Lasz: Na Slovensku máme len 11 % diaľkovo riadených tratí

  • DNES - 19:05
  • Bratislava
Na Slovensku máme len necelých 250 kilometrov z celkových 3600 kilometrov tratí vybavených moderným zabezpečovacím systémom ETCS. Ide o úseky Bratislava - Žilina a Žilina - Čadca. Diaľkovo riadených tratí je len 11 %.

V pondelok na to v súvislosti s tragickou zrážkou rýchlikov pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava upozornil generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD) Andrej Lasz.

To znamená, že ak zlyhá ľudský faktor a rušňovodič prejde návestidlo na stoj, už nič nedokáže zabrániť zrážke. Jedine moderné zabezpečovacie systémy by tomu vedeli predísť. Zaostávame v digitalizácii a automatizácii, chýba nám predvídateľné financovanie, plán priorít aj sankcie za neplnenie,“ uviedol Lasz.

APZD spolu s Asociáciou železničných dopravcov Slovenska a odborníkmi na dopravu pripravili návrh zákona o národnej dopravnej infraštruktúre, ktorý má odstrániť dlhodobé systémové zlyhania. Zákon má podľa Lasza zabezpečiť predvídateľné a stabilné financovanie dopravnej infraštruktúry, jej transparentné a adresné využitie na národnej, regionálnej aj miestnej úrovni a záväzný zoznam priorít dopravných investícií s jasne určenou zodpovednosťou a sankciami za neplnenie termínov.

Ak chceme predísť podobným tragédiám, bez dlhodobej vízie a strategického plánovania to jednoducho nepôjde. Nemôžeme čakať, kým sa stane ďalšie nešťastie. Musíme začať konať podľa jasnej vízie, s dlhodobým plánom modernizácie, ktorý prinesie modernejšiu a bezpečnejšiu dopravu,“ dodal.

Stav slovenských železničných tratí po pondelňajšej nehode kritizoval aj predseda KSK. „Roky počúvame o miliardových investíciách do železníc, o modernizáciách a o tom, ako sa máme spoliehať na ekologickú dopravu. A potom sa stane toto, na jednej z hlavných tratí na východe Slovenska. Nie je to len nehoda. Je to symbol stavu, v akom sa slovenská železnica nachádza. Kým sa v Bratislave kreslia vízie vysokorýchlostných tratí, na východe sa ľudia modlia, aby vlak došiel bezpečne do cieľa,“ skonštatoval Trnka a všetkým zraneným poprial skoré uzdravenie.

K zrážke dvoch rýchlikov došlo v pondelok krátko po 10.00 h pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou. Nehoda sa stala na mieste, kde sa trate križujú a prechádzajú do jednokoľajovej trate. Sedem ľudí je po nehode v kritickom stave, 14 osôb je stredne ťažko zranených a ľahké zranenia utrpelo 48 ľudí. Pravdepodobnou neoficiálnou príčinou nešťastia bolo zlyhanie ľudského faktora.

Zdroj: Info.sk, TASR
