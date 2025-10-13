  • Články
ŽSR: Trať by po zrážke rýchlikov mohla byť prejazdná v utorok

  • DNES - 16:38
  • Jablonov nad Turňou
ŽSR: Trať by po zrážke rýchlikov mohla byť prejazdná v utorok

Železničná trať pri Jablonove nad Turňou v okrese Rožňava by po pondelkovej nehode mohla byť prejazdná v utorok (14. 10.). Na miesto smeruje technika, ktorá ju uvoľní, keď to vyšetrovanie umožní. Počas tlačovej konferencie to vyhlásil generálny riaditeľ Železníc SR (ŽSR) Ivan Bednárik.

Z Košíc nám vyrazil žeriavový vlak, ktorý je na tento účel určený. Ďalší ide zo Zvolena. (...) pokiaľ vyšetrovateľ umožní odstránenie nehody, ja predpokladám, že zajtra od takéhoto času je trať prevádzkyschopná a nebude potrebné cestovať autobusmi a obchádzať túto výluku,“ priblížil Bednárik.

Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) dodal, že na miesto už dorazil vyšetrovací tím. „Po tom, ako dá pokyn, že sa môže začať s odstraňovaním vrakov, tak môžu začať práce na sanácii,“ povedal. Objasnil, že škody sú na rušňoch aj na vagónoch, čiastočne aj na trati. „Odhad na tých škodách je niekoľko miliónov eur na železničnej technike. Čo sa týka infraštruktúry, tak to budú relatívne drobné oproti tomu, čo vznikla škoda na lokomotívach,“ spresnil Bednárik.

Ráž podotkol, že predbežné závery nemôže prezentovať, aby neovplyvnili priebeh vyšetrovania. „Nejaké závery ste si asi porobili už aj sami. To znamená, že je nejaký predpoklad, že nedošlo k systémovej chybe, ale k chybe človeka. Viacej ukáže vyšetrovanie v priebehu najbližších týždňov,“ podotkol.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) si myslí, že odstraňovanie škôd na trati bude časovo náročné. „Ten vlak je vykoľajený, je zosunutý až úplne dole na svahu, takže nebude to jednoduchá práca. Našich hasičov to ešte niekoľko dní určite potrápi, aby sme boli schopní zabezpečiť plynulú premávku,“ uviedol a poďakoval všetkým záchranným zložkám.

K zrážke rýchlikov pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou došlo krátko po 10.00 h na mieste, kde sa trate križujú a prechádzajú do jednokoľajovej trate. V teréne sú hasiči, policajti i záchranári. Vyslané boli aj záchranárske vrtuľníky. Doprava v úseku Jablonov nad Turňou - Rožňava je prerušená. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) uviedol, že sedem ľudí je v kritickom stave, 14 ľudí je stredne ťažko zranených a 70 ľahko poranených.

Zdroj: Info.sk, TASR
