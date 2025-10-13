  • Články
Inšpekcia odhalila falšované konzervy

Potravinárska inšpekcia upozornila na nevyhovujúci výrobok.

Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia (SZPI) v Českej republike zistila v obchodnej sieti falšované mäsové konzervy z dovozu. Výrobok s názvom "DUŠENÉ HOVĚZÍ" mal podľa obalu obsahovať 97 % mäsa, laboratórne testy však preukázali, že skutočný podiel bol takmer o 20 % nižší.

Ako informoval hovorca SZPI Pavel Kopřiva, inšpektori odobrali nevyhovujúcu vzorku v jihlavskej predajni spoločnosti Torgretail CZ s.r.o. Podľa jeho slov laboratórna analýza v akreditovanom laboratóriu potvrdila v predmetnej šarži potraviny prítomnosť mäsa v množstve iba 77,9 %. Týmto údajom bol spotrebiteľ uvedený do omylu.

Foto: SZPI

Jedná sa o sterilizované konzervy s dátumom spotreby do 22. januára 2027. Dodávateľom produktu je lotyšská firma Grace Baltic Sia a distribútorom Sia Nord Plus, taktiež z Lotyšska.

"Informácia na obale bola pre spotrebiteľa zavádzajúca ohľadom skutočného zloženia potraviny," uviedol Kopřiva. Dodal, že SZPI začne s kontrolovanými osobami správne konanie o uložení pokuty.

Potravinárska inšpekcia zároveň nariadila predajcovi, aby okamžite stiahol chybnú šaržu zo všetkých svojich pobočiek. Prípad bol tiež nahlásený do európskeho systému pre boj s falšovanými potravinami (AACS), čo umožní jeho ďalšie vyšetrovanie v krajine pôvodu.

Zdroj: Info.sk, szpi.gov.cz
