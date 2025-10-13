  • Články
Šéf nemeckej rozviedky: Už teraz sme pod paľbou z Ruska

Nemecko sa nesmie uspokojiť s konštatovaním, že útok Ruska naň nepríde skôr ako v roku 2029, vyhlásil na verejnom parlamentnom vypočúvaní riaditeľ Nemeckej Spolkovej spravodajskej služby (BND) Martin Jäger. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry DPA.

Nesmieme sedieť so založenými rukami a predpokladať, že k možnému ruskému útoku dôjde najskôr v roku 2029... Už dnes sme pod paľbou,“ povedal Jäger s tým, že hranice medzi vojnou a mierom sú čoraz nejasnejšie.

V najlepšom prípade v Európe teraz panuje studený mier, ktorý sa kedykoľvek môže zmeniť na horúcu konfrontáciu. Musíme sa pripraviť na ďalšiu eskaláciu situácie,“ dodal riaditeľ civilnej rozviedky.

Rusko chce podľa Jägera testovať Západ tým, že podkopáva súdržnosť NATO, destabilizuje demokratické štáty v Európe a zastrašuje spoločnosť. Cieľom Moskvy je podľa neho urobiť Európu závislou od Ruska.

DPA pripomína, že Jägerove vyjadrenia v dolnej komore nemeckého parlamentu - Spolkovom sneme - prišli v nadväznosti na viacero narušení vzdušného priestoru krajín NATO - neznáme drony pozorovali napríklad nad letiskom v nemeckom Mníchove. Tieto incidenty pripisujú západné štáty Rusku, hoci ono svoju účasť na nich popiera.

Minister obrany Boris Pistorius v uplynulých týždňoch viackrát varoval, že Rusko by mohlo byť do roku 2029 schopné uskutočniť vojenský útok na územie NATO, dodáva DPA.

Zdroj: Info.sk, TASR
