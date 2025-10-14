  • Články
Blanár víta dohodu o Gaze, znepokojujú ho vyjadrenia Hamasu o nezložení zbraní

  • DNES - 5:53
  • Bratislava
Blanár víta dohodu o Gaze, znepokojujú ho vyjadrenia Hamasu o nezložení zbraní

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár v pondelok privítal podpis dohody o prímerí v Pásme Gazy, návrat 20 živých izraelských rukojemníkov a tiež vydanie tiel štyroch mŕtvych rukojemníkov.

Zároveň označil za znepokojujúce vyjadrenia Hamasu, že nezloží zbrane. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

Dohoda, ktorú predstavitelia USA, Egypta, Kataru a Turecka podpísali v pondelok v egyptskom meste Šarm aš-Šajch, podľa Blanára „predstavuje zásadný krok na ceste k napĺňaniu komplexného mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa“.

Slovenská republika víta prepustenie a návrat 20 izraelských rukojemníkov zadržiavaných Hamasom, ako aj vydanie pozostatkov zvyšných obetí. Znepokojujúce sú však vyjadrenia Hamasu, že neodloží zbrane. Slovensko podporuje úsilie Egypta a Kataru dosiahnuť aj zloženie zbraní,“ uviedol vo vyhlásení šéf slovenskej diplomacie.

SR podľa neho od začiatku podporuje Trumpov 20-bodový plán pre Pásmo Gazy „ako významnú šancu deeskalovať napätie v regióne, ukončiť konflikt dosiahnutím mieru, bezodkladne zvýšiť humanitárnu pomoc a zmierniť tak následky katastrofálnej humanitárnej situácie v Pásme Gazy a utrpenie civilného obyvateľstva“.

Minister zopakoval, že SR podporuje dvojštátne riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu. Slovenská diplomacia podľa neho bude „pokračovať v zintenzívnení humanitárneho úsilia a naďalej bude poskytovať politickú podporu k udržaniu mieru“.

Zdroj: Info.sk, TASR
