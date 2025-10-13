Kallasová: EÚ začala financovať osobitný tribunál na stíhanie Putina
- DNES - 21:55
- Kyjev
Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová v pondelok oznámila, že EÚ začala financovať osobitný tribunál na stíhanie ruského prezidenta Vladimira Putina a ďalších vysokopostavených ruských predstaviteľov za zločiny agresie proti Ukrajine. Zároveň vyzvala ostatné krajiny, aby na tribunál tiež prispeli. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Zriadili sme tento osobitný tribunál pre zločiny agresie a teraz mu poskytujeme aj finančné prostriedky,“ povedala Kallasová počas tlačovej konferencie v Kyjeve po boku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
„Vyzývame aj ostatné členské štáty, krajiny a ďalšie zúčastnené strany, aby tiež prispeli svojimi financiami, aby mohol (tribunál) začať naplno fungovať - pretože bez vyvodenia zodpovednosti nie je možné dosiahnuť spravodlivý a trvalý mier,“ dodala.
Na otázku o amerických raketách Tomahawk - o ktorých americký prezident Donald Trump povedal, že by ich mohol Kyjevu dodať, ak Moskva neukončí vojnu na Ukrajine - Kallasová odpovedala, že je na Kyjeve, aby rozhodol, či ich na svoju obranu potrebuje. „Nie je na nás, aby sme o tom rozhodovali, ale na Ukrajine, aby povedala, čo skutočne potrebuje,“ uviedla.
Starmer: Británia môže zohrávať úlohu pri zneškodňovaní výzbroje Hamasu
Britský premiér Keir Starmer po pondelkovom mierovom summite o Pásme Gazy v Egypte povedal, že ide o historický deň, a vyzdvihol amerického prezidenta Donalda Trumpa a ďalších lídrov.
Exprezident Sarkozy pozná deň a miesto svojho nástupu na výkon trestu
Bývalý francúzsky prezident Nicolas Sarkozy si začne svoj päťročný trest odňatia slobody odpykávať 21. októbra, keď sa má hlásiť vo väznici La Santé v Paríži.
Zelenskyj má v piatok v pláne stretnutie s Trumpom v Bielom dome
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok potvrdil, že jeho stretnutie s americkým prezidentom Donaldom Trumpom je naplánované na piatok 17. októbra vo Washingtone.
Trump na mierovom summite o Gaze: Dosiahli sme nemožné, ostatné pôjde ľahšie
Americký prezident Donald Trump v pondelok na mierovom summite o Pásme Gazy v egyptskom meste Šarm aš-Šajch vyhlásil, že na Blízkom východe je konečne mier.