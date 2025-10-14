Taliansko: Pri pokuse vysťahovať rodinu z domu zahynuli traja policajti
- DNES - 10:47
- Rím
V noci na utorok zahynuli v talianskej provincii Verona traja policajti a 15 ďalších ľudí utrpelo zranenia po výbuchu v dome počas pokusu o vysťahovanie jeho obyvateľov. Podľa dostupných informácií výbuch zrejme spôsobila úmyselná pasca.
Polícia sa pokúšala vysťahovať troch súrodencov, údajne s finančnými problémami, z farmy v obci Castel d'Azzano, asi 10 kilometrov od mesta Verona. ANSA s odvolaním sa na svoje zdroje uviedla, že súrodenci úmyselne pustili plyn a výbuch nastal, keď príslušníci bezpečnostných zložiek vtrhli do domu.
Predchádzajúce pokusy o vysťahovanie rodiny boli podľa zdrojov agentúry zmarené, pretože hrozili, že sa vyhodia do vzduchu. Najnovší pokus o vysťahovanie bol plánovaný už niekoľko dní.
Štrnásť policajtov a jeden hasič boli podľa ANSA po incidente prevezených do nemocnice. Agentúra AFP s odvolaním sa na príspevok talianskych hasičov na platforme X informovala, že pri výbuchu utrpeli zranenia 12 príslušníci bezpečnostných zložiek a jedna civilistka.
Dvaja z vysťahovaných, brat a sestra vo veku okolo 60 rokov, boli zadržaní na mieste činu, tretí člen rodiny, 65-ročný Franco Ramponi, bol zadržaný v blízkosti nehnuteľnosti počas pokusu ujsť.
Andrej Babiš: Je na Motoristoch, aby sa obhájili, posty teraz nie sú téma
Motoristi sebe odmietajú obvinenia súvisiace s údajnými rasistickými či homofóbnymi výrokmi ich čestného prezidenta Filipa Turka a je na nich, aby verejnosť presvedčili, že to nie je tak, ako píšu médiá.
Po silných dažďoch v Mexiku hlásia 64 mŕtvych a desiatky nezvestných
Najmenej 64 ľudí zahynulo a ďalších 65 je nezvestných po prívalových dažďoch, ktoré minulý týždeň zasiahli Mexiko.
Biden i Clinton ocenili Trumpovu pomoc pri zaistení prímeria v Gaze
Bývalí americkí prezidenti Joe Biden a Bill Clinton v pondelok pochválili súčasnú hlavu štátu Donalda Trumpa za pomoc pri vyjednaní prímeria vo vojne v Pásme Gazy.
Trump potvrdil, že sa v piatok stretne so Zelenským v Bielom dome
Americký prezident Donald Trump v noci na utorok potvrdil, že sa v piatok stretne so svojím ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským v Bielom dome.