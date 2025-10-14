Vysoké Tatry: V okolí Hrebienka dočasne uzatvoria vybrané turistické trasy
Správa Tatranského národného parku (TANAP) upozorňuje verejnosť na dočasné uzavretie vybraných turistických trás v oblasti Hrebienok - Studené doliny vo Vysokých Tatrách. Hovorkyňa Správy TANAP-u Jarmila Hlaváčová informovala, že dôvodom je plánovaný záťažový test nestabilných skalných vežičiek.
„Test sa uskutoční v stredu 15. októbra v ranných hodinách, v čase od 6.00 do 9.00 h. Počas tejto doby bude v teréne prebiehať manipulácia s materiálom pomocou vrtuľníka a bambi vaku,“ uviedla hovorkyňa. Úplná uzávera sa týka úseku Tatranskej magistrály medzi Hrebienkom a Rainerovou chatou a chodníka okolo Bílikovej chaty smerom k Vodopádom Studeného potoka.
Z dôvodu ochrany zdravia a bezpečnosti návštevníkov bude pohyb v danej oblasti zakázaný. „Dodržiavanie uzávery budú kontrolovať pracovníci Správy TANAP a Horskej záchrannej služby, ktorí budú priamo na mieste dohliadať na bezpečnosť a usmerňovať turistov,“ dodala Hlaváčová.
Správca turistickej infraštruktúry v tejto súvislosti žiada všetkých návštevníkov, aby počas trvania uzávery rešpektovali výstražné označenie a pokyny pracovníkov v teréne. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok môže dôjsť k zmene termínu alebo rozsahu uzávery. „O prípadných zmenách budeme včas informovať,“ uzavrela Hlaváčová.
Polícia opätovne vyzýva verejnosť na poskytnutie záznamu k nehode Pavla Gašpara
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre opätovne vyzýva verejnosť, aby bezodkladne poskytla polícii akýkoľvek relevantný záznam či informácie týkajúce sa nehody riaditeľa SIS Pavla Gašpara.
Muž našiel pri Štefanove delostrelecký granát, ktorý si odviezol domov
Pyrotechnici odstrelili delostrelecký granát z druhej svetovej vojny, ktorý pri obci Štefanov v okrese Senica našiel 35-ročný muž.
ŠTS: Proces s Norbertom B. má po viac ako ročnej pauze pokračovať budúci týždeň
Proces s nitrianskym podnikateľom Norbertom B., ktorý čelí obžalobe z podplácania, má na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračovať po vyše ročnej pauze 22. októbra.
Polícia vyšetruje úmrtie novorodenca v Bratislave
V jednom z bytov na Nobelovej ulici v Bratislave zasahovali v pondelok popoludní policajti po tom, čo lekári upozornili na podozrivý prípad.