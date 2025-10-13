  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 13.10.2025Meniny má Koloman
12°Bratislava

USA, Egypt, Katar a Turecko podpísali dokument o prímerí v Pásme Gazy

  • DNES - 19:41
  • Šarm aš-Šajch
USA, Egypt, Katar a Turecko podpísali dokument o prímerí v Pásme Gazy

Americký prezident Donald Trump spoločne s predstaviteľmi Egypta, Turecka a Kataru v pondelok v egyptskom meste Šarm aš-Šajch podpísali dohodu o prímerí v Pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa správ svetových médií.

Ako prvý tento dokument podpísal samotný Trump, následne ho podpísali aj predstavitelia štátov, ktoré boli sprostredkovateľmi rokovaní medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Za Egypt tento dokument podpísal prezident Abdal Fattáh Sísí, za Katar premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání a za Turecko prezident Recep Tayyip Erdogan.

Po podpise Trump uviedol: „Trvalo to 3000 rokov, veríte tomu? Ale vydrží to!“

Izrael a Hamas tento mesiac súhlasili s prvou fázou mierovej dohody, ktorú predstavil Trump. V rámci tejto fázy v piatok začalo v Pásme Gazy platiť prímerie, izraelské jednotky sa stiahli na stanovené línie, Hamas odovzdal živých a štyroch mŕtvych izraelských rukojemníkov a Izrael prepustil palestínskych väzňov. Trump v pondelok po príchode do Egypta povedal, že druhá fáza rokovaní medzi Izraelom a Hamasom sa začala.

Sísí a Trump pár dní po začiatku prímeria v palestínskej enkláve hostia summit v egyptskom meste Šarm aš-Šajch, kde minulý týždeň prebiehali nepriame rokovania medzi Izraelom a Hamasom. Na tomto summite sú okrem spomínaných predstaviteľov dve desiatky svetových lídrov.

Na summite sa nezúčastňuje izraelský premiér Benjamin Netanjahu ani predstavitelia Hamasu. Pricestoval naň však palestínsky prezident Mahmúd Abbás, s ktorým sa Trump osobne zvítal, prihovoril sa mu a následne sa spoločne odfotili, pričom sa držali za ruky. USA pritom v septembri neudelili víza Abbásovi, ktorý mal v pláne vystúpiť vo všeobecnej rozprave Valného zhromaždenia OSN. Nakoniec však Abbás vystúpil s prejavom prostredníctvom vopred nahratého príhovoru.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Netanjahuovu neúčasť na summite v Šarm aš-Šajchu si vynútil Erdogan i Irak

Netanjahuovu neúčasť na summite v Šarm aš-Šajchu si vynútil Erdogan i Irak

DNES - 17:55Zahraničné

Neúčasť izraelského premiéra Benjamina Netanjahua na summite o palestínskom Pásme Gazy je dôsledkom tlaku Ankary.

Šéf nemeckej rozviedky: Už teraz sme pod paľbou z Ruska

Šéf nemeckej rozviedky: Už teraz sme pod paľbou z Ruska

DNES - 16:28Zahraničné

Nemecko sa nesmie uspokojiť s konštatovaním, že útok Ruska naň nepríde skôr ako v roku 2029, vyhlásil na verejnom parlamentnom vypočúvaní riaditeľ Nemeckej Spolkovej spravodajskej služby Martin Jäger.

Trump označil prímerie v Gaze za „úsvit nového Blízkeho východu“

Trump označil prímerie v Gaze za „úsvit nového Blízkeho východu“

DNES - 14:48Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v pondelok v izraelskom parlamente vyhlásil, že prímerie, ktoré pomohol sprostredkovať s cieľom ukončiť konflikt v Pásme Gazy, predstavuje „historický úsvit nového Blízkeho východu“.

Medvedev: Dodávanie rakiet Tomahawk Kyjevu by mohlo dopadnúť zle pre všetkých

Medvedev: Dodávanie rakiet Tomahawk Kyjevu by mohlo dopadnúť zle pre všetkých

DNES - 14:25Zahraničné

Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev v pondelok uviedol, že dodanie amerických rakiet Tomahawk na Ukrajinu by sa mohlo „skončiť zle“ pre všetkých, najmä pre amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Vosveteit.sk
Einstein by sa potešil. Vedcom sa podarilo spomaliť svetlo. To, čo potom zachytili kamerou, vyráža dychEinstein by sa potešil. Vedcom sa podarilo spomaliť svetlo. To, čo potom zachytili kamerou, vyráža dych
Ak máš Samsung, túto funkciu si hneď teraz zapni, inak ti môžu ukradnúť dáta cez Wi-Fi. Predvolene je vypnutá!Ak máš Samsung, túto funkciu si hneď teraz zapni, inak ti môžu ukradnúť dáta cez Wi-Fi. Predvolene je vypnutá!
Monster: The Ed Gein Story sa stal hororovým hitom. Toto sú odpovede na najčastejšie otázky divákovMonster: The Ed Gein Story sa stal hororovým hitom. Toto sú odpovede na najčastejšie otázky divákov
Vojna, ktorú nevidíš. Rusi diametrálne menia taktiku kyberútokov. Európa môže byť ďalším cieľomVojna, ktorú nevidíš. Rusi diametrálne menia taktiku kyberútokov. Európa môže byť ďalším cieľom
POZOR! V zahraničí udrel nový SMS podvod, ktorý sľubuje pomoc pri rastúcich nákladoch na život. U nás sa môže objaviť čo nevidieťPOZOR! V zahraničí udrel nový SMS podvod, ktorý sľubuje pomoc pri rastúcich nákladoch na život. U nás sa môže objaviť čo nevidieť
Vedci predstavili „kovovú penu“, o ktorej hovoria ako o „nesmrteľnom kove“. Prekonáva aj oceľVedci predstavili „kovovú penu“, o ktorej hovoria ako o „nesmrteľnom kove“. Prekonáva aj oceľ
Hackeri našli spôsob, ako ti ukradnú výplatu. Microsoft bije na poplach, nový útok „Payroll Pirate“ je mimoriadne nebezpečnýHackeri našli spôsob, ako ti ukradnú výplatu. Microsoft bije na poplach, nový útok „Payroll Pirate“ je mimoriadne nebezpečný
Chceš, aby tvoj Windows PC fungoval ako nový? Stačí ti 15 minút a tieto dva príkazy, ktoré pozná máloktoChceš, aby tvoj Windows PC fungoval ako nový? Stačí ti 15 minút a tieto dva príkazy, ktoré pozná málokto
Používaš odtlačok prsta na mobile? Odborníci prezradili, prečo to nemusí byť najlepšia voľbaPoužívaš odtlačok prsta na mobile? Odborníci prezradili, prečo to nemusí byť najlepšia voľba
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP