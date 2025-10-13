  • Články
Blanár: Po zrážke vlakov podľa dostupných informácií ošetrili občana iného štátu

Po zrážke rýchlikov pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava podľa zatiaľ dostupných informácií ošetrili aj jedného občana iného štátu. Vyplýva to z vyjadrenia ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraja Blanára (Smer-SD) na sociálnej sieti.

Ako uviedol, telefonicky sa spojil s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD), aby sa informoval o aktuálnej situácii. „Minister mi podal podrobnú informáciu o priebehu zásahu a poskytnutej starostlivosti ako občanom SR, tak, podľa zatiaľ dostupných informácií, aj jednému občanovi iného štátu,“ uviedol Blanár.

Minister poprial zraneným skoré uzdravenie a poďakoval záchranným zložkám za ich profesionálny výkon. „Verím, že okolnosti nehody budú dôkladne vyšetrené, aby sa v budúcnosti mohlo predísť takýmto nehodám,“ dodal.

Telefonicky mu podľa jeho slov zároveň vyjadril solidaritu maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, ktorý Slovensku v tejto súvislosti ponúkol pomoc. „Poďakoval som Maďarsku za jeho solidaritu a podporu a pána ministra som informoval, že starostlivosť o všetkých zranených, ako aj práce na mieste sú plne zabezpečené v réžii záchranných zložiek SR,“ ozrejmil šéf slovenskej diplomacie.

V obci Jablonov nad Turňou došlo krátko po 10.00 h k zrážke dvoch rýchlikov. Po nehode je podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) sedem ľudí v kritickom stave, 14 ľudí je stredne ťažko zranených a 70 ľahko poranených. Ošetrením prešlo celkovo 91 ľudí. Doprava v úseku Jablonov nad Turňou - Rožňava je prerušená.

Zdroj: Info.sk, TASR
