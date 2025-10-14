  • Články
Polícia vyšetruje úmrtie novorodenca v Bratislave

  • DNES - 8:36
  • Bratislava
V jednom z bytov na Nobelovej ulici v Bratislave zasahovali v pondelok popoludní policajti po tom, čo lekári upozornili na podozrivý prípad.

Žena, ktorú hospitalizovali s vážnym krvácaním, mohla podľa prvotných informácií nedávno porodiť.

Polícia preto vykonala prehliadku jej bytu, kde objavila telo novorodenca. Podľa informácií portálu noviny.sk sa nachádzalo v práčke. Na mieste zasahovali kriminalistickí technici, ktorí vykonali obhliadku a zaistili dôkazy.

Vyšetrovateľ začal v prípade trestné stíhanie vo veci podozrenia z obzvlášť závažného zločinu usmrtenia. Presné okolnosti tragédie, vrátane toho, ako k úmrtiu došlo, sú predmetom vyšetrovania.

Podľa polície bola na mieste zadržaná jedna osoba, ďalšia bola prevezená do nemocnice. Vyšetrovatelia momentálne zbierajú dôkazy a vypočúvajú svedkov, pričom vylúčiť sa nedá ani možnosť, že žena porodila mimo zdravotníckeho zariadenia.

Polícia zároveň vyzvala verejnosť, aby rešpektovala súkromie zúčastnených a nešírila neoverené informácie o prípade.

Zdroj: Info.sk, TASR
