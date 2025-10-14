  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 14.10.2025Meniny má Boris
Bratislava

Analógoví astronauti začali simulovaný pobyt na Mesiaci a Marse

  • DNES - 5:57
  • Viedeň
Analógoví astronauti začali simulovaný pobyt na Mesiaci a Marse

Na 17 miestach po celom svete sa v pondelok začal rozsiahly medzinárodný výskumný projekt, v rámci ktorého bude približne 70 mužov a žien, tzv. analógových astronautov, žiť počas nasledujúcich dvoch týždňov v podmienkach simulujúcich pobyt na Mesiaci a Marse.

Misiu koordinovanú z Viedne Rakúskym vesmírnym fórom (ÖWF) vedie 44-ročná nemecká astronautka Anika Mehlisová, informuje agentúra DPA.

Analógoví astronauti sú ľudia, ktorí na Zemi simulujú podmienky vesmírnej misie, aby otestovali vybavenie, postupy a študovali vplyv izolácie a stresu na medziľudské vzťahy. Počas trvania misie nosia špeciálne skafandre.

Ako vysvetlil riaditeľ ÖWF Gernot Grömer, účastníci najnovšej misie budú okrem iného skúmať spoluprácu heterogénneho tímu v extrémnom strese a to, ako sa vyrovnať s izoláciou. Za týmto účelom budú tímy žiť v tesných priestoroch – napríklad v Českej republike to bude podľa televízie ČT24 výskumná a výcviková stanica Hydronaut H03 DeepLab, navrhnutá pre krátkodobé i dlhodobé pobyty malých skupín ľudí pod vodou a na súši.

Tímy tiež budú testovať pestovanie rastlín pomocou umelej inteligencie a zhromažďovať informácie o možnej kontaminácii povrchu Marsu a Mesiaca zavlečenými mikroorganizmami.

Ďalšie biotopy (habitaty) sa nachádzajú okrem iného v Poľsku, Jordánsku, Francúzsku, Poľsku, USA, Austrálii a Indii.

Do projektu je zapojených celkovo 200 výskumníkov z 25 krajín. Rakúske vesmírne fórum takéto misie simulujúce podmienky na Marse organizuje pravidelne. Vyvinulo tiež prototyp skafandra pre pobyt na Červenej planéte.

Let na Mars sa považuje za jeden z najdôležitejších cieľov kozmonautiky. Pri súčasných technických možnostiach sa podľa Grömera ako najlepšia možnosť javí let na Mars v trvaní 200 dní, potom ročný pobyt na planéte a 200-dňová cesta späť. Mnohé otázky týkajúce sa takéhoto dlhého letu však a pobytu na Marse však stále zostávajú nezodpovedané. V súčasnosti sa predpokladá, že prví ľudia by mohli vkročiť na Mars v 40. rokoch 21. storočia, konštatoval Grömer.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Revolúcia v liečbe zlomenín? Nový objav z Číny to dokáže v priebehu 3 minút

Revolúcia v liečbe zlomenín? Nový objav z Číny to dokáže v priebehu 3 minút

20:07 05.10.2025Veda

Na liečbu zlomenín kostí by mohol stačiť jeden vpich injekcie. Vďaka špeciálnemu lepidlu z Číny by sa zlomeniny dali liečiť do troch minút.

Éra detí bez rodičiek? Vedci vytvorili vajíčka z buniek kože

Éra detí bez rodičiek? Vedci vytvorili vajíčka z buniek kože

20:35 03.10.2025Veda

Vedci vymysleli spôsob, ako vytvoriť vajíčka bez matiek. Znamená to pokrok pri snahe otehotnieť?

Nový subvariant covidu stratus: Poznáte príznaky?

Nový subvariant covidu stratus: Poznáte príznaky?

7:30 25.09.2025Veda

Nový koronavírus opäť zmutoval. Výsledkom je subvariant stratus, ktorý si získava dominanciu v niektorých častiach sveta. Poznáte jeho príznaky?

Rusko odložilo výskumné lety na Mesiac a Venušu

Rusko odložilo výskumné lety na Mesiac a Venušu

20:09 22.08.2025Veda

Ruský program na prieskum Mesiaca a Venuše sa oneskorí o niekoľko rokov. V rozhovore pre denník Izvestija zverejnený v piatok to povedal prezident Ruskej akadémie vied Gennadij Krasnikov.

Vosveteit.sk
Google konečne počúva používateľov. Chrome ti prestane zobrazovať otravné výzvy z webov či upozorneniaGoogle konečne počúva používateľov. Chrome ti prestane zobrazovať otravné výzvy z webov či upozornenia
Einstein by sa potešil. Vedcom sa podarilo spomaliť svetlo. To, čo potom zachytili kamerou, vyráža dychEinstein by sa potešil. Vedcom sa podarilo spomaliť svetlo. To, čo potom zachytili kamerou, vyráža dych
Ak máš Samsung, túto funkciu si hneď teraz zapni, inak ti môžu ukradnúť dáta cez Wi-Fi. Predvolene je vypnutá!Ak máš Samsung, túto funkciu si hneď teraz zapni, inak ti môžu ukradnúť dáta cez Wi-Fi. Predvolene je vypnutá!
Monster: The Ed Gein Story sa stal hororovým hitom. Toto sú odpovede na najčastejšie otázky divákovMonster: The Ed Gein Story sa stal hororovým hitom. Toto sú odpovede na najčastejšie otázky divákov
Vojna, ktorú nevidíš. Rusi diametrálne menia taktiku kyberútokov. Európa môže byť ďalším cieľomVojna, ktorú nevidíš. Rusi diametrálne menia taktiku kyberútokov. Európa môže byť ďalším cieľom
POZOR! V zahraničí udrel nový SMS podvod, ktorý sľubuje pomoc pri rastúcich nákladoch na život. U nás sa môže objaviť čo nevidieťPOZOR! V zahraničí udrel nový SMS podvod, ktorý sľubuje pomoc pri rastúcich nákladoch na život. U nás sa môže objaviť čo nevidieť
Vedci predstavili „kovovú penu“, o ktorej hovoria ako o „nesmrteľnom kove“. Prekonáva aj oceľVedci predstavili „kovovú penu“, o ktorej hovoria ako o „nesmrteľnom kove“. Prekonáva aj oceľ
Hackeri našli spôsob, ako ti ukradnú výplatu. Microsoft bije na poplach, nový útok „Payroll Pirate“ je mimoriadne nebezpečnýHackeri našli spôsob, ako ti ukradnú výplatu. Microsoft bije na poplach, nový útok „Payroll Pirate“ je mimoriadne nebezpečný
Chceš, aby tvoj Windows PC fungoval ako nový? Stačí ti 15 minút a tieto dva príkazy, ktoré pozná máloktoChceš, aby tvoj Windows PC fungoval ako nový? Stačí ti 15 minút a tieto dva príkazy, ktoré pozná málokto
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP