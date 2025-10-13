Obec varuje pred medveďom, neodporúča pohyb v okolí jazera a popri rieke
Obec upozorňuje verejnosť na pohyb medveďa v blízkosti jazera.
V blízkosti jazera za bažantnicou v obci Starý Tekov v okrese Levice sa pohybuje medveď. Pohyb medveďa hnedého bol zaznamenaný v noci z nedele (12. 10.) na pondelok. Obec upozorňuje občanov, aby zvýšili opatrnosť pri pohybe v blízkosti rieky Hron a mimo zastavaného územia.
Poľovnícke združenie úsek monitoruje a aktuálne vykonáva potrebné opatrenia. Verejnosti odporúča nepohybovať sa v okolí jazera a popri rieke.
