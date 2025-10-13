  • Články
Zelenskyj má v piatok v pláne stretnutie s Trumpom v Bielom dome

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok potvrdil, že jeho stretnutie s americkým prezidentom Donaldom Trumpom je naplánované na piatok 17. októbra vo Washingtone. Informovala o tom britská stanica BBC, píše TASR.

Podľa Zelenského sa tieto rokovania zamerajú na posilnenie ukrajinskej protivzdušnej obrany a možnosti úderov hlboko v ruskom vnútrozemí. Zelenskyj dodal, že Trumpovi počas telefonátov v uplynulých dňoch predostrel víziu Ukrajiny o počte amerických rakiet Tomahawk, ktoré Ukrajina potrebuje na pokračovanie vojenských operácií proti Rusku.

Šéf Bieleho domu v nedeľu varoval, že by Kyjevu mohol dodať rakety Tomahawk, ak Moskva neukončí vojnu na Ukrajine. „Mohol by som povedať: ,Pozrite, ak sa táto vojna nevyrieši, pošlem im tomahawky‘,“ povedal Trump. „Tomahawky sú neuveriteľná zbraň, veľmi útočná zbraň. A, úprimne povedané, Rusko toto nepotrebuje,“ dodal Trump.

O možnej dodávke rakiet Tomahawk do Kyjeva ako téme rokovaní Zelenského s Trumpom napísal aj spravodajský web Axios s odvolaním sa na svoje zdroje. „Existujú určité otázky, o ktorých sa nedá diskutovať telefonicky,“ vysvetlil jeden zo zdrojov.

Ruský prezident Vladimir Putin svojho času vyhlásil, že dodanie rakiet Tomahawk Ukrajine by zničilo vzťahy medzi Spojenými štátmi a Ruskom.

Putinov hovorca Dmitrij Peskov v pondelok pred novinármi pripomenul, že manipulácia s takými sofistikovanými raketami ako Tomahawk si bude vyžadovať účasť amerických špecialistov. Súčasne sa stotožnil s názorom podpredsedu Bezpečnostnej rady Ruska Dmitrija Medvedeva, že dodávka takýchto zbraní pre Ukrajinu by sa mohla „skončiť zle“ pre všetkých.

Médiá v pondelok informovali, že do Washingtonu cestuje ukrajinská delegácia vedená premiérkou Julijou Svirydenkovou a tajomníkom Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustemom Umerovom.

Zdroj: Info.sk, TASR
