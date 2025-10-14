  • Články
Biden i Clinton ocenili Trumpovu pomoc pri zaistení prímeria v Gaze

  • DNES - 8:21
  • Washington
Bývalí americkí prezidenti Joe Biden a Bill Clinton v pondelok pochválili súčasnú hlavu štátu Donalda Trumpa za pomoc pri vyjednaní prímeria vo vojne v Pásme Gazy.

Chválim prezidenta Trumpa a jeho tím za úsilie o dosiahnutie novej dohody o prímerí,“ napísal Biden v príspevku na X. S podporou Spojených štátov a globálnych partnerov je teraz Blízky Východ „na ceste k mieru“, zdôraznil.

Biden pripomenul podiel svojej bývalej vlády na rokovaniach. Podľa jeho slov administratíva „pracovala neúnavne, aby priviedla domov rukojemníkov, poskytla pomoc palestínskym civilistom a ukončila vojnu,“ ktorá sa začala v októbri 2023. Bývalý líder bol prezidentom Spojených štátov do januára 2025.

Clinton zdieľal Bidenov názor a na X napísal, že „prezident Trump a jeho vláda, Katar a ďalší regionálni aktéri si zaslúžia veľké uznanie za to, že udržali všetkých zaangažovaných, kým sa nepodarilo dosiahnuť dohodu“. Clinton zároveň vyzval Izrael a palestínske militantné hnutie Hamas, aby s podporou USA „premenili tento krehký moment na pretrvávajúci mier“. Vyjadril presvedčenie, že spoločnými silami je to možné. Clinton bol prezidentom v rokoch 1993 až 2001 a patrí k známym kritikom Trumpa, ktorého obviňuje z presadzovania vlastných záujmov namiesto záujmov amerického ľudu.

Zdroj: Info.sk, TASR
Po silných dažďoch v Mexiku hlásia 64 mŕtvych a desiatky nezvestných

Po silných dažďoch v Mexiku hlásia 64 mŕtvych a desiatky nezvestných

DNES - 9:38Zahraničné

Najmenej 64 ľudí zahynulo a ďalších 65 je nezvestných po prívalových dažďoch, ktoré minulý týždeň zasiahli Mexiko.

Trump potvrdil, že sa v piatok stretne so Zelenským v Bielom dome

Trump potvrdil, že sa v piatok stretne so Zelenským v Bielom dome

DNES - 5:59Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v noci na utorok potvrdil, že sa v piatok stretne so svojím ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským v Bielom dome.

Blanár víta dohodu o Gaze, znepokojujú ho vyjadrenia Hamasu o nezložení zbraní

Blanár víta dohodu o Gaze, znepokojujú ho vyjadrenia Hamasu o nezložení zbraní

DNES - 5:53Zahraničné

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár v pondelok privítal podpis dohody o prímerí v Pásme Gazy, návrat 20 živých izraelských rukojemníkov a tiež vydanie tiel štyroch mŕtvych rukojemníkov.

Macron je znepokojený situáciou na Madagaskare; Rajoelina potvrdil, že sa skrýva

Macron je znepokojený situáciou na Madagaskare; Rajoelina potvrdil, že sa skrýva

DNES - 5:52Zahraničné

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok vyjadril vážne znepokojenie nad situáciou na Madagaskare, ktorý už niekoľko týždňov sužujú protesty a odkiaľ údajne odišiel prezident Andry Rajoelina.

