Polícia vyšetruje úmrtie novorodenca v Bratislave
V jednom z bytov na Nobelovej ulici v Bratislave zasahovali v pondelok popoludní policajti po tom, čo lekári upozornili na podozrivý prípad.
Žena, ktorú hospitalizovali s vážnym krvácaním, mohla podľa prvotných informácií nedávno porodiť.
Polícia preto vykonala prehliadku jej bytu, kde objavila telo novorodenca. Podľa informácií portálu noviny.sk sa nachádzalo v práčke. Na mieste zasahovali kriminalistickí technici, ktorí vykonali obhliadku a zaistili dôkazy.
Vyšetrovateľ začal v prípade trestné stíhanie vo veci podozrenia z obzvlášť závažného zločinu usmrtenia. Presné okolnosti tragédie, vrátane toho, ako k úmrtiu došlo, sú predmetom vyšetrovania.
Podľa polície bola na mieste zadržaná jedna osoba, ďalšia bola prevezená do nemocnice. Vyšetrovatelia momentálne zbierajú dôkazy a vypočúvajú svedkov, pričom vylúčiť sa nedá ani možnosť, že žena porodila mimo zdravotníckeho zariadenia.
Polícia zároveň vyzvala verejnosť, aby rešpektovala súkromie zúčastnených a nešírila neoverené informácie o prípade.
Na R1 sa zrazilo auto s kamiónom
Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky.
Biskupi Bober a Stolárik sa modlia za zranených po zrážke vlakov pri Rožňave
Predseda Konferencie biskupov Slovenska a košický arcibiskup metropolita Bernard Bober spolu s rožňavským biskupom Stanislavom Stolárikom vyjadrili duchovnú blízkosť a solidaritu všetkým zraneným.
UNLP: Medzi ošetrenými z nehody vlakov bola aj žena z Vietnamu či tehotná žena
Medzi pacientmi ošetrenými v pondelok v košickej Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura po zrážke dvoch rýchlikov pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava bola aj pacientka z Vietnamu či tehotná žena.
Blanár: Po zrážke vlakov podľa dostupných informácií ošetrili občana iného štátu
Po zrážke rýchlikov pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava podľa zatiaľ dostupných informácií ošetrili aj jedného občana iného štátu.