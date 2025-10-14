  • Články
Taliansko: Pri pokuse vysťahovať rodinu z domu zahynuli traja policajti

  • DNES - 10:47
  • Rím
Taliansko: Pri pokuse vysťahovať rodinu z domu zahynuli traja policajti

V noci na utorok zahynuli v talianskej provincii Verona traja policajti a 15 ďalších ľudí utrpelo zranenia po výbuchu v dome počas pokusu o vysťahovanie jeho obyvateľov. Podľa dostupných informácií výbuch zrejme spôsobila úmyselná pasca.

Polícia sa pokúšala vysťahovať troch súrodencov, údajne s finančnými problémami, z farmy v obci Castel d'Azzano, asi 10 kilometrov od mesta Verona. ANSA s odvolaním sa na svoje zdroje uviedla, že súrodenci úmyselne pustili plyn a výbuch nastal, keď príslušníci bezpečnostných zložiek vtrhli do domu.

Predchádzajúce pokusy o vysťahovanie rodiny boli podľa zdrojov agentúry zmarené, pretože hrozili, že sa vyhodia do vzduchu. Najnovší pokus o vysťahovanie bol plánovaný už niekoľko dní.

Štrnásť policajtov a jeden hasič boli podľa ANSA po incidente prevezených do nemocnice. Agentúra AFP s odvolaním sa na príspevok talianskych hasičov na platforme X informovala, že pri výbuchu utrpeli zranenia 12 príslušníci bezpečnostných zložiek a jedna civilistka.

Dvaja z vysťahovaných, brat a sestra vo veku okolo 60 rokov, boli zadržaní na mieste činu, tretí člen rodiny, 65-ročný Franco Ramponi, bol zadržaný v blízkosti nehnuteľnosti počas pokusu ujsť.

Zdroj: Info.sk, TASR
