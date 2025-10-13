Kurilovská nevylúčila, že by žandári mohli pôsobiť aj v mestách
Štátna tajomníčka Ministerstva vnútra SR Lucia Kurilovská nevylúčila, že by žandári mohli pôsobiť aj v mestách, nielen v rurálnych oblastiach Slovenska.
Opozičný poslanec Juraj Krúpa (SaS) kritizoval koalíciu za spôsob riešenia personálnych problémov Policajného zboru. Podľa Gábora Grendela (Slovensko - Za ľudí) je na zváženie, aký dôvod na to štát má.
„Určitý vývoj ukáže, akým spôsobom a kde najviac je to potrebné,“ uviedla štátna tajomníčka. Participovať budú žandári tam, kde to bude najviac potrebné. Ako dodala, ministerstvo vnútra na projekte participuje.
Krúpa pripomenul, že v odôvodnení zákona, ktorým rezort obrany žandárov zriadil, bolo uvedené, že žandári by mali pôsobiť najmä v rurálnych oblastiach, aby sa polícia mohla presunúť do miest. „Budeme mať vojakov, ktorí budú hliadkovať v mestách Slovenskej republiky,“ kritizoval.
Grendel si myslí, že motiváciou nasadiť prípadne žandárov aj v Bratislave je týmto krokom finančne podporiť policajtov. Poslanec sa vyjadril i k tomu, prečo zatiaľ žiadne žandárske hliadky nie sú. „Neoficiálne sa hovorí, že sú za tým nezhody medzi ministerstvom obrany a vnútra, čo je istým spôsobom aj pochopiteľné, pretože vlastne žandársky zbor je riešením ministerstva obrany na problémy ministerstva vnútra,“ uviedol.
Kurilovská podotkla, že pri vzdelávaní žandárov je dôležité, či záujemcovia prichádzajú z prostredia polície alebo armády. „Na základe toho aj sú nastavené jednotlivé predmety a do určitej miery aj individuálny prístup,“ vysvetlila. Vzdelávanie pozostáva z dvojtýždňového seminára.
Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) zopakoval, že prvé hliadky by mohli zostaviť ešte v tomto roku. Aktuálne sa podľa neho končí druhý turnus vzdelávania.
Zákon o niektorých opatreniach na zvýšenie odolnosti SR v oblasti obrany a bezpečnosti priniesol okrem zmien v aktívnych armádnych zálohách aj vznik Žandárskeho zboru. V tom by mali pôsobiť bývalí policajti či profesionálni vojaci. Žandári by mali pomáhať polícii s udržiavaním verejného poriadku v riedko obývaných oblastiach.
