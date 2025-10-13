Šaško: Po zrážke rýchlikov ošetrili 91 ľudí, sedem je v kritickom stave
Po zrážke rýchlikov pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava je sedem ľudí v kritickom stave, 14 ľudí je stredne ťažko zranených a 70 ľahko poranených. Na brífingu na mieste nehody to vyhlásil minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) s tým, že ošetrením prešlo celkovo 91 ľudí.
„Triážou, to znamená riadnym procesom, prešlo 91 pacientov alebo občanov, z toho siedmi sú tzv. červení v tom najťažšom stave, ak chcete v kritickom alebo s ťažkými zraneniami, 14 sú stredne ťažko poranení a 70 je ľahko poranených,“ vyhlásil minister.
Šéf rezortu vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) zároveň potvrdil, že nateraz nie sú hlásené žiadne obete nehody. „Myslím, že ide o veľkú tragédiu, ale dúfajme, že jednak počet ľudí, ktorí sú ťažko zranení, nebude stúpať, ale najmä, že to nebude mať na svedomí, táto zrážka dvoch vlakov, žiadne ľudské životy,“ povedal.
Šaško podľa svojich slov hovoril s riaditeľom rožňavskej i košickej nemocnice. „Obidve tieto nemocnice aktivovali trauma plány a, myslím si, že zatiaľ to v rámci možností zvládajú veľmi dobre,“ skonštatoval s tým, že do nemocníc vyráža aj osobne.
K zrážke rýchlikov pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou došlo krátko po 10.00 h na mieste, kde sa trate križujú a prechádzajú do jednokoľajovej trate. V teréne sú hasiči, policajti i záchranári. Vyslané boli aj záchranárske vrtuľníky. Doprava v úseku Jablonov nad Turňou - Rožňava je prerušená.
Zrážka rýchlikov: Všetci pasažieri vrátane rušňovodičov boli úspešne zachránení
Polícia začala v súvislosti so zrážkou rýchlikov trestné stíhanie.
