Lazzarini: Je čas povoliť dodávky pomoci a vstup novinárov do Pásma Gazy
- DNES - 5:46
- Ženeva/Gaza
Riaditeľ Agentúry OSN pre pomoc palestínskym utečencom (UNRWA) Philippe Lazzarini v pondelok vyhlásil, že je načase vpustiť do Pásma Gazy rozsiahle dodávky humanitárnej pomoci a povoliť vstup zahraničným novinárom na toto palestínske územie. TASR o tom informuje podľa Lazzariniho príspevku na sociálnej sieti X.
„Konečne deň plný pozitívnych emócií a zjednotenia izraelských a palestínskych rodín, ktorý prináša záblesk nádeje po vyše dvoch rokoch úplnej temnoty,“ napísal šéf UNRWA po tom, čo si Izrael a palestínske militantné hnutie Hamas vymenili rukojemníkov a väzňov.
Podľa Lazzariniho nastal čas „budovať budúcnosť mieru prostredníctvom uzdravenia, spravodlivosti a vzájomného porozumenia a obnoviť životy a sny skrz vzdelávanie“. Zároveň treba umožniť prísun humanitárnej pomoci do palestínskej enklávy v dostatočnom rozsahu, uviedol.
Svetový potravinový program (WFP) Organizácie Spojených národov v sobotu oznámil, že kamióny s tonami potravín smerujú do vojnou zničeného Pásma Gazy, kde je rozšírená podvýživa a v meste Gaza panuje hladomor.
„Je čas konečne umožniť medzinárodným novinárom voľný vstup do Gazy, aby mohli podporiť a vzdať hold hrdinskej práci palestínskych novinárov,“ uzavrel Lazzarini.
V dva roky trvajúcej vojne v Pásme Gazy podľa Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva zahynulo pri izraelských útokoch najmenej 248 novinárov. Televízia al-Džazíra, ktorej reportéri pôsobia v palestínskej enkláve, tvrdí, že počet novinárov a pracovníkov médií zabitých v tejto vojne je najmenej 278.
K zabitiu palestínskeho novinára podľa tejto stanice došlo aj po tom, čo v piatok vstúpilo do platnosti prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. V meste Gaza v nedeľu zastrelili 28-ročného Sálaha Džaafaráwího. Podľa zdrojov al-Džazíry ho zastrelili členovia ozbrojených milícií, keď spravodajsky pokrýval strety v jednej z gazských štvrtí.
Trump potvrdil, že sa v piatok stretne so Zelenským v Bielom dome
Americký prezident Donald Trump v noci na utorok potvrdil, že sa v piatok stretne so svojím ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským v Bielom dome.
Blanár víta dohodu o Gaze, znepokojujú ho vyjadrenia Hamasu o nezložení zbraní
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár v pondelok privítal podpis dohody o prímerí v Pásme Gazy, návrat 20 živých izraelských rukojemníkov a tiež vydanie tiel štyroch mŕtvych rukojemníkov.
Macron je znepokojený situáciou na Madagaskare; Rajoelina potvrdil, že sa skrýva
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok vyjadril vážne znepokojenie nad situáciou na Madagaskare, ktorý už niekoľko týždňov sužujú protesty a odkiaľ údajne odišiel prezident Andry Rajoelina.
Wadephul vyzval Trumpa, aby pokračoval v mierovej iniciatíve tlakom na Putina
Nemecký minister zahraničných vecí vyzval Donalda Trumpa, aby po svojom úspešnom sprostredkovaní dohody o prímerí v Pásme Gazy zvýšil tlak aj na šéfa Kremľa Vladimira Putina s cieľom ukončiť vojnu na Ukrajine.