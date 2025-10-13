Hrozí vám z behu viac vrások? Lekár varuje pred populárnym športom a radí lepšiu alternatívu
Plastický chirurg varuje pred obľúbeným športom, najmä vo vyššom veku.
Podľa plastického chirurga z New Yorku môže beh urýchľovať proces starnutia, a to od kĺbov až po kontúry tváre. Doktor Gerald Imber vo videu na sociálnej sieti TikTok tvrdí, že existuje lepšia forma cvičenia, ktorá ponúka podobné výhody bez zbytočnej záťaže pre telo.
“Odchádzajú vám kolená, členky, bedrá, vaša pokožka a vaša tvár ochabuje," varuje Imber. Zároveň dodáva, že neustále otrasy spôsobené dopadmi môžu prispievať k znižovaniu telesnej výšky. "To je dosť vysoká cena," dodal.
Beh je spájaný so širokou škálou zdravotných benefitov, vrátane lepšej kardiovaskulárnej kondície, zlepšenia metabolického zdravia, regulácie hmotnosti a posilnenia svalov a kostí. Imber však vo svojom videu položil rečnícku otázku: "Videli ste niekedy dlhoročného bežca na dlhé trate, ktorý by nemal vychudnutú, starú tvár? Presne to sa stáva."
Riešením je podľa lekára bicykel
Namiesto behu navrhuje Imber bicyklovanie. Je prístupné pre všetky vekové kategórie a prináša mnoho výhod, vrátane zlepšenia funkcie srdca a pľúc. Okrem toho zapája všetky hlavné svaly nôh, stred tela a hornú časť tela na udržanie rovnováhy a stability.
Výskumy naznačujú, že bicyklovanie podporuje aj zdravie kĺbov. Jedna štúdia zistila, že u ľudí, ktorí pravidelne bicyklujú, je výrazne menšia pravdepodobnosť vzniku osteoartritídy alebo bolestí kolien do veku 65 rokov v porovnaní s tými, ktorí nebicyklujú. Cyklistika môže tiež chrániť mozog pred demenciou, zlepšovať kognitívne funkcie a celkovú duševnú pohodu.
Odborníci a verejnosť reagujú na tvrdenia plastického chirurga
Imberove tvrdenia vyvolali na sociálnych sieťach rozporuplné reakcie. Mnohí jeho varovanie privítali. "Lenivosť ma opäť zachránila," žartoval jeden z komentujúcich pod videom. Ozvali sa však aj zástancovia behu, ktorí tvrdia, že ich kolená aj celkové zdravie je po 20 rokoch behania v skvelom stave.
Iní odborníci tvrdia, že Imberove varovanie nie je úplne bezdôvodné, aspoň čo sa týka vplyvu na tvár. "Ak vykonávate veľmi intenzívne aeróbne cvičenie, stratíte telesný tuk všade," povedal pre TODAY.com plastický chirurg Boris Paskhover. Navyše, s vekom naša pokožka produkuje menej kolagénu a elastínu a škodlivé UV žiarenie zo slnka môže tento proces urýchliť.
Sám Imber v ďalšom videu svoje slová zmiernil a objasnil, že beh v rozumnej miere je v poriadku. "Je úplne v poriadku zabehnúť si kúsok každý deň alebo pár kilometrov niekoľkokrát do týždňa," povedal. "Ale bez-nárazová alebo nízko-nárazová aeróbna aktivita je naozaj ten správny spôsob, ako cvičiť."
