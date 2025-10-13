Na R1 sa zrazilo auto s kamiónom
Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky.
Na rýchlostnej ceste R1 v katastri obce Trnavá Hora v okrese Žiar nad Hronom došlo dnes večer k dopravnej nehode osobného auta a kamióna. Zrážka si vyžiadala najmenej jednu zranenú osobu a spôsobila obmedzenia v doprave.
Info.sk o tom informovalo Operačné stredisko Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici. Podľa ich oznámenia sa nehoda stala na 134. kilometri rýchlostnej cesty R1.
Na miesto boli okamžite vyslaní hasiči zo Žiaru nad Hronom so šiestimi príslušníkmi a dvomi kusmi techniky. Po príchode na miesto udalosti zistili, že jedna osoba utrpela zranenia a odovzdali ju do starostlivosti privolanej posádky záchrannej zdravotnej služby.
Hasiči následne zabezpečili havarované vozidlá proti náhodnému pohybu, úniku prevádzkových kvapalín a proti vzniku požiaru.
V dôsledku nehody a prác záchranných zložiek je doprava v danom úseku obmedzená. Cesta je momentálne prejazdná len v jednom jazdnom pruhu. Presné príčiny a okolnosti nehody vyšetruje polícia.
