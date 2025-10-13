  • Články
Exprezident Sarkozy pozná deň a miesto svojho nástupu na výkon trestu

  • DNES - 21:53
  • Paríž
Bývalý francúzsky prezident Nicolas Sarkozy si začne svoj päťročný trest odňatia slobody odpykávať 21. októbra, keď sa má hlásiť vo väznici La Santé v Paríži, informovala v pondelok agentúra DPA, píše TASR.

O dátum a mieste, kde má nastúpiť na výkon trestu, bol Sarkozy informovaný v pondelok v sídle Národnej finančnej prokuratúry (PNF). Bližšie podrobnosti bezprostredne nezverejnil ani Sarkozy a ani jeho advokát.

Sarkozy bol 25. septembra odsúdený na päť rokov väzenia, z toho tri s podmienečným odkladom, za zločinecké sprisahanie v kauze financovania svojej predvolebnej kampane z roku 2007.

Podľa súdneho verdiktu sa Sarkozy dopustil sprisahania, keď dovolil svojim blízkym spolupracovníkom nadviazať kontakt s osobami v Líbyi s cieľom získať peniaze na volebnú kampaň.

Súd Sarkozyho oslobodil spod ostatných bodov obžaloby - teda obvinení z pasívnej korupcie, nelegálneho financovania kampane a obohacovania sa prostredníctvom sprenevery verejných prostriedkov -,

ale napriek tomu vydal príkaz na jeho nástup na výkon trestu, ktorý však bol odložený o štyri mesiace.

Po Sarkozyho nástupe do väzenia sa očakáva zrýchlenie súdneho konania v odvolacom procese, pravdepodobne už v prvom polroku 2026. Sarkozy bude môcť požiadať aj o podmienečné prepustenie, no nástupu do väzenia sa nevyhne.

Francúzske médiá špekulovali, že Sarkozy by mohol byť umiestnený vo väznici La Santé v Paríži, kde sa nachádza oddelenie prezývané aj VIP - s individuálnymi celami vybavenými sprchami a varnými doskami. Podmienky výkonu trestu pre Sarkozyho určila väzenská správa po konzultácii s PNF.

Sarkozyho čaká aj rozhodnutie Najvyššieho súdu v prípade Bygmalion, ktorý sa týka financovania jeho prezidentskej kampane z roku 2012.

Ak bude potvrdený už vynesený trest - rok väzenia s podmienečným odkladom šiestich mesiacov - Sarkozymu založia ďalší elektronický náramok - podobne ako v prípade líbyjskej kauzy a aféry Bismuth.

Sarkozy opakovane avizoval, že plánuje využiť všetky právne prostriedky vrátane odvolania, kasačnej sťažnosti a prípadne aj podania na Európsky súd pre ľudské práva, aby vynesené rozsudky napadol. V nedávnom rozhovore pre nedeľník JDD Sarkozy vyhlásil, že bude „bojovať až do posledného dychu“, aby dokázal, že je v práve.

Zdroj: Info.sk, TASR
