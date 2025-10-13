ŽSR: Trať by po zrážke rýchlikov mohla byť prejazdná v utorok
- DNES - 16:38
- Jablonov nad Turňou
Železničná trať pri Jablonove nad Turňou v okrese Rožňava by po pondelkovej nehode mohla byť prejazdná v utorok (14. 10.). Na miesto smeruje technika, ktorá ju uvoľní, keď to vyšetrovanie umožní. Počas tlačovej konferencie to vyhlásil generálny riaditeľ Železníc SR (ŽSR) Ivan Bednárik.
„Z Košíc nám vyrazil žeriavový vlak, ktorý je na tento účel určený. Ďalší ide zo Zvolena. (...) pokiaľ vyšetrovateľ umožní odstránenie nehody, ja predpokladám, že zajtra od takéhoto času je trať prevádzkyschopná a nebude potrebné cestovať autobusmi a obchádzať túto výluku,“ priblížil Bednárik.
Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) dodal, že na miesto už dorazil vyšetrovací tím. „Po tom, ako dá pokyn, že sa môže začať s odstraňovaním vrakov, tak môžu začať práce na sanácii,“ povedal. Objasnil, že škody sú na rušňoch aj na vagónoch, čiastočne aj na trati. „Odhad na tých škodách je niekoľko miliónov eur na železničnej technike. Čo sa týka infraštruktúry, tak to budú relatívne drobné oproti tomu, čo vznikla škoda na lokomotívach,“ spresnil Bednárik.
Ráž podotkol, že predbežné závery nemôže prezentovať, aby neovplyvnili priebeh vyšetrovania. „Nejaké závery ste si asi porobili už aj sami. To znamená, že je nejaký predpoklad, že nedošlo k systémovej chybe, ale k chybe človeka. Viacej ukáže vyšetrovanie v priebehu najbližších týždňov,“ podotkol.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) si myslí, že odstraňovanie škôd na trati bude časovo náročné. „Ten vlak je vykoľajený, je zosunutý až úplne dole na svahu, takže nebude to jednoduchá práca. Našich hasičov to ešte niekoľko dní určite potrápi, aby sme boli schopní zabezpečiť plynulú premávku,“ uviedol a poďakoval všetkým záchranným zložkám.
K zrážke rýchlikov pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou došlo krátko po 10.00 h na mieste, kde sa trate križujú a prechádzajú do jednokoľajovej trate. V teréne sú hasiči, policajti i záchranári. Vyslané boli aj záchranárske vrtuľníky. Doprava v úseku Jablonov nad Turňou - Rožňava je prerušená. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) uviedol, že sedem ľudí je v kritickom stave, 14 ľudí je stredne ťažko zranených a 70 ľahko poranených.
Erik Tomáš: MPSVR predkladá reformu financovania sociálnych služieb do MPK
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predkladá reformu financovania sociálnych služieb do medzirezortného pripomienkového konania.
Analytici NBS: Väčšina domácností využila odklad splátok počas pandémie rozumne
Odklad splátok úverov počas pandémie možno hodnotiť ako úspešné opatrenie. Ľudia, ktorí ho využili, míňali pred pandémiou viac, neskôr však spotrebiteľské správanie upravili.
PS: Sakovej návrh banského zákona berie ľuďom práva a zvýhodňuje ťažobné firmy
Ministerstvo hospodárstva SR chce novelou banského zákona obmedziť práva občanov a samospráv, ale aj uzákoniť princíp „o vás bez vás“.
Cena zlata dosiahla nové maximum, zaznamenala takmer 4060 USD/unca
Zlato pokračuje v prelamovaní rekordov aj na začiatku nového týždňa. V pondelok dosiahla cena drahého kovu takmer 4060 USD za troyskú uncu (31,1 g).