Minister Huliak odmietol kritiku Hnutia Slovensko k zdaneniu hazardu
- DNES - 17:50
- Bratislava
Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý) odmietol kritiku opozičného Hnutia Slovensko, podľa ktorého vláda svojím rozhodnutím pripravila štát o viac ako 50 miliónov eur na daniach z hazardných hier. Keby boli dane vyššie, presunuli by sa podľa neho hracie automaty do nelegálnych herní.
Hnutie Slovensko podľa Huliaka klame a manipuluje číslami. „V priemere sa tento odvod zvyšuje pre hracie automaty o 21 %. Výška, ktorú navrhujú páni z Hnutia Slovensko, by tento odvod zvýšila o 132 %, čo by v praxi znamenalo presun väčšiny hracích automatov do nelegálnych herní,“ uviedol Huliak. Štát by podľa neho nevybral ani toľko peňazí, čo teraz, a znášal by náklady spojené s čiernym hazardom.
„Okrem povinného odvodu platia spoločnosti prevádzkujúce hracie prístroje ešte daň zo zisku a odvod do rozpočtu obce. Číslo 52 miliónov eur, ktoré uvádzajú páni poslanci z Hnutia Slovensko, je čistá fantazmagória,“ tvrdil Huliak. Minister sa pozastavil nad tým, že súčasná opozícia v rokoch 2020 - 2023 nezvýšila povinný odvod z hracích automatov.
