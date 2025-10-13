  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 13.10.2025Meniny má Koloman
16°Bratislava

Zrážka rýchlikov: Všetci pasažieri vrátane rušňovodičov boli úspešne zachránení

  • DNES - 16:55
  • Jablonov nad Turňou
Zrážka rýchlikov: Všetci pasažieri vrátane rušňovodičov boli úspešne zachránení

Polícia začala v súvislosti so zrážkou rýchlikov trestné stíhanie.

Všetci pasažieri vrátane rušňovodičov boli po zrážke rýchlikov pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava úspešne zachránení a nachádzajú sa v bezpečí. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti. Zásah naďalej prebieha, hasiči asistujú polícii a znalcom pri dokumentovaní nehody a pokračujú v zabezpečovaní miesta z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti.

S vrakmi sa zatiaľ nemanipuluje, čaká sa na ukončenie dokumentácie a začatie vyšetrovania zo strany Polície Slovenskej republiky,“ uviedol HaZZ. Na mieste zasahoval aj hasičský dron s termokamerou, ktorý monitoroval priestor z hľadiska rizika vzniku požiaru. Hasiči zároveň prijali nevyhnutné protipožiarne opatrenia, zastavili únik prevádzkových kvapalín a vykonali záchranné práce na havarovaných vlakoch.

Vo vlakoch sa nachádzalo približne 100 cestujúcich. Hasiči v spolupráci so zdravotníkmi na mieste vykonali triáž 91 osôb. Na mieste sa nachádzali aj evakuačné autobusy HaZZ, ktoré prevážali ľahko zranené osoby do okolitých nemocníc. „Zasahujúci hasiči poskytovali predlekársku prvú pomoc zraneným osobám, pomáhali pri transporte zranených vrátane asistencie leteckej záchrannej službe a vykonali prieskum vlakov a ich blízkeho okolia z dôvodu možnej prítomnosti ranených či dezorientovaných osôb,“ uviedol HaZZ.

Polícia začala trestné stíhanie

Polícia začala v súvislosti s nehodou trestné stíhanie pre všeobecné ohrozenie. Košická krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Cesta je už v plnom rozsahu prejazdná. „Ďakujeme všetkým vodičom, ktorí počas dňa rešpektovali pokyny policajtov. Uzávera hlavného cestného ťahu bola nevyhnutná pre plynulý a rýchly presun zranených osôb do nemocníc, ako aj pre bezpečný výkon záchranných a dokumentačných prác,“ vysvetlili policajti.

Na dokumentovanie na mieste využila polícia služobný dron a 3D skener a na prehliadanie širšieho okolia nehody nasadili aj služobné psy.

K zrážke rýchlikov pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou došlo krátko po 10.00 h na mieste, kde sa trate križujú a prechádzajú do jednokoľajovej trate. Sedem ľudí je podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) v kritickom stave, 14 ľudí je stredne ťažko zranených a 48 ľahko poranených.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Šaško: Po zrážke rýchlikov ošetrili 91 ľudí, sedem je v kritickom stave

Šaško: Po zrážke rýchlikov ošetrili 91 ľudí, sedem je v kritickom stave

DNES - 15:59Domáce

Po zrážke rýchlikov pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava je sedem ľudí v kritickom stave, 14 ľudí je stredne ťažko zranených a 70 ľahko poranených. Na brífingu na mieste nehody to vyhlásil minister zdravotníctva Kamil Šaš

Obec varuje pred medveďom, neodporúča pohyb v okolí jazera a popri rieke

Obec varuje pred medveďom, neodporúča pohyb v okolí jazera a popri rieke

DNES - 15:47Domáce

Obec upozorňuje verejnosť na pohyb medveďa v blízkosti jazera.

Drucker: O presune volieb je zbytočné špekulovať, keďže je to ústavná zmena

Drucker: O presune volieb je zbytočné špekulovať, keďže je to ústavná zmena

DNES - 15:05Domáce

O presune komunálnych a krajských volieb je podľa podpredsedu Hlasu-SD a ministra školstva Tomáša Druckera zbytočné špekulovať, pokiaľ na návrhu nie je predbežná dohoda ústavnej väčšiny.

Polícia pátra po dvoch nezvestných dievčatách

Polícia pátra po dvoch nezvestných dievčatách

DNES - 14:58Domáce

Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po dvoch nezvestných dievčatách zo Záhoria.

Vosveteit.sk
Ak máš Samsung, túto funkciu si hneď teraz zapni, inak ti môžu ukradnúť dáta cez Wi-Fi. Predvolene je vypnutá!Ak máš Samsung, túto funkciu si hneď teraz zapni, inak ti môžu ukradnúť dáta cez Wi-Fi. Predvolene je vypnutá!
Monster: The Ed Gein Story sa stal hororovým hitom. Toto sú odpovede na najčastejšie otázky divákovMonster: The Ed Gein Story sa stal hororovým hitom. Toto sú odpovede na najčastejšie otázky divákov
Vojna, ktorú nevidíš. Rusi diametrálne menia taktiku kyberútokov. Európa môže byť ďalším cieľomVojna, ktorú nevidíš. Rusi diametrálne menia taktiku kyberútokov. Európa môže byť ďalším cieľom
POZOR! V zahraničí udrel nový SMS podvod, ktorý sľubuje pomoc pri rastúcich nákladoch na život. U nás sa môže objaviť čo nevidieťPOZOR! V zahraničí udrel nový SMS podvod, ktorý sľubuje pomoc pri rastúcich nákladoch na život. U nás sa môže objaviť čo nevidieť
Vedci predstavili „kovovú penu“, o ktorej hovoria ako o „nesmrteľnom kove“. Prekonáva aj oceľVedci predstavili „kovovú penu“, o ktorej hovoria ako o „nesmrteľnom kove“. Prekonáva aj oceľ
Hackeri našli spôsob, ako ti ukradnú výplatu. Microsoft bije na poplach, nový útok „Payroll Pirate“ je mimoriadne nebezpečnýHackeri našli spôsob, ako ti ukradnú výplatu. Microsoft bije na poplach, nový útok „Payroll Pirate“ je mimoriadne nebezpečný
Chceš, aby tvoj Windows PC fungoval ako nový? Stačí ti 15 minút a tieto dva príkazy, ktoré pozná máloktoChceš, aby tvoj Windows PC fungoval ako nový? Stačí ti 15 minút a tieto dva príkazy, ktoré pozná málokto
Používaš odtlačok prsta na mobile? Odborníci prezradili, prečo to nemusí byť najlepšia voľbaPoužívaš odtlačok prsta na mobile? Odborníci prezradili, prečo to nemusí byť najlepšia voľba
Po adaptéroch mizne z balenia telefónov aj ďalšie príslušenstvo. Nový trend odštartoval tento veľký výrobca smartfónovPo adaptéroch mizne z balenia telefónov aj ďalšie príslušenstvo. Nový trend odštartoval tento veľký výrobca smartfónov
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP