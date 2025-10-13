  • Články
Netanjahuovu neúčasť na summite v Šarm aš-Šajchu si vynútil Erdogan i Irak

  • DNES - 17:55
  • Ankara/Káhira/Tel Aviv
Neúčasť izraelského premiéra Benjamina Netanjahua na summite o palestínskom Pásme Gazy je dôsledkom tlaku Ankary.

Pre agentúru AFP to uviedol nemenovaný diplomat z Turecka. Netanjahuova kancelária pritom tvrdí, že premiér nemohol odcestovať na summit do egyptského letoviska Šarm aš-Šajch z dôvodu sviatku Simchat Tóra (Radosť z Tóry), píše TASR.

Turecký diplomatický zdroj uviedol, že podnet na Netanjahuovu neúčasť na summite prišiel od tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a vďaka diplomatickému úsiliu Turecka – s podporou ďalších lídrov – sa to aj podarilo dosiahnuť.

Podľa správ tureckých médií sa Erdogan dozvedel o očakávanej Netanjahuovej účasti počas cesty do Šarm aš-Šajchu. Následne jeho lietadlo krúžilo nad Červeným morom a posádka odmietala pristáť, kým nebude potvrdené, že izraelský premiér sa na summite nezúčastní.

Úrad izraelského premiéra pritom informoval, že Netanjahu bol na summit v Egypte pozvaný americkým prezidentom Donaldom Trumpom.

Podľa vyhlásenia sa izraelský premiér poďakoval za pozvanie, avšak odmietol ho s odôvodnením, že sa termín podujatia prekrýva so začiatkom židovského sviatku Simchat Tóra. Ten sa začal v pondelok večer a potrvá do západu slnka v utorok.

Svoju účasť na rokovaní v Šarm aš-Šajchu podmienila Netanjahuovou neúčasťou aj iracká delegácia. Podľa Alího Músáwího, poradcu irackého prezidenta Abdula Latífa Rašída, zámer odmietnuť účasť na summite v Egypte, ak sa na ňom zúčastní Netanjahu, oznámilo aj niekoľko ďalších delegácií.

Izraelské médiá a egyptský prezidentský úrad pritom v pondelok dopoludnia informovali, že Netanjahu sa na summite zúčastní.

Sviatkom Simchat Tóra sa uzatvára týždňové slávenie sviatku stánkov (sukot). Práve na sviatok Simchat Tóra, ktorý v roku 2023 pripadol na 7. októbra, palestínski militanti spustili koordinovaný útok na juhu Izraela, ktorý bol spúšťačom vojny medzi Izraelom a Hamasom.

Zdroj: Info.sk, TASR
