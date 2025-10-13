  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 13.10.2025Meniny má Koloman
Bratislava

Kallasová: EÚ začala financovať osobitný tribunál na stíhanie Putina

  • DNES - 21:55
  • Kyjev
Kallasová: EÚ začala financovať osobitný tribunál na stíhanie Putina

Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová v pondelok oznámila, že EÚ začala financovať osobitný tribunál na stíhanie ruského prezidenta Vladimira Putina a ďalších vysokopostavených ruských predstaviteľov za zločiny agresie proti Ukrajine. Zároveň vyzvala ostatné krajiny, aby na tribunál tiež prispeli. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Zriadili sme tento osobitný tribunál pre zločiny agresie a teraz mu poskytujeme aj finančné prostriedky,“ povedala Kallasová počas tlačovej konferencie v Kyjeve po boku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Vyzývame aj ostatné členské štáty, krajiny a ďalšie zúčastnené strany, aby tiež prispeli svojimi financiami, aby mohol (tribunál) začať naplno fungovať - pretože bez vyvodenia zodpovednosti nie je možné dosiahnuť spravodlivý a trvalý mier,“ dodala.

Na otázku o amerických raketách Tomahawk - o ktorých americký prezident Donald Trump povedal, že by ich mohol Kyjevu dodať, ak Moskva neukončí vojnu na Ukrajine - Kallasová odpovedala, že je na Kyjeve, aby rozhodol, či ich na svoju obranu potrebuje. „Nie je na nás, aby sme o tom rozhodovali, ale na Ukrajine, aby povedala, čo skutočne potrebuje,“ uviedla.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Starmer: Británia môže zohrávať úlohu pri zneškodňovaní výzbroje Hamasu

Starmer: Británia môže zohrávať úlohu pri zneškodňovaní výzbroje Hamasu

DNES - 21:58Zahraničné

Britský premiér Keir Starmer po pondelkovom mierovom summite o Pásme Gazy v Egypte povedal, že ide o historický deň, a vyzdvihol amerického prezidenta Donalda Trumpa a ďalších lídrov.

Exprezident Sarkozy pozná deň a miesto svojho nástupu na výkon trestu

Exprezident Sarkozy pozná deň a miesto svojho nástupu na výkon trestu

DNES - 21:53Zahraničné

Bývalý francúzsky prezident Nicolas Sarkozy si začne svoj päťročný trest odňatia slobody odpykávať 21. októbra, keď sa má hlásiť vo väznici La Santé v Paríži.

Zelenskyj má v piatok v pláne stretnutie s Trumpom v Bielom dome

Zelenskyj má v piatok v pláne stretnutie s Trumpom v Bielom dome

DNES - 21:52Zahraničné

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok potvrdil, že jeho stretnutie s americkým prezidentom Donaldom Trumpom je naplánované na piatok 17. októbra vo Washingtone.

Trump na mierovom summite o Gaze: Dosiahli sme nemožné, ostatné pôjde ľahšie

Trump na mierovom summite o Gaze: Dosiahli sme nemožné, ostatné pôjde ľahšie

DNES - 21:50Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v pondelok na mierovom summite o Pásme Gazy v egyptskom meste Šarm aš-Šajch vyhlásil, že na Blízkom východe je konečne mier.

Vosveteit.sk
Google konečne počúva používateľov. Chrome ti prestane zobrazovať otravné výzvy z webov či upozorneniaGoogle konečne počúva používateľov. Chrome ti prestane zobrazovať otravné výzvy z webov či upozornenia
Einstein by sa potešil. Vedcom sa podarilo spomaliť svetlo. To, čo potom zachytili kamerou, vyráža dychEinstein by sa potešil. Vedcom sa podarilo spomaliť svetlo. To, čo potom zachytili kamerou, vyráža dych
Ak máš Samsung, túto funkciu si hneď teraz zapni, inak ti môžu ukradnúť dáta cez Wi-Fi. Predvolene je vypnutá!Ak máš Samsung, túto funkciu si hneď teraz zapni, inak ti môžu ukradnúť dáta cez Wi-Fi. Predvolene je vypnutá!
Monster: The Ed Gein Story sa stal hororovým hitom. Toto sú odpovede na najčastejšie otázky divákovMonster: The Ed Gein Story sa stal hororovým hitom. Toto sú odpovede na najčastejšie otázky divákov
Vojna, ktorú nevidíš. Rusi diametrálne menia taktiku kyberútokov. Európa môže byť ďalším cieľomVojna, ktorú nevidíš. Rusi diametrálne menia taktiku kyberútokov. Európa môže byť ďalším cieľom
POZOR! V zahraničí udrel nový SMS podvod, ktorý sľubuje pomoc pri rastúcich nákladoch na život. U nás sa môže objaviť čo nevidieťPOZOR! V zahraničí udrel nový SMS podvod, ktorý sľubuje pomoc pri rastúcich nákladoch na život. U nás sa môže objaviť čo nevidieť
Vedci predstavili „kovovú penu“, o ktorej hovoria ako o „nesmrteľnom kove“. Prekonáva aj oceľVedci predstavili „kovovú penu“, o ktorej hovoria ako o „nesmrteľnom kove“. Prekonáva aj oceľ
Hackeri našli spôsob, ako ti ukradnú výplatu. Microsoft bije na poplach, nový útok „Payroll Pirate“ je mimoriadne nebezpečnýHackeri našli spôsob, ako ti ukradnú výplatu. Microsoft bije na poplach, nový útok „Payroll Pirate“ je mimoriadne nebezpečný
Chceš, aby tvoj Windows PC fungoval ako nový? Stačí ti 15 minút a tieto dva príkazy, ktoré pozná máloktoChceš, aby tvoj Windows PC fungoval ako nový? Stačí ti 15 minút a tieto dva príkazy, ktoré pozná málokto
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP