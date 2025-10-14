ŠTS: Proces s Norbertom B. má po viac ako ročnej pauze pokračovať budúci týždeň
Proces s nitrianskym podnikateľom Norbertom B., ktorý čelí obžalobe z podplácania, má na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračovať po vyše ročnej pauze 22. októbra.
Vyplýva to z rozpisu pojednávaní, zverejnenom na webe ministerstva spravodlivosti. Ďalšie termíny pojednávania sú naplánované na 6. a 12. novembra.
Norbert B., ktorý figuruje aj v kauze Dobytkár, je obžalovaný z prečinu podplácania, vinu odmieta. Úplatok mal poskytnúť vo výške 50.000 eur. Súvisieť mal s pomocou v konkrétnej trestnej veci v prospech inej osoby.
Polícia opätovne vyzýva verejnosť na poskytnutie záznamu k nehode Pavla Gašpara
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre opätovne vyzýva verejnosť, aby bezodkladne poskytla polícii akýkoľvek relevantný záznam či informácie týkajúce sa nehody riaditeľa SIS Pavla Gašpara.
Muž našiel pri Štefanove delostrelecký granát, ktorý si odviezol domov
Pyrotechnici odstrelili delostrelecký granát z druhej svetovej vojny, ktorý pri obci Štefanov v okrese Senica našiel 35-ročný muž.
Vysoké Tatry: V okolí Hrebienka dočasne uzatvoria vybrané turistické trasy
Správa Tatranského národného parku (TANAP) upozorňuje verejnosť na dočasné uzavretie vybraných turistických trás v oblasti Hrebienok - Studené doliny vo Vysokých Tatrách.
Polícia vyšetruje úmrtie novorodenca v Bratislave
V jednom z bytov na Nobelovej ulici v Bratislave zasahovali v pondelok popoludní policajti po tom, čo lekári upozornili na podozrivý prípad.