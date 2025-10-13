Šéf nemeckej rozviedky: Už teraz sme pod paľbou z Ruska
- DNES - 16:28
- Berlín
Nemecko sa nesmie uspokojiť s konštatovaním, že útok Ruska naň nepríde skôr ako v roku 2029, vyhlásil na verejnom parlamentnom vypočúvaní riaditeľ Nemeckej Spolkovej spravodajskej služby (BND) Martin Jäger. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry DPA.
„Nesmieme sedieť so založenými rukami a predpokladať, že k možnému ruskému útoku dôjde najskôr v roku 2029... Už dnes sme pod paľbou,“ povedal Jäger s tým, že hranice medzi vojnou a mierom sú čoraz nejasnejšie.
„V najlepšom prípade v Európe teraz panuje studený mier, ktorý sa kedykoľvek môže zmeniť na horúcu konfrontáciu. Musíme sa pripraviť na ďalšiu eskaláciu situácie,“ dodal riaditeľ civilnej rozviedky.
Rusko chce podľa Jägera testovať Západ tým, že podkopáva súdržnosť NATO, destabilizuje demokratické štáty v Európe a zastrašuje spoločnosť. Cieľom Moskvy je podľa neho urobiť Európu závislou od Ruska.
DPA pripomína, že Jägerove vyjadrenia v dolnej komore nemeckého parlamentu - Spolkovom sneme - prišli v nadväznosti na viacero narušení vzdušného priestoru krajín NATO - neznáme drony pozorovali napríklad nad letiskom v nemeckom Mníchove. Tieto incidenty pripisujú západné štáty Rusku, hoci ono svoju účasť na nich popiera.
Minister obrany Boris Pistorius v uplynulých týždňoch viackrát varoval, že Rusko by mohlo byť do roku 2029 schopné uskutočniť vojenský útok na územie NATO, dodáva DPA.
Trump označil prímerie v Gaze za „úsvit nového Blízkeho východu“
Americký prezident Donald Trump v pondelok v izraelskom parlamente vyhlásil, že prímerie, ktoré pomohol sprostredkovať s cieľom ukončiť konflikt v Pásme Gazy, predstavuje „historický úsvit nového Blízkeho východu“.
Medvedev: Dodávanie rakiet Tomahawk Kyjevu by mohlo dopadnúť zle pre všetkých
Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev v pondelok uviedol, že dodanie amerických rakiet Tomahawk na Ukrajinu by sa mohlo „skončiť zle“ pre všetkých, najmä pre amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Fórum rodín rukojemníkov tvrdí, že Hamas vráti Izraelu v pondelok len 4 telá
Izraelské Fórum príbuzných rukojemníkov oznámilo, že podľa jeho informácií odovzdá palestínske militantné hnutie Hamas v pondelok Izraelu iba štyri telá mŕtvych rukojemníkov miesto 28.
Som oddaný tomuto mieru, povedal Netanjahu v Knesete
Benjamin Netanjahu sa v izraelskom parlamente poďakoval Donaldovi Trumpovi za jeho mierový plán, ktorý podľa jeho slov ukončuje vojnu v Pásme Gazy a zároveň napĺňa všetky ciele Izraela.