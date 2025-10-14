  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 14.10.2025Meniny má Boris
12°Bratislava

Vysoké Tatry: V okolí Hrebienka dočasne uzatvoria vybrané turistické trasy

  • DNES - 10:46
  • Vysoké Tatry
Vysoké Tatry: V okolí Hrebienka dočasne uzatvoria vybrané turistické trasy

Správa Tatranského národného parku (TANAP) upozorňuje verejnosť na dočasné uzavretie vybraných turistických trás v oblasti Hrebienok - Studené doliny vo Vysokých Tatrách. Hovorkyňa Správy TANAP-u Jarmila Hlaváčová informovala, že dôvodom je plánovaný záťažový test nestabilných skalných vežičiek.

Test sa uskutoční v stredu 15. októbra v ranných hodinách, v čase od 6.00 do 9.00 h. Počas tejto doby bude v teréne prebiehať manipulácia s materiálom pomocou vrtuľníka a bambi vaku,“ uviedla hovorkyňa. Úplná uzávera sa týka úseku Tatranskej magistrály medzi Hrebienkom a Rainerovou chatou a chodníka okolo Bílikovej chaty smerom k Vodopádom Studeného potoka.

Z dôvodu ochrany zdravia a bezpečnosti návštevníkov bude pohyb v danej oblasti zakázaný. „Dodržiavanie uzávery budú kontrolovať pracovníci Správy TANAP a Horskej záchrannej služby, ktorí budú priamo na mieste dohliadať na bezpečnosť a usmerňovať turistov,“ dodala Hlaváčová.

Správca turistickej infraštruktúry v tejto súvislosti žiada všetkých návštevníkov, aby počas trvania uzávery rešpektovali výstražné označenie a pokyny pracovníkov v teréne. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok môže dôjsť k zmene termínu alebo rozsahu uzávery. „O prípadných zmenách budeme včas informovať,“ uzavrela Hlaváčová.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Polícia opätovne vyzýva verejnosť na poskytnutie záznamu k nehode Pavla Gašpara

Polícia opätovne vyzýva verejnosť na poskytnutie záznamu k nehode Pavla Gašpara

DNES - 11:14Domáce

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre opätovne vyzýva verejnosť, aby bezodkladne poskytla polícii akýkoľvek relevantný záznam či informácie týkajúce sa nehody riaditeľa SIS Pavla Gašpara.

Muž našiel pri Štefanove delostrelecký granát, ktorý si odviezol domov

Muž našiel pri Štefanove delostrelecký granát, ktorý si odviezol domov

DNES - 10:53Domáce

Pyrotechnici odstrelili delostrelecký granát z druhej svetovej vojny, ktorý pri obci Štefanov v okrese Senica našiel 35-ročný muž.

ŠTS: Proces s Norbertom B. má po viac ako ročnej pauze pokračovať budúci týždeň

ŠTS: Proces s Norbertom B. má po viac ako ročnej pauze pokračovať budúci týždeň

DNES - 10:10Domáce

Proces s nitrianskym podnikateľom Norbertom B., ktorý čelí obžalobe z podplácania, má na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračovať po vyše ročnej pauze 22. októbra.

Polícia vyšetruje úmrtie novorodenca v Bratislave

Polícia vyšetruje úmrtie novorodenca v Bratislave

DNES - 8:36Domáce

V jednom z bytov na Nobelovej ulici v Bratislave zasahovali v pondelok popoludní policajti po tom, čo lekári upozornili na podozrivý prípad.

Vosveteit.sk
Zemský štít sa trhá. Oblasť, ktorá nás chráni pred žiarením, sa rozpadá priamo nad našimi hlavamiZemský štít sa trhá. Oblasť, ktorá nás chráni pred žiarením, sa rozpadá priamo nad našimi hlavami
„Dochádza nám čas,“ varuje zakladateľ Telegramu. Svet sa rúti do digitálneho otroctva a prichádza éra totálneho dohľadu.„Dochádza nám čas,“ varuje zakladateľ Telegramu. Svet sa rúti do digitálneho otroctva a prichádza éra totálneho dohľadu.
Google konečne počúva používateľov. Chrome ti prestane zobrazovať otravné výzvy z webov či upozorneniaGoogle konečne počúva používateľov. Chrome ti prestane zobrazovať otravné výzvy z webov či upozornenia
Einstein by sa potešil. Vedcom sa podarilo spomaliť svetlo. To, čo potom zachytili kamerou, vyráža dychEinstein by sa potešil. Vedcom sa podarilo spomaliť svetlo. To, čo potom zachytili kamerou, vyráža dych
Ak máš Samsung, túto funkciu si hneď teraz zapni, inak ti môžu ukradnúť dáta cez Wi-Fi. Predvolene je vypnutá!Ak máš Samsung, túto funkciu si hneď teraz zapni, inak ti môžu ukradnúť dáta cez Wi-Fi. Predvolene je vypnutá!
Monster: The Ed Gein Story sa stal hororovým hitom. Toto sú odpovede na najčastejšie otázky divákovMonster: The Ed Gein Story sa stal hororovým hitom. Toto sú odpovede na najčastejšie otázky divákov
Vojna, ktorú nevidíš. Rusi diametrálne menia taktiku kyberútokov. Európa môže byť ďalším cieľomVojna, ktorú nevidíš. Rusi diametrálne menia taktiku kyberútokov. Európa môže byť ďalším cieľom
POZOR! V zahraničí udrel nový SMS podvod, ktorý sľubuje pomoc pri rastúcich nákladoch na život. U nás sa môže objaviť čo nevidieťPOZOR! V zahraničí udrel nový SMS podvod, ktorý sľubuje pomoc pri rastúcich nákladoch na život. U nás sa môže objaviť čo nevidieť
Vedci predstavili „kovovú penu“, o ktorej hovoria ako o „nesmrteľnom kove“. Prekonáva aj oceľVedci predstavili „kovovú penu“, o ktorej hovoria ako o „nesmrteľnom kove“. Prekonáva aj oceľ
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP