  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 14.10.2025Meniny má Boris
Bratislava

Trump potvrdil, že sa v piatok stretne so Zelenským v Bielom dome

  • DNES - 5:59
  • Washington
Trump potvrdil, že sa v piatok stretne so Zelenským v Bielom dome

Americký prezident Donald Trump v noci na utorok potvrdil, že sa v piatok stretne so svojím ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským v Bielom dome.

Myslím, že áno,“ odpovedal Trump počas spiatočnej cesty z Blízkeho východu na novinársku otázku, či koncom tohto týždňa prijme Zelenského. Ten predtým oznámil, že jeho stretnutie s Trumpom je naplánované na 17. októbra vo Washingtone, kde sa pripojí k ukrajinskej delegácii vedenej premiérkou Julijou Svyrydenkovou a tajomníkom Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustemom Umerovom.

Zelenskyj na sieti X informoval, že v USA ho čakajú schôdzky s predstaviteľmi zbrojných a energetických spoločností, prípadne aj s kongresmanmi a senátormi.

Rokovania s Trumpom sa zamerajú na posilnenie ukrajinskej protivzdušnej obrany a možnosti úderov hlboko v ruskom vnútrozemí. Zelenskyj uviedol, že Trumpovi počas telefonátov v uplynulých dňoch predostrel víziu o počte amerických rakiet Tomahawk, ktoré Ukrajina potrebuje na pokračovanie vojenských operácií proti Rusku.

Šéf Bieleho domu v nedeľu varoval, že by Kyjevu mohol dodať rakety Tomahawk, ak Moskva neukončí vojnu na Ukrajine. „Mohol by som povedať: ,Pozrite, ak sa táto vojna nevyrieši, pošlem im tomahawky‘,“ povedal Trump. „Tomahawky sú neuveriteľná zbraň, veľmi útočná zbraň. A, úprimne povedané, Rusko toto nepotrebuje,“ dodal.

Ruský prezident Vladimir Putin svojho času vyhlásil, že dodanie rakiet Tomahawk Ukrajine by zničilo vzťahy medzi Spojenými štátmi a Ruskom. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov sa v pondelok zase stotožnil s názorom podpredsedu Rady bezpečnosti Ruska Dmitrija Medvedeva, že dodávka takýchto zbraní pre Ukrajinu by sa mohla „skončiť zle“ pre všetkých.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Blanár víta dohodu o Gaze, znepokojujú ho vyjadrenia Hamasu o nezložení zbraní

Blanár víta dohodu o Gaze, znepokojujú ho vyjadrenia Hamasu o nezložení zbraní

DNES - 5:53Zahraničné

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár v pondelok privítal podpis dohody o prímerí v Pásme Gazy, návrat 20 živých izraelských rukojemníkov a tiež vydanie tiel štyroch mŕtvych rukojemníkov.

Macron je znepokojený situáciou na Madagaskare; Rajoelina potvrdil, že sa skrýva

Macron je znepokojený situáciou na Madagaskare; Rajoelina potvrdil, že sa skrýva

DNES - 5:52Zahraničné

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok vyjadril vážne znepokojenie nad situáciou na Madagaskare, ktorý už niekoľko týždňov sužujú protesty a odkiaľ údajne odišiel prezident Andry Rajoelina.

Wadephul vyzval Trumpa, aby pokračoval v mierovej iniciatíve tlakom na Putina

Wadephul vyzval Trumpa, aby pokračoval v mierovej iniciatíve tlakom na Putina

DNES - 5:47Zahraničné

Nemecký minister zahraničných vecí vyzval Donalda Trumpa, aby po svojom úspešnom sprostredkovaní dohody o prímerí v Pásme Gazy zvýšil tlak aj na šéfa Kremľa Vladimira Putina s cieľom ukončiť vojnu na Ukrajine.

Lazzarini: Je čas povoliť dodávky pomoci a vstup novinárov do Pásma Gazy

Lazzarini: Je čas povoliť dodávky pomoci a vstup novinárov do Pásma Gazy

DNES - 5:46Zahraničné

Riaditeľ Agentúry OSN pre pomoc palestínskym utečencom vyhlásil, že je načase vpustiť do Pásma Gazy rozsiahle dodávky humanitárnej pomoci a povoliť vstup zahraničným novinárom na toto palestínske územie.

Vosveteit.sk
Google konečne počúva používateľov. Chrome ti prestane zobrazovať otravné výzvy z webov či upozorneniaGoogle konečne počúva používateľov. Chrome ti prestane zobrazovať otravné výzvy z webov či upozornenia
Einstein by sa potešil. Vedcom sa podarilo spomaliť svetlo. To, čo potom zachytili kamerou, vyráža dychEinstein by sa potešil. Vedcom sa podarilo spomaliť svetlo. To, čo potom zachytili kamerou, vyráža dych
Ak máš Samsung, túto funkciu si hneď teraz zapni, inak ti môžu ukradnúť dáta cez Wi-Fi. Predvolene je vypnutá!Ak máš Samsung, túto funkciu si hneď teraz zapni, inak ti môžu ukradnúť dáta cez Wi-Fi. Predvolene je vypnutá!
Monster: The Ed Gein Story sa stal hororovým hitom. Toto sú odpovede na najčastejšie otázky divákovMonster: The Ed Gein Story sa stal hororovým hitom. Toto sú odpovede na najčastejšie otázky divákov
Vojna, ktorú nevidíš. Rusi diametrálne menia taktiku kyberútokov. Európa môže byť ďalším cieľomVojna, ktorú nevidíš. Rusi diametrálne menia taktiku kyberútokov. Európa môže byť ďalším cieľom
POZOR! V zahraničí udrel nový SMS podvod, ktorý sľubuje pomoc pri rastúcich nákladoch na život. U nás sa môže objaviť čo nevidieťPOZOR! V zahraničí udrel nový SMS podvod, ktorý sľubuje pomoc pri rastúcich nákladoch na život. U nás sa môže objaviť čo nevidieť
Vedci predstavili „kovovú penu“, o ktorej hovoria ako o „nesmrteľnom kove“. Prekonáva aj oceľVedci predstavili „kovovú penu“, o ktorej hovoria ako o „nesmrteľnom kove“. Prekonáva aj oceľ
Hackeri našli spôsob, ako ti ukradnú výplatu. Microsoft bije na poplach, nový útok „Payroll Pirate“ je mimoriadne nebezpečnýHackeri našli spôsob, ako ti ukradnú výplatu. Microsoft bije na poplach, nový útok „Payroll Pirate“ je mimoriadne nebezpečný
Chceš, aby tvoj Windows PC fungoval ako nový? Stačí ti 15 minút a tieto dva príkazy, ktoré pozná máloktoChceš, aby tvoj Windows PC fungoval ako nový? Stačí ti 15 minút a tieto dva príkazy, ktoré pozná málokto
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP