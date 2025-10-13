  • Články
Starmer: Británia môže zohrávať úlohu pri zneškodňovaní výzbroje Hamasu

Britský premiér Keir Starmer po pondelkovom mierovom summite o Pásme Gazy v Egypte povedal, že ide o historický deň, a vyzdvihol amerického prezidenta Donalda Trumpa a ďalších lídrov, ktorí prispeli k dosiahnutiu prímeria medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Británia podľa Starmera môže pomôcť pri monitorovaní prímeria v palestínskej enkláve a zneškodňovaní výzbroje Hamasu. TASR o tom informuje podľa správy stanice Sky News.

Výzvou je teraz zajtrajšok a samotná realizácia (mierového plánu). Včerajšok je síce historický, ale naozaj záleží na tom, čo sa stane zajtra,“ konštatoval Starmer po spomínanom summite, na ktorom predstavitelia USA, Egypta, Kataru a Turecka podpísali dohodu o prímerí v Pásme Gazy.

Britský premiér podľa svojich slov celý deň rokoval s lídrami krajín, akú úlohu môžu zohrať. „A my - Spojené kráľovstvo - môžeme konkrétne zohrať úlohu pri monitorovaní prímeria, ale aj pri likvidácii výzbroje Hamasu, čerpajúc z našich skúseností zo Severného Írska,“ uviedol Starmer.

Otázkou podľa britského premiéra zostáva, ako to realizovať, aby došlo k posunu vpred. Podľa neho si teraz nemožno dovoliť urobiť žiadne chyby.

Hamas a Izrael minulý týždeň súhlasili s prvou fázou mierovej dohody, v rámci ktorej v piatok pozastavili boje, izraelské sily sa stiahli na stanovené línie a strany si vymenili rukojemníkov, respektíve väzňov.

Trump v pondelok pri príchode na summit povedal, že Izrael a palestínske hnutie už rokujú o druhej fáze. Na tomto summite sa nezúčastnili predstavitelia židovského štátu ani palestínskeho militantného hnutia. Zúčastnil sa na ňom však palestínsky prezident Mahmúd Abbás či bývalý britský premiér Tony Blair. Druhý menovaný by mal byť členom Rady mieru vedenej Trumpom. Tento medzinárodný orgán by dozeral na „apolitický palestínsky výbor“, ktorý by po vojne spravoval Pásmo Gazy. Pozornosť médií si získala účasť prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie Gianniho Infantina na tomto summite. Stanica Sky News informuje, že Infantino si vybudoval silné puto s americkým prezidentom.

Zdroj: Info.sk, TASR
