“ priblížila.
Policajti súčasne upozornili verejnosť, že v prípade nálezu podozrivého predmetu, je potrebné s ním nehýbať a bezodkladne kontaktovať políciu. „Aj na pohľad stará a hrdzavá munícia môže byť funkčná a životu nebezpečná. Pri neodbornej manipulácií s ňou by mohlo prísť k výbuchu,“ doplnili.
Polícia opätovne vyzýva verejnosť na poskytnutie záznamu k nehode Pavla Gašpara
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre opätovne vyzýva verejnosť, aby bezodkladne poskytla polícii akýkoľvek relevantný záznam či informácie týkajúce sa nehody riaditeľa SIS Pavla Gašpara.
Vysoké Tatry: V okolí Hrebienka dočasne uzatvoria vybrané turistické trasy
Správa Tatranského národného parku (TANAP) upozorňuje verejnosť na dočasné uzavretie vybraných turistických trás v oblasti Hrebienok - Studené doliny vo Vysokých Tatrách.
ŠTS: Proces s Norbertom B. má po viac ako ročnej pauze pokračovať budúci týždeň
Proces s nitrianskym podnikateľom Norbertom B., ktorý čelí obžalobe z podplácania, má na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračovať po vyše ročnej pauze 22. októbra.
Polícia vyšetruje úmrtie novorodenca v Bratislave
V jednom z bytov na Nobelovej ulici v Bratislave zasahovali v pondelok popoludní policajti po tom, čo lekári upozornili na podozrivý prípad.