Blanár: Po zrážke vlakov podľa dostupných informácií ošetrili občana iného štátu
Po zrážke rýchlikov pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava podľa zatiaľ dostupných informácií ošetrili aj jedného občana iného štátu. Vyplýva to z vyjadrenia ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraja Blanára (Smer-SD) na sociálnej sieti.
Ako uviedol, telefonicky sa spojil s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD), aby sa informoval o aktuálnej situácii. „Minister mi podal podrobnú informáciu o priebehu zásahu a poskytnutej starostlivosti ako občanom SR, tak, podľa zatiaľ dostupných informácií, aj jednému občanovi iného štátu,“ uviedol Blanár.
Minister poprial zraneným skoré uzdravenie a poďakoval záchranným zložkám za ich profesionálny výkon. „Verím, že okolnosti nehody budú dôkladne vyšetrené, aby sa v budúcnosti mohlo predísť takýmto nehodám,“ dodal.
Telefonicky mu podľa jeho slov zároveň vyjadril solidaritu maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, ktorý Slovensku v tejto súvislosti ponúkol pomoc. „Poďakoval som Maďarsku za jeho solidaritu a podporu a pána ministra som informoval, že starostlivosť o všetkých zranených, ako aj práce na mieste sú plne zabezpečené v réžii záchranných zložiek SR,“ ozrejmil šéf slovenskej diplomacie.
V obci Jablonov nad Turňou došlo krátko po 10.00 h k zrážke dvoch rýchlikov. Po nehode je podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) sedem ľudí v kritickom stave, 14 ľudí je stredne ťažko zranených a 70 ľahko poranených. Ošetrením prešlo celkovo 91 ľudí. Doprava v úseku Jablonov nad Turňou - Rožňava je prerušená.
Biskupi Bober a Stolárik sa modlia za zranených po zrážke vlakov pri Rožňave
Predseda Konferencie biskupov Slovenska a košický arcibiskup metropolita Bernard Bober spolu s rožňavským biskupom Stanislavom Stolárikom vyjadrili duchovnú blízkosť a solidaritu všetkým zraneným.
UNLP: Medzi ošetrenými z nehody vlakov bola aj žena z Vietnamu či tehotná žena
Medzi pacientmi ošetrenými v pondelok v košickej Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura po zrážke dvoch rýchlikov pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava bola aj pacientka z Vietnamu či tehotná žena.
Zrážka rýchlikov: Všetci pasažieri vrátane rušňovodičov boli úspešne zachránení
Polícia začala v súvislosti so zrážkou rýchlikov trestné stíhanie.