Lazzarini: Je čas povoliť dodávky pomoci a vstup novinárov do Pásma Gazy

Riaditeľ Agentúry OSN pre pomoc palestínskym utečencom (UNRWA) Philippe Lazzarini v pondelok vyhlásil, že je načase vpustiť do Pásma Gazy rozsiahle dodávky humanitárnej pomoci a povoliť vstup zahraničným novinárom na toto palestínske územie. TASR o tom informuje podľa Lazzariniho príspevku na sociálnej sieti X.

Konečne deň plný pozitívnych emócií a zjednotenia izraelských a palestínskych rodín, ktorý prináša záblesk nádeje po vyše dvoch rokoch úplnej temnoty,“ napísal šéf UNRWA po tom, čo si Izrael a palestínske militantné hnutie Hamas vymenili rukojemníkov a väzňov.

Podľa Lazzariniho nastal čas „budovať budúcnosť mieru prostredníctvom uzdravenia, spravodlivosti a vzájomného porozumenia a obnoviť životy a sny skrz vzdelávanie“. Zároveň treba umožniť prísun humanitárnej pomoci do palestínskej enklávy v dostatočnom rozsahu, uviedol.

Svetový potravinový program (WFP) Organizácie Spojených národov v sobotu oznámil, že kamióny s tonami potravín smerujú do vojnou zničeného Pásma Gazy, kde je rozšírená podvýživa a v meste Gaza panuje hladomor.

Je čas konečne umožniť medzinárodným novinárom voľný vstup do Gazy, aby mohli podporiť a vzdať hold hrdinskej práci palestínskych novinárov,“ uzavrel Lazzarini.

V dva roky trvajúcej vojne v Pásme Gazy podľa Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva zahynulo pri izraelských útokoch najmenej 248 novinárov. Televízia al-Džazíra, ktorej reportéri pôsobia v palestínskej enkláve, tvrdí, že počet novinárov a pracovníkov médií zabitých v tejto vojne je najmenej 278.

K zabitiu palestínskeho novinára podľa tejto stanice došlo aj po tom, čo v piatok vstúpilo do platnosti prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. V meste Gaza v nedeľu zastrelili 28-ročného Sálaha Džaafaráwího. Podľa zdrojov al-Džazíry ho zastrelili členovia ozbrojených milícií, keď spravodajsky pokrýval strety v jednej z gazských štvrtí.

Zdroj: Info.sk, TASR
