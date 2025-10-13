Zrážka rýchlikov: Všetci pasažieri vrátane rušňovodičov boli úspešne zachránení
Polícia začala v súvislosti so zrážkou rýchlikov trestné stíhanie.
Všetci pasažieri vrátane rušňovodičov boli po zrážke rýchlikov pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava úspešne zachránení a nachádzajú sa v bezpečí. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti. Zásah naďalej prebieha, hasiči asistujú polícii a znalcom pri dokumentovaní nehody a pokračujú v zabezpečovaní miesta z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti.
„S vrakmi sa zatiaľ nemanipuluje, čaká sa na ukončenie dokumentácie a začatie vyšetrovania zo strany Polície Slovenskej republiky,“ uviedol HaZZ. Na mieste zasahoval aj hasičský dron s termokamerou, ktorý monitoroval priestor z hľadiska rizika vzniku požiaru. Hasiči zároveň prijali nevyhnutné protipožiarne opatrenia, zastavili únik prevádzkových kvapalín a vykonali záchranné práce na havarovaných vlakoch.
Vo vlakoch sa nachádzalo približne 100 cestujúcich. Hasiči v spolupráci so zdravotníkmi na mieste vykonali triáž 91 osôb. Na mieste sa nachádzali aj evakuačné autobusy HaZZ, ktoré prevážali ľahko zranené osoby do okolitých nemocníc. „Zasahujúci hasiči poskytovali predlekársku prvú pomoc zraneným osobám, pomáhali pri transporte zranených vrátane asistencie leteckej záchrannej službe a vykonali prieskum vlakov a ich blízkeho okolia z dôvodu možnej prítomnosti ranených či dezorientovaných osôb,“ uviedol HaZZ.
Polícia začala trestné stíhanie
Polícia začala v súvislosti s nehodou trestné stíhanie pre všeobecné ohrozenie. Košická krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Cesta je už v plnom rozsahu prejazdná. „Ďakujeme všetkým vodičom, ktorí počas dňa rešpektovali pokyny policajtov. Uzávera hlavného cestného ťahu bola nevyhnutná pre plynulý a rýchly presun zranených osôb do nemocníc, ako aj pre bezpečný výkon záchranných a dokumentačných prác,“ vysvetlili policajti.
Na dokumentovanie na mieste využila polícia služobný dron a 3D skener a na prehliadanie širšieho okolia nehody nasadili aj služobné psy.
K zrážke rýchlikov pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou došlo krátko po 10.00 h na mieste, kde sa trate križujú a prechádzajú do jednokoľajovej trate. Sedem ľudí je podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) v kritickom stave, 14 ľudí je stredne ťažko zranených a 48 ľahko poranených.
Šaško: Po zrážke rýchlikov ošetrili 91 ľudí, sedem je v kritickom stave
Po zrážke rýchlikov pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava je sedem ľudí v kritickom stave, 14 ľudí je stredne ťažko zranených a 70 ľahko poranených. Na brífingu na mieste nehody to vyhlásil minister zdravotníctva Kamil Šaš
Obec varuje pred medveďom, neodporúča pohyb v okolí jazera a popri rieke
Obec upozorňuje verejnosť na pohyb medveďa v blízkosti jazera.
Drucker: O presune volieb je zbytočné špekulovať, keďže je to ústavná zmena
O presune komunálnych a krajských volieb je podľa podpredsedu Hlasu-SD a ministra školstva Tomáša Druckera zbytočné špekulovať, pokiaľ na návrhu nie je predbežná dohoda ústavnej väčšiny.
Polícia pátra po dvoch nezvestných dievčatách
Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po dvoch nezvestných dievčatách zo Záhoria.