Macron je znepokojený situáciou na Madagaskare; Rajoelina potvrdil, že sa skrýva
- DNES - 5:52
- Paríž
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok vyjadril vážne znepokojenie nad situáciou na Madagaskare, ktorý už niekoľko týždňov sužujú protesty a odkiaľ údajne odišiel prezident Andry Rajoelina.
Ten medzičasom oznámil, že sa nachádza na bezpečnom, bližšie nešpecifikovanom mieste. Macron podľa agentúry AFP odmietol potvrdiť medializovanú informáciu, že Rajoelina z krajiny ušiel francúzskym vojenským lietadlom.
Ostrovným štátom otriasli protesty, do ktorých sa zapojili desaťtisíce mladých ľudí. Nespokojní občania prostredníctvom demonštrácií žiadajú obnovenie dodávok vody a elektriny. K napätej situácii prispela aj nespokojnosť so vzdelávacím systémom, vysoká nezamestnanosť a chudoba.
Francúzska rozhlasová stanica RFI tvrdí, že Rajoelina odletel z Madagaskaru v nedeľu - na základe dohody s Macronom. Madagaskarské médiá zase informovali, že takisto bývalý premiér Christian Ntsay a podnikateľ Mamy Ravatomanga - blízki spojenci prezidenta - odleteli ešte v sobotu večer súkromným lietadlom na Maurícius.
„Dnes nebudem nič potvrdzovať. Chcem len vyjadriť naše veľké znepokojenie,“ povedal Macron novinárom v Egypte, kde sa zúčastnil na mierovom summite o Pásme Gazy. Na Madagaskare musí byť zachovaný ústavný poriadok, dodal.
Do ulíc hlavného mesta Antananarivo vyšli demonštranti aj v pondelok. Účastníci protestov vedených predovšetkým mladými ľuďmi, inšpirovanými nedávnymi demonštráciami v Keni a Nepále, požadujú demisiu vlády na čele s madagaskarským prezidentom a usporiadanie nových volieb.
Líder madagaskarskej opozície Siteny Randrianasoloniaiko, vojenský zdroj a zahraničný diplomat podľa agentúry Reuters uviedli, že Rajoelina opustil Madagaskar v nedeľu po tom, ako jednotky armády dezertovali a pridali sa k demonštrantom. Randrianasoloniaiko povedal, že túto informáciu potvrdil aj personál prezidentskej kancelárie.
Rajoelina v pondelok v priamom prenose na sieti Facebook informoval, že sa presunul na „bezpečné miesto“, ktoré bol vraj nútený vyhľadať, aby ochránil svoj život.
„Od 25. septembra došlo k pokusom o atentát na moju osobu a pokusom o prevrat. Skupina vojakov a politikov plánovala moju vraždu,“ povedal 51-ročný prezident v dvakrát odloženom prejave. Svoju polohu podľa AFP neprezradil, vyzval však na dodržiavanie ústavy s cieľom vyriešiť prehlbujúcu sa krízu.
Spočiatku pokojné protesty si už vyžiadali najmenej 22 obetí. Povstalecké vojenské oddiely vyhlásili, že prevzali kontrolu nad pozemnými, vzdušnými a námornými silami krajiny.
Trump potvrdil, že sa v piatok stretne so Zelenským v Bielom dome
Americký prezident Donald Trump v noci na utorok potvrdil, že sa v piatok stretne so svojím ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským v Bielom dome.
Blanár víta dohodu o Gaze, znepokojujú ho vyjadrenia Hamasu o nezložení zbraní
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár v pondelok privítal podpis dohody o prímerí v Pásme Gazy, návrat 20 živých izraelských rukojemníkov a tiež vydanie tiel štyroch mŕtvych rukojemníkov.
Wadephul vyzval Trumpa, aby pokračoval v mierovej iniciatíve tlakom na Putina
Nemecký minister zahraničných vecí vyzval Donalda Trumpa, aby po svojom úspešnom sprostredkovaní dohody o prímerí v Pásme Gazy zvýšil tlak aj na šéfa Kremľa Vladimira Putina s cieľom ukončiť vojnu na Ukrajine.
Lazzarini: Je čas povoliť dodávky pomoci a vstup novinárov do Pásma Gazy
Riaditeľ Agentúry OSN pre pomoc palestínskym utečencom vyhlásil, že je načase vpustiť do Pásma Gazy rozsiahle dodávky humanitárnej pomoci a povoliť vstup zahraničným novinárom na toto palestínske územie.