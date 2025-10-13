  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 13.10.2025Meniny má Koloman
14°Bratislava

Kurilovská nevylúčila, že by žandári mohli pôsobiť aj v mestách

  • DNES - 17:20
  • Bratislava
Kurilovská nevylúčila, že by žandári mohli pôsobiť aj v mestách

Štátna tajomníčka Ministerstva vnútra SR Lucia Kurilovská nevylúčila, že by žandári mohli pôsobiť aj v mestách, nielen v rurálnych oblastiach Slovenska.

Opozičný poslanec Juraj Krúpa (SaS) kritizoval koalíciu za spôsob riešenia personálnych problémov Policajného zboru. Podľa Gábora Grendela (Slovensko - Za ľudí) je na zváženie, aký dôvod na to štát má.

Určitý vývoj ukáže, akým spôsobom a kde najviac je to potrebné,“ uviedla štátna tajomníčka. Participovať budú žandári tam, kde to bude najviac potrebné. Ako dodala, ministerstvo vnútra na projekte participuje.

Krúpa pripomenul, že v odôvodnení zákona, ktorým rezort obrany žandárov zriadil, bolo uvedené, že žandári by mali pôsobiť najmä v rurálnych oblastiach, aby sa polícia mohla presunúť do miest. „Budeme mať vojakov, ktorí budú hliadkovať v mestách Slovenskej republiky,“ kritizoval.

Grendel si myslí, že motiváciou nasadiť prípadne žandárov aj v Bratislave je týmto krokom finančne podporiť policajtov. Poslanec sa vyjadril i k tomu, prečo zatiaľ žiadne žandárske hliadky nie sú. „Neoficiálne sa hovorí, že sú za tým nezhody medzi ministerstvom obrany a vnútra, čo je istým spôsobom aj pochopiteľné, pretože vlastne žandársky zbor je riešením ministerstva obrany na problémy ministerstva vnútra,“ uviedol.

Kurilovská podotkla, že pri vzdelávaní žandárov je dôležité, či záujemcovia prichádzajú z prostredia polície alebo armády. „Na základe toho aj sú nastavené jednotlivé predmety a do určitej miery aj individuálny prístup,“ vysvetlila. Vzdelávanie pozostáva z dvojtýždňového seminára.

Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) zopakoval, že prvé hliadky by mohli zostaviť ešte v tomto roku. Aktuálne sa podľa neho končí druhý turnus vzdelávania.

Zákon o niektorých opatreniach na zvýšenie odolnosti SR v oblasti obrany a bezpečnosti priniesol okrem zmien v aktívnych armádnych zálohách aj vznik Žandárskeho zboru. V tom by mali pôsobiť bývalí policajti či profesionálni vojaci. Žandári by mali pomáhať polícii s udržiavaním verejného poriadku v riedko obývaných oblastiach.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Biskupi Bober a Stolárik sa modlia za zranených po zrážke vlakov pri Rožňave

Biskupi Bober a Stolárik sa modlia za zranených po zrážke vlakov pri Rožňave

DNES - 17:57Domáce

Predseda Konferencie biskupov Slovenska a košický arcibiskup metropolita Bernard Bober spolu s rožňavským biskupom Stanislavom Stolárikom vyjadrili duchovnú blízkosť a solidaritu všetkým zraneným.

UNLP: Medzi ošetrenými z nehody vlakov bola aj žena z Vietnamu či tehotná žena

UNLP: Medzi ošetrenými z nehody vlakov bola aj žena z Vietnamu či tehotná žena

DNES - 17:51Domáce

Medzi pacientmi ošetrenými v pondelok v košickej Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura po zrážke dvoch rýchlikov pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava bola aj pacientka z Vietnamu či tehotná žena.

Blanár: Po zrážke vlakov podľa dostupných informácií ošetrili občana iného štátu

Blanár: Po zrážke vlakov podľa dostupných informácií ošetrili občana iného štátu

DNES - 17:41Domáce

Po zrážke rýchlikov pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava podľa zatiaľ dostupných informácií ošetrili aj jedného občana iného štátu.

Zrážka rýchlikov: Všetci pasažieri vrátane rušňovodičov boli úspešne zachránení

Zrážka rýchlikov: Všetci pasažieri vrátane rušňovodičov boli úspešne zachránení

DNES - 16:55Domáce

Polícia začala v súvislosti so zrážkou rýchlikov trestné stíhanie.

Vosveteit.sk
Ak máš Samsung, túto funkciu si hneď teraz zapni, inak ti môžu ukradnúť dáta cez Wi-Fi. Predvolene je vypnutá!Ak máš Samsung, túto funkciu si hneď teraz zapni, inak ti môžu ukradnúť dáta cez Wi-Fi. Predvolene je vypnutá!
Monster: The Ed Gein Story sa stal hororovým hitom. Toto sú odpovede na najčastejšie otázky divákovMonster: The Ed Gein Story sa stal hororovým hitom. Toto sú odpovede na najčastejšie otázky divákov
Vojna, ktorú nevidíš. Rusi diametrálne menia taktiku kyberútokov. Európa môže byť ďalším cieľomVojna, ktorú nevidíš. Rusi diametrálne menia taktiku kyberútokov. Európa môže byť ďalším cieľom
POZOR! V zahraničí udrel nový SMS podvod, ktorý sľubuje pomoc pri rastúcich nákladoch na život. U nás sa môže objaviť čo nevidieťPOZOR! V zahraničí udrel nový SMS podvod, ktorý sľubuje pomoc pri rastúcich nákladoch na život. U nás sa môže objaviť čo nevidieť
Vedci predstavili „kovovú penu“, o ktorej hovoria ako o „nesmrteľnom kove“. Prekonáva aj oceľVedci predstavili „kovovú penu“, o ktorej hovoria ako o „nesmrteľnom kove“. Prekonáva aj oceľ
Hackeri našli spôsob, ako ti ukradnú výplatu. Microsoft bije na poplach, nový útok „Payroll Pirate“ je mimoriadne nebezpečnýHackeri našli spôsob, ako ti ukradnú výplatu. Microsoft bije na poplach, nový útok „Payroll Pirate“ je mimoriadne nebezpečný
Chceš, aby tvoj Windows PC fungoval ako nový? Stačí ti 15 minút a tieto dva príkazy, ktoré pozná máloktoChceš, aby tvoj Windows PC fungoval ako nový? Stačí ti 15 minút a tieto dva príkazy, ktoré pozná málokto
Používaš odtlačok prsta na mobile? Odborníci prezradili, prečo to nemusí byť najlepšia voľbaPoužívaš odtlačok prsta na mobile? Odborníci prezradili, prečo to nemusí byť najlepšia voľba
Po adaptéroch mizne z balenia telefónov aj ďalšie príslušenstvo. Nový trend odštartoval tento veľký výrobca smartfónovPo adaptéroch mizne z balenia telefónov aj ďalšie príslušenstvo. Nový trend odštartoval tento veľký výrobca smartfónov
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP