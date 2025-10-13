  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 13.10.2025Meniny má Koloman
14°Bratislava

UNLP: Medzi ošetrenými z nehody vlakov bola aj žena z Vietnamu či tehotná žena

  • DNES - 17:51
  • Košice
UNLP: Medzi ošetrenými z nehody vlakov bola aj žena z Vietnamu či tehotná žena

Medzi pacientmi ošetrenými v pondelok v košickej Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) po zrážke dvoch rýchlikov pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava bola aj pacientka z Vietnamu či tehotná žena.

Celkovo na klinike úrazovej chirurgie nemocnice ošetrili 33 pacientov, z toho štyria boli v ťažkom stave v bezprostrednom ohrození života, deväť malo závažné poranenia, ostatní mali ľahké poranenia. Na tlačovej konferencii v UNLP o tom informoval prednosta kliniky Rastislav Burda.

Informácia, ktorá je pozitívna, je, že všetci pacienti prežili a robíme všetko pre to, aby sme ich stabilizovali,“ uviedol Burda k vážne zraneným. UNLP po informácii o nehode aktivovala traumatologický plán, pacientov do nemocnice previezol aj hasičský evakuačný autobus. „Jedna pacientka bola z Vietnamu, bola stabilizovaná a ambulantne ošetrená. Medzi pacientmi bola aj jedna tehotná pacientka, čiže to spektrum pacientov bolo veľmi široké, išlo o od mladých až po starých ľudí,“ uviedol ďalej prednosta. Tehotná žena podstúpila podľa neho gynekologické vyšetrenie.

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) potvrdil, že triedením, teda triážou, po nehode prešlo celkovo 91 ľudí. Sedem bolo v kritickom stave alebo s ťažkými zraneniami, 14 majú stredne ťažké zranenia a 48 je ľahko zranených. Minister v UNLP ocenil zásah a súčinnosť záchranárov a ďalších zložiek, ako aj starostlivosť o zranených v nemocniciach vrátane UNLP s najväčším počtom pacientov. Z Košíc cestoval do rožňavskej nemocnice, ktorá takisto aktivovala traumatologický plán.

Riaditeľ UNLP Ľuboslav Beňa skonštatoval, že nemocnica urobila všetko, čo je potrebné v takýchto situáciách. „Chceme upokojiť verejnosť v tom zmysle, že je o ľudí v našom regióne v prípade takýchto vážnych situácií skutočne postarané do tej miery, v akej je to možné," povedal.

Hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová informovala, že operátori tiesňovej linky 155 koordinovali zasahujúce ambulancie záchrannej zdravotnej služby. „Na mieste zasahovalo šesť pozemných ambulancií, tri záchranárske vrtuľníky a dve hasičské sanitky,“ uviedla. Do nemocníc v Košiciach, Rožňave a Prešove transportovali po nehode 69 ľudí.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Biskupi Bober a Stolárik sa modlia za zranených po zrážke vlakov pri Rožňave

Biskupi Bober a Stolárik sa modlia za zranených po zrážke vlakov pri Rožňave

DNES - 17:57Domáce

Predseda Konferencie biskupov Slovenska a košický arcibiskup metropolita Bernard Bober spolu s rožňavským biskupom Stanislavom Stolárikom vyjadrili duchovnú blízkosť a solidaritu všetkým zraneným.

Blanár: Po zrážke vlakov podľa dostupných informácií ošetrili občana iného štátu

Blanár: Po zrážke vlakov podľa dostupných informácií ošetrili občana iného štátu

DNES - 17:41Domáce

Po zrážke rýchlikov pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava podľa zatiaľ dostupných informácií ošetrili aj jedného občana iného štátu.

Kurilovská nevylúčila, že by žandári mohli pôsobiť aj v mestách

Kurilovská nevylúčila, že by žandári mohli pôsobiť aj v mestách

DNES - 17:20Domáce

Štátna tajomníčka Ministerstva vnútra SR Lucia Kurilovská nevylúčila, že by žandári mohli pôsobiť aj v mestách, nielen v rurálnych oblastiach Slovenska.

Zrážka rýchlikov: Všetci pasažieri vrátane rušňovodičov boli úspešne zachránení

Zrážka rýchlikov: Všetci pasažieri vrátane rušňovodičov boli úspešne zachránení

DNES - 16:55Domáce

Polícia začala v súvislosti so zrážkou rýchlikov trestné stíhanie.

Vosveteit.sk
Ak máš Samsung, túto funkciu si hneď teraz zapni, inak ti môžu ukradnúť dáta cez Wi-Fi. Predvolene je vypnutá!Ak máš Samsung, túto funkciu si hneď teraz zapni, inak ti môžu ukradnúť dáta cez Wi-Fi. Predvolene je vypnutá!
Monster: The Ed Gein Story sa stal hororovým hitom. Toto sú odpovede na najčastejšie otázky divákovMonster: The Ed Gein Story sa stal hororovým hitom. Toto sú odpovede na najčastejšie otázky divákov
Vojna, ktorú nevidíš. Rusi diametrálne menia taktiku kyberútokov. Európa môže byť ďalším cieľomVojna, ktorú nevidíš. Rusi diametrálne menia taktiku kyberútokov. Európa môže byť ďalším cieľom
POZOR! V zahraničí udrel nový SMS podvod, ktorý sľubuje pomoc pri rastúcich nákladoch na život. U nás sa môže objaviť čo nevidieťPOZOR! V zahraničí udrel nový SMS podvod, ktorý sľubuje pomoc pri rastúcich nákladoch na život. U nás sa môže objaviť čo nevidieť
Vedci predstavili „kovovú penu“, o ktorej hovoria ako o „nesmrteľnom kove“. Prekonáva aj oceľVedci predstavili „kovovú penu“, o ktorej hovoria ako o „nesmrteľnom kove“. Prekonáva aj oceľ
Hackeri našli spôsob, ako ti ukradnú výplatu. Microsoft bije na poplach, nový útok „Payroll Pirate“ je mimoriadne nebezpečnýHackeri našli spôsob, ako ti ukradnú výplatu. Microsoft bije na poplach, nový útok „Payroll Pirate“ je mimoriadne nebezpečný
Chceš, aby tvoj Windows PC fungoval ako nový? Stačí ti 15 minút a tieto dva príkazy, ktoré pozná máloktoChceš, aby tvoj Windows PC fungoval ako nový? Stačí ti 15 minút a tieto dva príkazy, ktoré pozná málokto
Používaš odtlačok prsta na mobile? Odborníci prezradili, prečo to nemusí byť najlepšia voľbaPoužívaš odtlačok prsta na mobile? Odborníci prezradili, prečo to nemusí byť najlepšia voľba
Po adaptéroch mizne z balenia telefónov aj ďalšie príslušenstvo. Nový trend odštartoval tento veľký výrobca smartfónovPo adaptéroch mizne z balenia telefónov aj ďalšie príslušenstvo. Nový trend odštartoval tento veľký výrobca smartfónov
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP