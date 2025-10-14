Po silných dažďoch v Mexiku hlásia 64 mŕtvych a desiatky nezvestných
- DNES - 9:38
- Mexiko
Najmenej 64 ľudí zahynulo a ďalších 65 je nezvestných po prívalových dažďoch, ktoré minulý týždeň zasiahli Mexiko. O náraste počtu obetí v pondelok informovala tamojšia vláda.
Nepriaznivé počasie spôsobilo zosuvy pôdy a záplavy na východe a v strednej časti krajiny. „Takýto intenzívny dážď sa neočakával,“ uviedla mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová.
Podľa úradov bolo poškodených približne 100-tisíc domov. Prezidentka plánuje rokovať s ministrom financií o obnove postihnutých oblastí a v posledných dňoch navštevuje najviac zasiahnuté oblasti. Najväčšie škody hlásia z mexických štátov Hidalgo a Veracruz, kde zaznamenali spolu 50 obetí a 61 nezvestných.
Záplavy zničili cesty i mosty a ulice zaplavilo bahno. Na zverejnených záberoch bolo vidieť záchranárov brodiacich sa po pás vo vode, ako pomáhajú uviaznutým obyvateľom a rozvážajú zásoby do odrezaných komunít. Na evakuáciu, odstraňovanie následkov a monitorovanie oblastí nasadili úrady tisíce vojakov a záchranných zložiek.
Dodávky elektriny boli prerušené v piatich štátoch a už sa ich podarilo väčšinou obnoviť. Úrady sa teraz sústreďujú na prevenciu šírenia chorôb, ako je horúčka dengue, ktorú prenášajú komáre množiace sa v stojatej vode.
Silné dažde z uplynulých dní sčasti spôsobili tropické cyklóny Priscilla a Raymond v Tichom oceáne, ako aj poveternostné javy v Mexickom zálive.
