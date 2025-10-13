  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 13.10.2025Meniny má Koloman
16°Bratislava

Obec varuje pred medveďom, neodporúča pohyb v okolí jazera a popri rieke

  • DNES - 15:47
  • Starý Tekov
Obec varuje pred medveďom, neodporúča pohyb v okolí jazera a popri rieke

Obec upozorňuje verejnosť na pohyb medveďa v blízkosti jazera.

V blízkosti jazera za bažantnicou v obci Starý Tekov v okrese Levice sa pohybuje medveď. Pohyb medveďa hnedého bol zaznamenaný v noci z nedele (12. 10.) na pondelok. Obec upozorňuje občanov, aby zvýšili opatrnosť pri pohybe v blízkosti rieky Hron a mimo zastavaného územia.

Poľovnícke združenie úsek monitoruje a aktuálne vykonáva potrebné opatrenia. Verejnosti odporúča nepohybovať sa v okolí jazera a popri rieke.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Zrážka rýchlikov: Všetci pasažieri vrátane rušňovodičov boli úspešne zachránení

Zrážka rýchlikov: Všetci pasažieri vrátane rušňovodičov boli úspešne zachránení

DNES - 16:55Domáce

Polícia začala v súvislosti so zrážkou rýchlikov trestné stíhanie.

Šaško: Po zrážke rýchlikov ošetrili 91 ľudí, sedem je v kritickom stave

Šaško: Po zrážke rýchlikov ošetrili 91 ľudí, sedem je v kritickom stave

DNES - 15:59Domáce

Po zrážke rýchlikov pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava je sedem ľudí v kritickom stave, 14 ľudí je stredne ťažko zranených a 70 ľahko poranených. Na brífingu na mieste nehody to vyhlásil minister zdravotníctva Kamil Šaš

Drucker: O presune volieb je zbytočné špekulovať, keďže je to ústavná zmena

Drucker: O presune volieb je zbytočné špekulovať, keďže je to ústavná zmena

DNES - 15:05Domáce

O presune komunálnych a krajských volieb je podľa podpredsedu Hlasu-SD a ministra školstva Tomáša Druckera zbytočné špekulovať, pokiaľ na návrhu nie je predbežná dohoda ústavnej väčšiny.

Polícia pátra po dvoch nezvestných dievčatách

Polícia pátra po dvoch nezvestných dievčatách

DNES - 14:58Domáce

Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po dvoch nezvestných dievčatách zo Záhoria.

Vosveteit.sk
Ak máš Samsung, túto funkciu si hneď teraz zapni, inak ti môžu ukradnúť dáta cez Wi-Fi. Predvolene je vypnutá!Ak máš Samsung, túto funkciu si hneď teraz zapni, inak ti môžu ukradnúť dáta cez Wi-Fi. Predvolene je vypnutá!
Monster: The Ed Gein Story sa stal hororovým hitom. Toto sú odpovede na najčastejšie otázky divákovMonster: The Ed Gein Story sa stal hororovým hitom. Toto sú odpovede na najčastejšie otázky divákov
Vojna, ktorú nevidíš. Rusi diametrálne menia taktiku kyberútokov. Európa môže byť ďalším cieľomVojna, ktorú nevidíš. Rusi diametrálne menia taktiku kyberútokov. Európa môže byť ďalším cieľom
POZOR! V zahraničí udrel nový SMS podvod, ktorý sľubuje pomoc pri rastúcich nákladoch na život. U nás sa môže objaviť čo nevidieťPOZOR! V zahraničí udrel nový SMS podvod, ktorý sľubuje pomoc pri rastúcich nákladoch na život. U nás sa môže objaviť čo nevidieť
Vedci predstavili „kovovú penu“, o ktorej hovoria ako o „nesmrteľnom kove“. Prekonáva aj oceľVedci predstavili „kovovú penu“, o ktorej hovoria ako o „nesmrteľnom kove“. Prekonáva aj oceľ
Hackeri našli spôsob, ako ti ukradnú výplatu. Microsoft bije na poplach, nový útok „Payroll Pirate“ je mimoriadne nebezpečnýHackeri našli spôsob, ako ti ukradnú výplatu. Microsoft bije na poplach, nový útok „Payroll Pirate“ je mimoriadne nebezpečný
Chceš, aby tvoj Windows PC fungoval ako nový? Stačí ti 15 minút a tieto dva príkazy, ktoré pozná máloktoChceš, aby tvoj Windows PC fungoval ako nový? Stačí ti 15 minút a tieto dva príkazy, ktoré pozná málokto
Používaš odtlačok prsta na mobile? Odborníci prezradili, prečo to nemusí byť najlepšia voľbaPoužívaš odtlačok prsta na mobile? Odborníci prezradili, prečo to nemusí byť najlepšia voľba
Po adaptéroch mizne z balenia telefónov aj ďalšie príslušenstvo. Nový trend odštartoval tento veľký výrobca smartfónovPo adaptéroch mizne z balenia telefónov aj ďalšie príslušenstvo. Nový trend odštartoval tento veľký výrobca smartfónov
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP