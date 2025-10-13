V Šúrovciach sa potvrdilo ohnisko vtáčej chrípky
- DNES - 21:57
- Bratislava
Veterinári potvrdili v obci Šúrovce v Trnavskom okrese ohnisko vtáčej chrípky H5N1.
Vysokonákazlivou chorobou je zasiahnutý menší chov vtákov držaných v zajatí v počte približne 140 kusov, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti štrkovísk. V pondelok o tom informovala Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR.
Regionálna veterinárna a potravinová správa v Trnave vydala opatrenia na zabránenie ďalšieho šírenia nákazy. ŠVPS žiada chovateľov vtáctva, aby boli obozretní, pokiaľ ide o riziko zavlečenia vírusu do chovov.
Veterinári v rámci preventívnych opatrení opätovne upozornili na potrebu dodržiavanie pravidiel biologickej bezpečnosti, zamedzenie kontaktu voľne žijúcich vtákov s hydinou, krmivom resp. napájacou vodou, zasieťovanie výbehov pre hydinu, predkladanie krmiva hydine pod prístreškom.
Chovatelia musia dôkladne sledovať zdravotný stav zvierat, v prípade spozorovania príznakov choroby (pokles v príjme potravy a vody, pokles znášky, zvýšený úhyn) kontaktovať veterinárneho lekára.
