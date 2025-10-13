  • Články
Biskupi Bober a Stolárik sa modlia za zranených po zrážke vlakov pri Rožňave

Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) a košický arcibiskup metropolita Bernard Bober spolu s rožňavským biskupom Stanislavom Stolárikom vyjadrili duchovnú blízkosť a solidaritu všetkým zraneným a zasiahnutým pondelkovou železničnou nehodou pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava. TASR o tom informovala tlačová kancelária KBS.

V modlitbách myslíme na všetkých zranených, ich rodiny i na všetkých, ktorých sa táto tragická udalosť dotkla. Vyprosujeme im silu, pokoj a rýchle uzdravenie,“ uviedli biskupi.

Zároveň vyjadrili úprimnú vďaku všetkým záchranným zložkám, lekárom, zdravotníkom, policajtom a dobrovoľníkom, ktorí okamžite zasiahli a obetavo pomáhajú postihnutým. „Prosíme, aby ich Pán Boh posilnil v službe a udelil požehnanie všetkým, ktorí prinášajú nádej a úľavu v týchto ťažkých chvíľach,“ doplnili.

Pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava došlo v pondelok dopoludnia k zrážke dvoch rýchlikov R 913 a R 914 Gemeran. Vo vlakoch sa nachádzalo približne 100 ľudí. Viacero z nich sa pri nehode zranilo. Sedem ľudí evidujú zdravotníci v kritickom stave, 14 osôb je stredne ťažko zranených a 48 ľahko poranených. Pravdepodobnou neoficiálnou príčinou nešťastia bolo zlyhanie ľudského faktora. Polícia začala pre nehodu trestné stíhanie pre všeobecné ohrozenie.

Zdroj: Info.sk, TASR
